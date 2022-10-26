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Любовный Влад

Отчёт Spotify за квартал: количество платных подписчиков растёт вместе с убытками, акции компании упали на 8,5% Статьи редакции

Инвесторов теперь больше интересует не рост, а прибыльность.

  • Стриминговый сервис опубликовал финансовые результаты за третий квартал 2022 года. Общая выручка выросла на 21% год к году и составила €3 млрд, убыток — €228 млн. Во втором квартале выручка составила €2,86 млрд, убыток — €125 млн.
  • При этом подписки принесли €2,65 млрд выручки (+22% год к году), реклама — уже €385 млн (+19%). Компания отметила, что рекламная выручка двузначно росла во всех регионах, кроме Европы на фоне спада экономики, в том числе за счёт подкастов.
  • Количество активных пользователей в месяц (MAU) составило 456 млн, подписчиков — 195 млн. Это на 20% и 13% больше соответственно, чем годом ранее.
  • После публикации отчётности акции компании упали, отмечает Bloomberg: инвесторов теперь больше интересуют не темпы роста количества подписчиков, а станет ли Spotify прибыльным. На 17:42 мск акции Spotify падают на 8,57% — до $88,74 за штуку.
Daniel Ek @eldsjal

Our Q3 earnings results are out. Proud of the team as the business continues to perform nicely despite a short-term challenging advertising market. We had another solid user and subs growth quarter. This bodes well for the future. I remain as confident as ever in the long term.

#новость #spotify

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27 комментариев
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 Николай Костров

Дай бог здоровья тому турку, который помог мне оформить подписку и не потерять акк Спотифая с огромной аудиотекой. Но все же надеюсь, что они вернутся в Россию рано или поздно

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Peachylol

А мне тому турку, что создал акк на сони Плейстейшн и оплатил подписку )))

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Николай Костров

Святые люди - турки, добрые!

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Финтанк Точка Ру

Капец - люди претерпевают какие-то потрясения, доводящие их до эмиграции в турцию, но всё ещё не могут кинуть зону комфорта, бросить игрунькаться в свои игрули и заняться делом - рубятся в свои ссаные плейстейшены, всерьёз гоняются там за какими-то акками и постоянно слушают что-то ушами вместо мышления. Эта капец чёт какт. Чё людей заставит заняться делом, прямые пиздюли в голову чтоли?

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Илья

Заняться делом - это уехать в Киргизию?

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Dimitri

Ну я например спотифай врубаю во время работы когда делать рутинные и задачи. Некоторые вообще под хеви метал кодят и чудеса творят. Вы наверно тот чел который 24/7 грайндит, или всем про это рассказывает.

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Финтанк Точка Ру

Ну просто когда музон для тебя лишь какой-то фон типа ветра за окном, чтобы только было не тихо или что-то в этом роде, а ты прямо так серьезно к этому относишься до степени "ой где моя подписка", то странно. А если музон как-то прямо важен, то не проще раз и навсегда заиметь флешку со своими mp3-шечками, а не зависеть от сраных сервисов или коннекта к сети?

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ASM-OOP enjoyer

а мог просто перейти на регион Индии

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Пустой Холодильник

В первый раз за несколько месяцев смог зайти в Spotify на ноутбуке, а потом и на телефоне через браузер. VPN и режим самолета помог.

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Arthur N

Круто. Какое отношение это имеет к новости?

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Николай Костров

Чувачок просто сообщил о своих успехах, просто порадуйтесь за него)

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Stanislav Perfilov

@Пустой Холодильник ура 🥳🤩 мы рады за тебя

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Stan

Как раз сегодня ушел со Спотифая обратно на Эпл. Приятно узнать, что это не сказалось на росте подписчиков. ))

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BLVCK SQUARE

каких подписчиков?

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Печенька

Счастья, здоровья Спотику

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Илон Макс

Да спотифай нравился, скучаем-с.

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Rownie

Думаю рост подписчиков за счет халявных 3 месяцев за 5 евро.

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Вертикальный звук

В отличие от Яблочного сервиса у Споти при смене региона не теряется твоя библиотека песен

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PK

Ого, даже и не знал о такой «фиче» Apple Music.

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LNdex

за деньги и в аренду. Лучше бесплатно и навсегда.

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Алексей Красноперов

Ума не приложу как там экономика складывается 3 млрд дохода в онлайн сервисе, и при этом еще убытки, там что, миллион программистов работает?)

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Вертикальный звук

Просто мы через браузер слушаем с включённым адблоком

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Dimitri

И это работает?

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Вертикальный звук

На чистом хроме через жопу, а вот в фаерфоксе и в эдже работает как часы блокировка рекламы
uBlock

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Dimitri

Нет. Там просто огромные деньги за лицензии платят.

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Слегка Придурковатый

Дай бог здоровья торрентам.

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пешка

Оформлю подписку спотик дорого / инвайт в семью

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