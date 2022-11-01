Объединённая киносеть «Формула кино» и «Синема Парк» подала в суд на IMAX из-за приостановки работы компании в России Статьи редакции
Кинотеатры судятся с IMAX с расчётом на возвращение компании в страну в будущем, считают опрошенные «Ъ» эксперты.
- Два юрлица киносети — ООО «Райзинг стар медиа» и АО «Синема парк» — 26 октября 2022 года подали в суд на IMAX, которая создаёт системы для показа фильмов в кинотеатрах. Внимание на это обратил «Ъ».
- Компании просят о понуждении IMAX «к исполнению обязанности в натуре» (сделать то, что прописано в договоре, а не платить отступные). Суд оставил иски без движения по формальным причинам. В объединённой киносети и IMAX отказались от комментариев.
- По словам представителей Ассоциации владельцев кинотеатров, IMAX приостановила работу в России в начале лета 2022 года. Но официально представитель компании не стал отвечать на вопросы «Ъ» об операциях в стране.
- Российские киносети уже подавали иски к IMAX — но они просили расторгнуть договор на обслуживание проекторов. Само оборудование принадлежит кинотеатрам, рассказывал глава сети «Формула кино» и «Синема парк» Алексей Васясин.
- В августе такой иск принял Арбитражный суд Челябинской области от оператора сети «Мягкий кинотеатр». Представителей IMAX на предварительных заседаниях не было. Источник «Ъ» на медиарынке рассказал, что в России у IMAX «никого не осталось».
- Опрошенные «Ъ» эксперты считают, что подавая иски в суд к IMAX киносети рассчитывают на возвращение мирового кинобизнеса в страну: «Если вдруг через пять-десять лет кинокомпании решат вновь начать работу в России, решение суда по делу IMAX будет козырем для кинотеатров». Кроме того, кинотеатры пытаются признать за собой право на использование переданного им оборудования.
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Так и хочется сказать: запятую вставьте и будет как есть - "к исполнению обязанности, в натуре!" ну и "ёпта" не хватает чутка :)
Слыш, ты с какого кинотеатра? Вована Имакса знаешь?
😂👍🤝
Судятся с IMAX с расчетом на возвращение в страну в будущем?)
Ох уж эти формулировки: «к исполнению обязанности в натуре».
И как они хотят "понуждать" компанию, которая не работает в стране, работать именно с ними?
хотят принудить работать именно на них и расплачиваться натурой :D
IMAX, вставай. На работу пора
«Если вдруг через пять-десять лет кинокомпании решат вновь начать работу в России, решение суда по делу IMAX будет козырем для кинотеатров»
Только вот кинотеатров к тому неопределённому моменту может уже и не быть.
Свято место пусто не бывает 🤷
Ага, то-то я смотрю, как репертуар кинотеатров (и их прибыли от него) растут в геометрической прогрессии после ухода всяких там голливудов.
Не, я к том, что когда надо - откроют новые кинотеатры. И, скорее всего, они уже будут в "нужных руках"
Откроют мобилизационный пункт или ночлежку)
Звучит, как бизнес план))
Импортозамещайте, хуле разнылись.
Фильм предоставлен релиз-группой ELEKTRI4KA
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Так они не ноют, просто отбирают себе)
Внатуре, ёпта, с людьми правильными нормально базарили раньше - так значит мазу держите до конца. А коль по беспределу пошли, то на таких бакланов маляву накатать мусорам не зашкварно.
в очередь!) за пользователями apple которым выпилили часть ПО, и юзерами плейстейшен)