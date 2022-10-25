Медиа
Чувствительный хот-дог

Роскомнадзор заблокировал сайт проекта «Служба поддержки» Ильи Красильщика Статьи редакции

Он работает с июня, главная миссия — помогать «пострадавшим от российской власти».

  • Роскомнадзор внёс в реестр запрещённых сайтов «Службу поддержки», обнаружила «Роскомсвобода».
  • Также сайт проекта заблокирован по требованию Генпрокуратуры — запись об этом есть в реестре Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам и страницам сайтов. По данным GlobalCheck, сайт блокируется на сетях «Ростелекома», «Мегафона», МТС, Yota и Tele2.
  • «Службу поддержки» запустил в июне 2022 года бывший глава «Яндекс Лавки» и один из основателей «Медузы» Илья Красильщик. Основная задача медиа — помочь людям, «пострадавшим от действий российской власти».
  • Проект объединяет в себе сайт, бота, куда можно анонимно обратиться за помощью, и новостное медиа в соцсетях — в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской в России) и Telegram-канале.
Обновлено в 20:30 мск. «Служба поддержки» сообщила, что блокировка «по минимуму» влияет на работу проекта.

#новость #ильякрасильщик

2936 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
30 комментариев
Написать комментарий...
 Марат Яз

Значит хороший сайт

Ответить
Развернуть ветку
Пришелец 17

Знак Качества Роскомпозора

Ответить
Развернуть ветку
Общий жар

О даже не знал про такой сайт...

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Большинство не знало. А теперь большинство узнало.

Ответить
Развернуть ветку
Общий жар

Да! Отличная реклама! Значит и сайт наверное хороший, будем брать...

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

РКН лучше любого seo и маркетинга, факт.

Ответить
Развернуть ветку
Евгений Широков

Сеоткак раз хорошее если даже роскомпозор нашел его и заблокировал

Ответить
Развернуть ветку
Стерлядка Вяленая

а че он там на сайте предлагал? статьи про миграцию или чето полезное?)

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Раньше можно было добиться хабраэффекта для хорошей посещаемости сайта, теперь лучший показатель качества ресурса — его блокировка со стороны РКН, топтать их конями сутулыми, ползает по рунету, как беременная вошь по мокрому тулупу.

Ответить
Развернуть ветку
FigarrrrrrrRo Butchinini

Что там по Оруэллу? 1984, да?

Ответить
Развернуть ветку
Олег Трулев

Тут можно новую книгу написать. Это совершенно другое яаление: у оруэлла в основе СССР 37 года лежит. То есть реально сильный режим, идеология, промышленность, мобилизованное общество.
Чтобы описать текущий момент нужно будет придумать очень много новых слов и концептов емко объединиящих кучу противоречивых понятий в одну вселенную: симулятивная реальность, медийная военная мощь , уголовная законность, отрицательный рост, деградационное развитие, средневековая современность, праведное братоубийство, атомизированное единство, заграничный патриотизм, наступательное отступление, просвещенческое отупление, деформирующее образование, правовое бесправие, молчаливое несогласие и т.д.

Ответить
Развернуть ветку
Православный паук например

Ну так всё признаки сырьевой колонии на лицо :))) теперь ещё и радужная победа добавляется, по которой страна из вымышленной вселенной будет платить репарации, белые негры будут дискрименируемыми во всей остальной вселенной, и на своей земле будут ещё более активно замещаться сеоыми неграми ;))) да ещё забыл добавить что всёму этому белые негры будут активно радоваться, хлопать в ладоши и благодарить о заботе великого вождя, имя, которого в той вселенной произносить никак нельзя ;)

Ответить
Развернуть ветку
Тяжелый яд

Все сложнее, чем на первый взгляд..

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Аж сохранил себе, поклон низкий!

Ответить
Развернуть ветку
Valeratal Val

о, я не все смотрел/читал оказывается :)

Ответить
Развернуть ветку
muiren

Подписан в Телеграме https://t.me/helpdesk_media и в Инстаграмме, так что сайтом даже не пользовался.

Служба поддержки
Уехать. Защититься. Посоветоваться. Пишите в наш чат-бот, это безопасно и бесплатно…
t.me
Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
операторы 1с8 ут фриланс

Одобряю, лучше перестраховаться роском в данном случае красавчики и красавицы)

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Срочно вызывайте скорую, тут бота из последних сил «борется с плохими».

Ответить
Развернуть ветку
Ян Сафин

А чего он сам себя не блокирует , по привычке , если в блоке значит надо брать .
И весч реально хорошая , мало ли на меня власть нападет , мы же разных мирах живем , там вилы , золотые унитазы у меня дырки в сельском туалете

Ответить
Развернуть ветку
Илья Попов

Когда вы думаете, что у вас всё отлично, то нужно присмотреться вокруг и быть осторожным - падение уже началось и наоборот... Жизнь крутится и всё меняется, никто не знает что будет завтра.

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Айрат Галиуллин

Ну блокировка сайта на боте то никак не скажется 👀

Ответить
Развернуть ветку
операторы 1с8 ут фриланс

Это пока ФСБ не сработают

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Ответил бот на коммент про совсем другого бота?
Успокойтесь уже.

Ответить
Развернуть ветку
Mikhail

ума не хватит, это же не дома взрывать и визитки яроша подкидывать

Ответить
Развернуть ветку
Копчик

А пострадавшим от нероссийской власти будут помогать?

Ответить
Развернуть ветку
Илья Попов

Нероссийская власть: - мечтать не вредно.

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

То есть он был запилен ещё в июне, а РКН только сейчас его заблочил? Видать совсем никто про него не знал, ибо сраный РКН сейчас довольно быстро блочит всё неугодное (и хотя бы чуточку известное).

Ответить
Развернуть ветку
Илья Попов

Простой способ избегать от проблем.

Ответить
Развернуть ветку
ildarin

Список роскоподзора все больше напоминает доску полезных ссылок

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Мяу

Красильщик находится не в России сейчас, аккурат летом уехал и запустил данный сайт из-за границы.

И конечно, ему там заграницей виднее все и финансирование сразу нашлось.

Мне вот интересно как из-за границы они планировали решать проблемы в России.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 30 комментариев
null