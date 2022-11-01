На сайте мы говорим, что Reminder — это оптимизация жизни и доступ к лучшему знанию о здоровье и саморазвитии. Для меня же лично Reminder — это сочетание двух вещей. С одной стороны, открытие нового: в медицине, психологии, практиках из жизни. Что может быть интереснее?

С другой, — и это особенно важно в год, когда мы переживаем катастрофу ***** («военной операции» — vc.ru), Reminder все-таки помогает людям. Справиться с тяжелыми эмоциями, разобраться в причинах человеческой агрессии, научиться критически мыслить, продолжать делать то, что следует делать.

Открывать новое, помогать людям. Такой план. Без вас нам его не реализовать.