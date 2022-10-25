Роскомнадзор заблокировал сайт проекта «Служба поддержки» Ильи Красильщика Статьи редакции
Он работает с июня, главная миссия — помогать «пострадавшим от российской власти».
- Роскомнадзор внёс в реестр запрещённых сайтов «Службу поддержки», обнаружила «Роскомсвобода».
- Также сайт проекта заблокирован по требованию Генпрокуратуры — запись об этом есть в реестре Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам и страницам сайтов. По данным GlobalCheck, сайт блокируется на сетях «Ростелекома», «Мегафона», МТС, Yota и Tele2.
- «Службу поддержки» запустил в июне 2022 года бывший глава «Яндекс Лавки» и один из основателей «Медузы» Илья Красильщик. Основная задача медиа — помочь людям, «пострадавшим от действий российской власти».
- Проект объединяет в себе сайт, бота, куда можно анонимно обратиться за помощью, и новостное медиа в соцсетях — в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской в России) и Telegram-канале.
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Значит хороший сайт
Знак Качества Роскомпозора
О даже не знал про такой сайт...
Большинство не знало. А теперь большинство узнало.
Да! Отличная реклама! Значит и сайт наверное хороший, будем брать...
РКН лучше любого seo и маркетинга, факт.
Сеоткак раз хорошее если даже роскомпозор нашел его и заблокировал
а че он там на сайте предлагал? статьи про миграцию или чето полезное?)
Раньше можно было добиться хабраэффекта для хорошей посещаемости сайта, теперь лучший показатель качества ресурса — его блокировка со стороны РКН, топтать их конями сутулыми, ползает по рунету, как беременная вошь по мокрому тулупу.
Что там по Оруэллу? 1984, да?
Тут можно новую книгу написать. Это совершенно другое яаление: у оруэлла в основе СССР 37 года лежит. То есть реально сильный режим, идеология, промышленность, мобилизованное общество.
Чтобы описать текущий момент нужно будет придумать очень много новых слов и концептов емко объединиящих кучу противоречивых понятий в одну вселенную: симулятивная реальность, медийная военная мощь , уголовная законность, отрицательный рост, деградационное развитие, средневековая современность, праведное братоубийство, атомизированное единство, заграничный патриотизм, наступательное отступление, просвещенческое отупление, деформирующее образование, правовое бесправие, молчаливое несогласие и т.д.
Ну так всё признаки сырьевой колонии на лицо :))) теперь ещё и радужная победа добавляется, по которой страна из вымышленной вселенной будет платить репарации, белые негры будут дискрименируемыми во всей остальной вселенной, и на своей земле будут ещё более активно замещаться сеоыми неграми ;))) да ещё забыл добавить что всёму этому белые негры будут активно радоваться, хлопать в ладоши и благодарить о заботе великого вождя, имя, которого в той вселенной произносить никак нельзя ;)
Все сложнее, чем на первый взгляд..
Аж сохранил себе, поклон низкий!
о, я не все смотрел/читал оказывается :)
Подписан в Телеграме https://t.me/helpdesk_media и в Инстаграмме, так что сайтом даже не пользовался.
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Одобряю, лучше перестраховаться роском в данном случае красавчики и красавицы)
Срочно вызывайте скорую, тут бота из последних сил «борется с плохими».
А чего он сам себя не блокирует , по привычке , если в блоке значит надо брать .
И весч реально хорошая , мало ли на меня власть нападет , мы же разных мирах живем , там вилы , золотые унитазы у меня дырки в сельском туалете
Когда вы думаете, что у вас всё отлично, то нужно присмотреться вокруг и быть осторожным - падение уже началось и наоборот... Жизнь крутится и всё меняется, никто не знает что будет завтра.
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Ну блокировка сайта на боте то никак не скажется 👀
Это пока ФСБ не сработают
Ответил бот на коммент про совсем другого бота?
Успокойтесь уже.
ума не хватит, это же не дома взрывать и визитки яроша подкидывать
А пострадавшим от нероссийской власти будут помогать?
Нероссийская власть: - мечтать не вредно.
То есть он был запилен ещё в июне, а РКН только сейчас его заблочил? Видать совсем никто про него не знал, ибо сраный РКН сейчас довольно быстро блочит всё неугодное (и хотя бы чуточку известное).
Простой способ избегать от проблем.
Список роскоподзора все больше напоминает доску полезных ссылок
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Красильщик находится не в России сейчас, аккурат летом уехал и запустил данный сайт из-за границы.
И конечно, ему там заграницей виднее все и финансирование сразу нашлось.
Мне вот интересно как из-за границы они планировали решать проблемы в России.