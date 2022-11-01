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Регулярный Филипп

Объединённая киносеть «Формула кино» и «Синема Парк» подала в суд на IMAX из-за приостановки работы компании в России Статьи редакции

Кинотеатры судятся с IMAX с расчётом на возвращение компании в страну в будущем, считают опрошенные «Ъ» эксперты.

  • Два юрлица киносети — ООО «Райзинг стар медиа» и АО «Синема парк» — 26 октября 2022 года подали в суд на IMAX, которая создаёт системы для показа фильмов в кинотеатрах. Внимание на это обратил «Ъ».
  • Компании просят о понуждении IMAX «к исполнению обязанности в натуре» (сделать то, что прописано в договоре, а не платить отступные). Суд оставил иски без движения по формальным причинам. В объединённой киносети и IMAX отказались от комментариев.
  • По словам представителей Ассоциации владельцев кинотеатров, IMAX приостановила работу в России в начале лета 2022 года. Но официально представитель компании не стал отвечать на вопросы «Ъ» об операциях в стране.
  • Российские киносети уже подавали иски к IMAX — но они просили расторгнуть договор на обслуживание проекторов. Само оборудование принадлежит кинотеатрам, рассказывал глава сети «Формула кино» и «Синема парк» Алексей Васясин.
  • В августе такой иск принял Арбитражный суд Челябинской области от оператора сети «Мягкий кинотеатр». Представителей IMAX на предварительных заседаниях не было. Источник «Ъ» на медиарынке рассказал, что в России у IMAX «никого не осталось».
  • Опрошенные «Ъ» эксперты считают, что подавая иски в суд к IMAX киносети рассчитывают на возвращение мирового кинобизнеса в страну: «Если вдруг через пять-десять лет кинокомпании решат вновь начать работу в России, решение суда по делу IMAX будет козырем для кинотеатров». Кроме того, кинотеатры пытаются признать за собой право на использование переданного им оборудования.
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Регулярный Филипп
Этот кризис «намного драматичнее» пандемии: главное из интервью главы объединённой сети «Формула кино» и «Синема парк» Статьи редакции

Алексей Васясин рассказал РБК о том, что происходит в киносети, а также об отношениях с зарубежными студиями и IMAX.

Источник: afisha.ru

#новость #кинотеатры

813 просмотров
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19 комментариев
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 Tim Shtok

Так и хочется сказать: запятую вставьте и будет как есть - "к исполнению обязанности, в натуре!" ну и "ёпта" не хватает чутка :)

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Слегка Придурковатый

Слыш, ты с какого кинотеатра? Вована Имакса знаешь?

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Tim Shtok

😂👍🤝

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Илья

Судятся с IMAX с расчетом на возвращение в страну в будущем?)

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Вадим Д.

Ох уж эти формулировки: «к исполнению обязанности в натуре».
И как они хотят "понуждать" компанию, которая не работает в стране, работать именно с ними?

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Mila Mashkova

хотят принудить работать именно на них и расплачиваться натурой :D

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Семен Дудник

IMAX, вставай. На работу пора

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Кирилл Кириллов
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Слегка Придурковатый

«Если вдруг через пять-десять лет кинокомпании решат вновь начать работу в России, решение суда по делу IMAX будет козырем для кинотеатров»

Только вот кинотеатров к тому неопределённому моменту может уже и не быть.

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Сергей Марков

Свято место пусто не бывает 🤷

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Слегка Придурковатый

Ага, то-то я смотрю, как репертуар кинотеатров (и их прибыли от него) растут в геометрической прогрессии после ухода всяких там голливудов.

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Сергей Марков

Не, я к том, что когда надо - откроют новые кинотеатры. И, скорее всего, они уже будут в "нужных руках"

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KK

Откроют мобилизационный пункт или ночлежку)

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Сергей Марков

Звучит, как бизнес план))

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Вектореан Элон

Импортозамещайте, хуле разнылись.

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Сергей Марков

Фильм предоставлен релиз-группой ELEKTRI4KA
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Twix Half

Так они не ноют, просто отбирают себе)

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Павел
Компании просят о понуждении IMAX «к исполнению обязанности в натуре»

Внатуре, ёпта, с людьми правильными нормально базарили раньше - так значит мазу держите до конца. А коль по беспределу пошли, то на таких бакланов маляву накатать мусорам не зашкварно.

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Денис Колокольцев

в очередь!) за пользователями apple которым выпилили часть ПО, и юзерами плейстейшен)

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