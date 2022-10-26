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Влюбленный паук например

Количество подписчиков онлайн-кинотеатров в России вернулось к уровню в начале 2022 года — GfK Статьи редакции

«Кинопоиск» остаётся лидером по этому показателю несколько кварталов подряд.

  • После снижения во втором квартале 2022 года доля подписчиков онлайн-кинотеатров выросла, говорится в исследовании GfK. В третьем квартале подпиской на онлайн-кинотеатры пользовались 44% опрошенных (по сравнению с 42% во втором квартале), платили за подписку — 30% (против 28%). В первом показатели были 46% и 30%.
  • Лидером среди онлайн-кинотеатров остаётся «Кинопоиск»: общее количество подписчиков выросло с 14,7% во втором квартале до 17,2%, платящих — с 10,5% до 12,4%. На втором месте по-прежнему «иви» (10,1% — общее количество подписчиков, 5,9% — с платной подпиской, показатели не изменились).
  • На третьем месте Wink: общее количество подписчиков выросло с 7,3% до 8,6%, платящих — с 5,3% до 6,2%. Четвёртое место у Okko, пятое — у Kion.

#новость #кинопоиск #wink #ivi #онлайнкинотеатры #netflix #megogo

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32 комментария
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Слегка Придурковатый

Не только чтением каментов, но и их написанием, заметь. Но ты меня убедил - ща допишу этот камент и пойду авиацию с колен поднимать.

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Игорь Протасов

В пилоты ремонтники, по новой программе?

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Виктор Шаманов

автопилоты ИИ

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Слегка Придурковатый

Одной рукой пишу этот камент, другой чиню Суперджет 100.

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M-S-R

там надо еще прошивку обновить. И самолет перегнать в другой город. С пассажирами чтобы порожняком не гонять. Справитесь? )

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Игорь Протасов

Пассажиры сами волокут самолет по шоссе, как бурлаки

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Гибкий Витя

Один не справишься, пжди…

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Павел Иванов

Те помочь чем?

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Слегка Придурковатый

Да, подними производство отечественной микроэлектроники, а то рук чот не хватает.

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Павел Иванов

Замётано, как раз нужно собирать серваки по отечественный ОнлиФанс

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Слегка Придурковатый

Не ОнлиФанс, а ТолькоСтрастныеПоклонники.рф

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Розарио Агро

ФГУП «ТоСтраПо» 😂

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Игорь Протасов

Лучше фгуп "тоСтраПо-Н"

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Пришелец 17

Это легко сейчас. Неоригинальные запчасти можно прям с Весты снимать и ставить на Боинги.

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illusive man

«Хватит это терпеть!»©

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nevskyforever

Отдых душой и мозгами - базовая потребность, а уж кто на что время тратит - дело личное. Винить людей за то, что они не делают чего-то великого в попытке тупо выжить в текущих условиях - как минимум некрасиво.

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Звенислав Николаевич

А ты чего не за штурвалом?

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Звенислав Николаевич

Судя по тому что я вижу – не только делать не могут, но и управлять

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Павел Иванов

Сколько фильмов уже сняли за сегодня, если не секрет?

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Вадим Д.

Обычные кинотеатры гонят такой шлак, что любой онлайн с месячной подпиской, заметьте, по цене 1 билета, просто обречён на успех.

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Pavel Voronkov

Ага, КиноПоиск за 1р. на 2 месяца. Хотя даже бесплатно нет времени на эту ерунду.

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Игорь Протасов

Что за заголовок непонятный?

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Forgotten Games

Вернулось и вернулось. К уровню же!

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Звенислав Николаевич

То ли еще будет в конце 2022

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Tar Mendo

в конце 2022, в начале 2023, в конце 2023 и так далее, дальше только хуже (

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Игорь Протасов

Ага. Строительному

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Forgotten Games

В начале 2022 к строительному - зашквар.:-)

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M-S-R

Да ладно?! (с)

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Розарио Агро

То есть, можно сказать, количество российских подписчиков онлайн кинотеатров обратно пропорционально стоимости газа в Европе? 😂

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Dark Soul

А что не так со стоимостью газа? Стоимость падает

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M-S-R

раз стоимость падает, то производство будет дешевле, товары и услуги доступнее

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ilia

Про Иви.

Недавно вспомнил о них, по промику активировал пробный период (памятуя что у них по промику не чаще раза в полгода можно, в отличие от других), тут же отключил продление - чтобы не списались деньги спустя месяц. "Понравится - продлю", подумал. А что думаете? Подписка сразу же "пропала" - отключение продления у них равно "отключить подписку вообще и сразу". Поддержка подтвердила.

Ну и забыл про них снова.

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