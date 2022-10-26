Отчёт Spotify за квартал: количество платных подписчиков растёт вместе с убытками, акции компании упали на 8,5% Статьи редакции
Инвесторов теперь больше интересует не рост, а прибыльность.
- Стриминговый сервис опубликовал финансовые результаты за третий квартал 2022 года. Общая выручка выросла на 21% год к году и составила €3 млрд, убыток — €228 млн. Во втором квартале выручка составила €2,86 млрд, убыток — €125 млн.
- При этом подписки принесли €2,65 млрд выручки (+22% год к году), реклама — уже €385 млн (+19%). Компания отметила, что рекламная выручка двузначно росла во всех регионах, кроме Европы на фоне спада экономики, в том числе за счёт подкастов.
- Количество активных пользователей в месяц (MAU) составило 456 млн, подписчиков — 195 млн. Это на 20% и 13% больше соответственно, чем годом ранее.
- После публикации отчётности акции компании упали, отмечает Bloomberg: инвесторов теперь больше интересуют не темпы роста количества подписчиков, а станет ли Spotify прибыльным. На 17:42 мск акции Spotify падают на 8,57% — до $88,74 за штуку.
1957 просмотров
Дай бог здоровья тому турку, который помог мне оформить подписку и не потерять акк Спотифая с огромной аудиотекой. Но все же надеюсь, что они вернутся в Россию рано или поздно
А мне тому турку, что создал акк на сони Плейстейшн и оплатил подписку )))
Святые люди - турки, добрые!
Капец - люди претерпевают какие-то потрясения, доводящие их до эмиграции в турцию, но всё ещё не могут кинуть зону комфорта, бросить игрунькаться в свои игрули и заняться делом - рубятся в свои ссаные плейстейшены, всерьёз гоняются там за какими-то акками и постоянно слушают что-то ушами вместо мышления. Эта капец чёт какт. Чё людей заставит заняться делом, прямые пиздюли в голову чтоли?
Заняться делом - это уехать в Киргизию?
Ну я например спотифай врубаю во время работы когда делать рутинные и задачи. Некоторые вообще под хеви метал кодят и чудеса творят. Вы наверно тот чел который 24/7 грайндит, или всем про это рассказывает.
Ну просто когда музон для тебя лишь какой-то фон типа ветра за окном, чтобы только было не тихо или что-то в этом роде, а ты прямо так серьезно к этому относишься до степени "ой где моя подписка", то странно. А если музон как-то прямо важен, то не проще раз и навсегда заиметь флешку со своими mp3-шечками, а не зависеть от сраных сервисов или коннекта к сети?
а мог просто перейти на регион Индии
В первый раз за несколько месяцев смог зайти в Spotify на ноутбуке, а потом и на телефоне через браузер. VPN и режим самолета помог.
Круто. Какое отношение это имеет к новости?
Чувачок просто сообщил о своих успехах, просто порадуйтесь за него)
@Пустой Холодильник ура 🥳🤩 мы рады за тебя
Как раз сегодня ушел со Спотифая обратно на Эпл. Приятно узнать, что это не сказалось на росте подписчиков. ))
каких подписчиков?
Счастья, здоровья Спотику
Да спотифай нравился, скучаем-с.
Думаю рост подписчиков за счет халявных 3 месяцев за 5 евро.
В отличие от Яблочного сервиса у Споти при смене региона не теряется твоя библиотека песен
Ого, даже и не знал о такой «фиче» Apple Music.
за деньги и в аренду. Лучше бесплатно и навсегда.
Ума не приложу как там экономика складывается 3 млрд дохода в онлайн сервисе, и при этом еще убытки, там что, миллион программистов работает?)
Просто мы через браузер слушаем с включённым адблоком
И это работает?
На чистом хроме через жопу, а вот в фаерфоксе и в эдже работает как часы блокировка рекламы
uBlock
Нет. Там просто огромные деньги за лицензии платят.
Дай бог здоровья торрентам.
Оформлю подписку спотик дорого / инвайт в семью