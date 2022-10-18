«Большинство за»: кинотеатры просят принять законопроект о принудительном лицензировании контента Статьи редакции
Против него — стриминговые сервисы и крупнейшие сети кинотеатров.
- Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) 17 октября направила премьеру Михаилу Мишустину письмо о том, что «большая часть» российских киносетей поддерживает законопроект о принудительном лицензировании, пишет «Коммерсантъ».
- АВК просит «учесть более 70% отрасли кинопоказа и поддержать дальнейшую разработку и принятие законопроекта». В сети «Формула кино» и «Синема парк» заявили, что по-прежнему поддерживают «цивилизованный путь развития российской киноиндустрии».
- Автор законопроекта — депутат Дмитрий Кузнецов — также отмечает, что против выступают только «две-три сети». И то, по его мнению, они боятся «гневить “белых господ” лицензиатов на Западе, чтобы иметь возможность дальше наслаждаться жизнью без персональных санкций в Европе или Израиле».
- Законопроект о принудительном лицензировании фильмов, музыки, игр и книг от правообладателей из «недружественных стран» внесли в Госдуму в августе 2022 года. Кинотеатры в сентябре поддержали его, а вот российские стриминговые сервисы 11 октября выступили резко против, посчитав, что он испортит «всю российскую креативную индустрию».
- После этого автор законопроекта заявил, что изменит его, ограничив только офлайн-кинотеатрами. 13 октября сеть «Синема парк» и «Формула кино», а также «Каро» и «Синема стар» тоже раскритиковали документ.
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Простая арифметика: кто из прочитавших сколько фильмов за последний год посмотрел в кинотеатре, и сколько - онлайн? Лично у меня соотношение будет примерно 2 к 200, считая сериалы и аниме
Это арифметика, а вам нужна статистика. Но не на выборке из себя одного, а на релевантной выборке.
Сериалы и аниме не крутят в массовом кино, але!
Ну без них будет не 200, а где-то 100-120... По сравнению с двумя фильмами, на которых я ходил в кинотеатр все же разница заметная
Кстати, аниме в кинотеатрах иногда все же крутят. Правда, не массово, а в рамках спец-показов типа "Ночь Аниме"
Онлайн не заменит вам поход кинотеатр, это принципиально разные вещи, жаль, что вы этого не понимаете.
+, девушка на первом свидании вряд ли пойдет смотреть нетфликс у меня дома, а в кино вполне
многое зависит от того интроверт человек или экстраверт
Дмитрий Кузнецов («Справедливая Россия — За правду», СРЗП) является секретарем рабочей группы по расследованию антироссийской деятельности в сфере культуры (ГРАД). Участники ГРАДа намерены выявлять деятелей культуры с «антигосударственной позицией» и их «пособников» в государственных структурах. И успешно справляются, кстати (Большой театр отменил премьеры Молочникова после письма депутата Госдумы Кузнецова).
Ну это так, чтоб вы знали, что это за инициатор такой.
Не буду про политику, но если ты сказал А против, то потом как бы не нужно приходить за деньгами на свои хотелки. Хочется спектакль поставить, ищите спонсора и делайте его на свои, а не государственные деньги.
Кстати на западе еще хуже. Там случайно обидел своими словами геев, единорогов и подобных и все. Конец вообще карьере будет.
Дэйв Шаппелл передает вам привет
Ну есть такое. Причем его подруга вроде сама из тех слоев общества была. Но и ее под каток пустили.
Когда же в России люди поймут что деньги принадлежат населению, а не государству. Они отдают не свои кровные деньги из кармана. Это поступления в бюджет с налогов и прочего. И государство обязано распределять эти деньги между всеми группами людей, даже если эти группы не нравятся государству. Я думаю среди налогоплательщиков много людей кто любит спектакли Молочникова и были бы не против чтобы их налоги пошли на его прекрасные спектакли.
Кому нравятся спектакли могут прийти к нему на них, и своим рублем проголосовать. Или просто сбор средств организовать на них.
против войны вроде, а не против России. Деньги лично Путина что ли? Не людей, живущих в стране?
Все деньги как бы народные. Как их используют это другой вопрос. Но явно не должны деньги на такое уходить. Нравиться творить, твори на свои.
«Вся российскую креативная индустрия», вот это да.
Ну дайте уже кинотеатрам пиратки, а стриминги пусть крутятся как хотят. Люди рублём проголосуют, в конце концов.
Да вот только название у законопроекта не понятное для простого народа. Да и пока суд пройдет, и именно он должен дать лицензию, уже кино из моды выйдет.
Даже не знаю, что лучше, я в кинотеатры давно не хожу, онлайн самое то
Если большой телевизор и хорошие колонки то да.
Хотя для многих это способ социализации "Выход в свет"
Принудительное лицензирование - спасение для кинотеатров и смерть для онлайн-кинотеатров
А смерть им откуда? Они же не показывают у себя такие фильмы?
Если голливудские новинки будут в оффлайне и не будут в онлайне, это и есть смерть онлайн-кинотеатров)
Ну кто им не дает сегодня сделать движения и добавить себя в закон.
одно дело крутить пиратку на местах, которые уже санкциями не достать, а другое дело подставлять себя в онлайне, чтобы из сервисов, которые крутят нелегальщину ушли абсолютно все киноделы, кроме российских + блокировка приложений а-ля как сделали с банками
А такой вопрос... На западе так усиленно смотрят наши онлайн кинотеатры? Ну просто жить не могут без них. Насчет приложений, андройд приложение можно и без гугла поставить.
Даже с этим законом их не будет в оффлайне, и уж тем более тогда не будет в онлайне. Этот закон убивает одну индустрию и закапывает глубже другую
Спасение ли, смотреть в пиратской озвучке через пару месяцев после выхода оригинальных фильмов в западных кинотеатрах
Когда такое было, что пиратка выходит спустя пару месяцев? Кроме того, под такое дело (если примут закон) озвучивать будут как и раньше профессиональные дублеры со знакомыми голосами
Да тут быстрей чем на западе могут фильмы выходить в прокат )) И озвучка будет такая же как сегодня.
Наоборот же? Пиратки в стиминге будут быстрее выходить, да и подписка дешевле
Многим кинотеатрам сейчас не мешает ничего проводить сеансы низкой степени легальности.
Пссс, молодой человек. Фильмец посмотреть не желаете?
С уходом голливудских студий, я наоборот стал чаще в кино ходить. Потому что помимо отмененных свежих блокбастеров, у нас показывают еще и просто классные фильмы, далеко не новые так скажем. Так я сходил на несколько частей Гарри поттера, гладиатора и т.д. Поэтому официально голливудские студии ушли, но в кино я стал чаще ходить.
Слушайте, я вот совсем не сторонник "совкового" и "ватного" мышления, но даже я настаиваю, что если западные правообладатели не хотят брать денег, а вы готовы им дать, то для нашей страны контент стал бесплатным. Их представителей здесь больше нет. Условия можно пересмотреть обратно если захотят вернуться. Потому что мы так или иначе в выигрышном положении будем.
Поймите правильно, вне зависимости нравится это кому-то или нет, контент всё равно будет на торрентах.
У условной Яндекс.Музыки крутые алгоритмы, у Кинопоиска лучший онлайн-кинотеатр в стране. Но на кой хер им платить, если там не будет контента. Люди уже вон вполне не против даже платить деньги за перевод и озвучку.
В общем не до конца я понимаю мотивы тех, кто против. Может что-то упускаю, конечно. Их же натурально имеют, а они о ментальности какой-то переживают.
Ну можно не бесплатно это делать. Установить ставку в рублях, и на счет студий в банк российский направлять. Захотят могут воспользоваться деньгами.
Ну в общем то, в том и дело. Для онлайн-площадок это тоже вполне вариант. Мячик уже будет на стороне западных компаний. Захотят забрать деньги - пускай забирают, но для этого придётся вернуться. При этом российские сервисы продолжат развиваться и добавлять новый контент. Российский потребитель явно не против платить, было бы за что.
Ну тут даже возвращаться не нужно будет. Это их деньги. В любой момент могут их получить.
- в проекте закона вместе с киношками пакетом идет программное обеспечение и т д. Вот эти которые "в пакете" недовольны, вендоры зарубежного ПО боятся потерять источник дохода
А это уже забавно, как маленькие сети набрасывают на большие. Странно что не попросили признать владельцев больших сетей иноагентами
Не нужно. В моем городе в кинотеатре этот вопрос уже решили:
Хера се креатив))
Только непонятно про оплату роялти. Кинотеатры будут принудительно слать бабло в голливуд, а те с отвращением принимать бабло? Или просто будут крутить картины на шару?