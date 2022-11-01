Издание о саморазвитии и здоровье Reminder запустит годовую подписку на новые материалы Статьи редакции
Лонгриды раз в неделю и встречи с «топовыми экспертами».
- Стоит 8900 рублей в год. В издании объяснили цену тем, что на один лонгрид уходит три-четыре недели работы двух журналистов, редакторов, иллюстраторов и корректора: «Если у нас будет избыток денег, мы добавим к гайдам видео с упражнениями и практиками».
- Подписчики будут получать каждую неделю новый лонгрид («поначалу») — гайды, интервью, личный опыт, а также онлайн-встречи с «топовыми экспертами». В ноябре это будут психотерапевт, директор норвежского центра Stemning Андрей Юдин и профессор Висконсинского университета в Мэдисоне, исследователь осознанности Ричард Дэвидсон.
- Рассылка Reminder и посты в Telegram-канале останутся бесплатными, иногда бесплатные материалы будут появляться и на сайте. У издания уже есть Patreon.
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Для саморазвития неплохо бы для начала просто переехать в страну, которая не воюет и не борется с импортными сырами.
Сейчас где-то смеется Нассим Талеб
Так ведь хорошие условия порождают слабых людей, какое там саморазвитие:)
Борьба с сырами порождает сильных? )
Это ж из пожилого мемчика
ну это уже слишком отдавать 9 к непонятно за что эффективнее
какой то мутный сервис
Отличный проект! В свое время помог мне выбраться из ж*пы. Удачи команде! Оформлю подписочку 🙏
Из чьей?
Какой-то скучный сайт, даже срачей в комментах не устроить. Зачем оно нужно.
за рассылку о саморазвитии платить 9 тысяч, ну спасибо, я забью на это уже через недели 2
Так в этом и смысл.
Забить забили, но переодически будете вспоминать, что деньги потрачены и надо бы все, что-то сделать. Что б не зря были потрачены
Берём любую статью про "За всё хорошее против всего плохого", заменяем половину терминов на физкультурно-духовноразвитные, продаём за 8900. Профит!
Мне было бы прям интересно будет ли качество отличаться от текущего результата? Вот так вот 8к за статьи это мощно, должно быть очень оправдано.
Ну хз, за хороший лонгрид можно 500р и задонатить, а если каждую неделю получать по хорошему лонгриду в целом выходит профит, и это без учета остального, жалко конечно, что поставлено на коммерческие рельсы, с другой стороны оно понятно, ведь организацию всех плюшек нужно как-то отбивать...
Что там за пэйволлом из предложения совсем не ясно. Значит или там ерунда, или недомаркетировано. И не хватает пробного периода.
на один лонгрид уходит три-четыре недели работы
Попахивает пиздежом