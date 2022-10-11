Суд обязал Google платить «Газпром-медиа холдингу» 100 тысяч рублей в день до разблокировки YouTube-канала ТНТ Статьи редакции
Каждую неделю штраф будет увеличиваться в два раза, максимальный за девять месяцев — 1 млрд рублей.
- Решение опубликовано на сайте Арбитражного суда Москвы. Исковые требования «Газпром-медиа холдинга» (ГПМХ) к Google удовлетворены в полном объёме. Суд обязал компанию восстановить доступ к YouTube-каналу ТНТ, до тех пор Google обязан платить неустойку.
- Её размер — 100 тысяч рублей в день. Еженедельно сумма будет увеличиваться в два раза — при условии, что в течение девяти месяцев она не превысит 1 млрд рублей. После этого срока ограничение на предел снимается, рассказали изданию Sostav в ГПМХ.
- В декабре 2021 года суд назначил Google 7,2 млрд рублей оборотного штрафа за неудаление информации.
- Несколько российских СМИ подали иски к Google из-за блокировки YouTube-каналов. В конце мая суд также арестовал активы российского подразделения Google на 500 млн рублей по иску телеканала «Звезда», а затем на 1 млрд рублей — по двум искам «Москва Медиа». В июне — ещё на 1 млрд рублей, но уже по иску ВГТРК. В мае 2022 года «Царьград» заявил о получении 1 млрд рублей неустойки от Google за блокировку YouTube-канала.
- В июне российская «дочка» Google подала иски о собственном банкротстве. По данным «Контур.Фокуса», выручка ООО «Гугл» в 2021 году составила 134,3 млрд рублей, чистый убыток — 26,4 млрд рублей.
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О, старый добрый гоп метод - счётчик
google be like
Дак это ООО "Гугл")
потому и пепе выглядит как светлаков в зарисовках «нашей раши» с телевизором!
Ну как же так, Мария? У нас уже был этот материал:
https://vc.ru/s/sokr/517572
это примерно столько тнт зарабатывал с ютуба, 3 ляма в мес ?)
Сумма удваивается каждую неделю, я на скорую руку насчитал около 10 миллионов в мес
Во, а можно мне точно также поступить с пикабу за заблокированный аккаунт
Не ясно откуда вообще такие суммы. Тем более рекламы в российском секторе нет, откуда вообще про доход говорить.
Ну и к гуглу вопрос конечно, чем им эта мусорная помойка с дешевыми сериалами помешать могла?
Ещё спецвыпуск СашаТаня снимут пусть. "Так, Гугл, три недели без секса"