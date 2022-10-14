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Минюст внёс в список иноагентов главреда «Дождя» Тихона Дзядко Статьи редакции

Сам «Дождь» в списке иноагентов с августа 2021 года.

  • В список физлиц-иноагентов попали главред «Дождя» Тихон Дзядко, пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш и ведущий YouTube-канала «Популярная политика» Дмитрий Низовцев.
  • В список СМИ-иноагентов попали кинокритик Антон Долин и пять журналистов — бывший замглавреда газеты «Ведомости» Кирилл Харатьян, бывший главред «МБХ медиа» Вероника Куцылло, Владимир Рувинский, Наталья Телегина и Иван Жадаев.
  • Кроме того, иноагентом признано движение «Весна», которое Росфинмониторинг 11 октября внёс в реестр экстремистов и террористов.
  • В августе 2021 года Минюст внёс «Дождь» в реестр иноагентов. 1 марта 2022 года Роскомнадзор начал блокировать доступ к телеканалу из-за «фейков о военной операции России в Украине и призывов к экстремистским действиям».
  • 3 марта «Дождь» объявил о приостановке работы из-за закона о «фейках» о российской армии, по которому грозит уголовное наказание. Главный редактор Тихон Дзядко и многие работники редакции покинули Россию. 6 июня «Дождь» получил разрешение на вещание из Латвии, а в эфир телеканал вернулся с 18 июля.

#новость #дождь

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11 комментариев
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 Аня

Тихон - крут.

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Россия

Чем?

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Веселый паяльник

тем, что либераст на грантах у нкошек.

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Al

Тихон получил знак качества, крут

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Россия

Чем крут?

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Al

Гугли, рук нет?

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Борис Вишневский

Поздравляем победителей

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Михаил Толстых

Вот, кстати, интересно. По-сути эта метка нужна, только для того, чтобы максимально затруднить работу в стране. Потому что даже в урапатриотических z-пабликах, я не наблюдал никаких слов в сторону иноагентов. То есть они, почему-то, не используют "иноагент", когда пытаются кому-нибудь что-нибудь доказать. Типо "вот, он пиндос, работает с западом и лгбт-секс-инструкторами из НАТЫ", но не "вот, он иноагент".

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Al

Ну "врагов народа" же больше не назначают, пережиток прошлого, минюст типа "прогрессивный".
Ну а по факту не понимают как называть себе неугодных. Но Тихон красавчик, нет спору.

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Цкуро Бесцветный

А как это связано со стартапами?

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Вадим Д.

Финалисты? Или пока отборочная идёт?

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