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Маша Цепелева

Суд обязал Google платить «Газпром-медиа холдингу» 100 тысяч рублей в день до разблокировки YouTube-канала ТНТ Статьи редакции

Каждую неделю штраф будет увеличиваться в два раза, максимальный за девять месяцев — 1 млрд рублей.

  • Решение опубликовано на сайте Арбитражного суда Москвы. Исковые требования «Газпром-медиа холдинга» (ГПМХ) к Google удовлетворены в полном объёме. Суд обязал компанию восстановить доступ к YouTube-каналу ТНТ, до тех пор Google обязан платить неустойку.
  • Её размер — 100 тысяч рублей в день. Еженедельно сумма будет увеличиваться в два раза — при условии, что в течение девяти месяцев она не превысит 1 млрд рублей. После этого срока ограничение на предел снимается, рассказали изданию Sostav в ГПМХ.
  • В декабре 2021 года суд назначил Google 7,2 млрд рублей оборотного штрафа за неудаление информации.
  • Несколько российских СМИ подали иски к Google из-за блокировки YouTube-каналов. В конце мая суд также арестовал активы российского подразделения Google на 500 млн рублей по иску телеканала «Звезда», а затем на 1 млрд рублей — по двум искам «Москва Медиа». В июне — ещё на 1 млрд рублей, но уже по иску ВГТРК. В мае 2022 года «Царьград» заявил о получении 1 млрд рублей неустойки от Google за блокировку YouTube-канала.
  • В июне российская «дочка» Google подала иски о собственном банкротстве. По данным «Контур.Фокуса», выручка ООО «Гугл» в 2021 году составила 134,3 млрд рублей, чистый убыток — 26,4 млрд рублей.

#новость #google

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 Макс Фактор

О, старый добрый гоп метод - счётчик

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Полина Лааксо

google be like

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Борис Вишневский

Дак это ООО "Гугл")

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Полина Лааксо

потому и пепе выглядит как светлаков в зарисовках «нашей раши» с телевизором!

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Вадим Д.

Ну как же так, Мария? У нас уже был этот материал:
https://vc.ru/s/sokr/517572

Суд обязал Google выплатить холдингу…
Арбитражный суд Москвы обязал Google выплатить холдингу "Газпром-медиа" неустойку до 1 млрд ₽ с…
vc.ru
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Георгий Станков

это примерно столько тнт зарабатывал с ютуба, 3 ляма в мес ?)

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Sergey Vorob'ev

Сумма удваивается каждую неделю, я на скорую руку насчитал около 10 миллионов в мес

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Qwerty54321

Во, а можно мне точно также поступить с пикабу за заблокированный аккаунт

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Петр Вавилов

Не ясно откуда вообще такие суммы. Тем более рекламы в российском секторе нет, откуда вообще про доход говорить.
Ну и к гуглу вопрос конечно, чем им эта мусорная помойка с дешевыми сериалами помешать могла?

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Олег Павлов

Ещё спецвыпуск СашаТаня снимут пусть. "Так, Гугл, три недели без секса"

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