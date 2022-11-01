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Регулярный Филипп

Издание о саморазвитии и здоровье Reminder запустит годовую подписку на новые материалы Статьи редакции

Лонгриды раз в неделю и встречи с «топовыми экспертами».

  • Стоит 8900 рублей в год. В издании объяснили цену тем, что на один лонгрид уходит три-четыре недели работы двух журналистов, редакторов, иллюстраторов и корректора: «Если у нас будет избыток денег, мы добавим к гайдам видео с упражнениями и практиками».
  • Подписчики будут получать каждую неделю новый лонгрид («поначалу») — гайды, интервью, личный опыт, а также онлайн-встречи с «топовыми экспертами». В ноябре это будут психотерапевт, директор норвежского центра Stemning Андрей Юдин и профессор Висконсинского университета в Мэдисоне, исследователь осознанности Ричард Дэвидсон.
  • Рассылка Reminder и посты в Telegram-канале останутся бесплатными, иногда бесплатные материалы будут появляться и на сайте. У издания уже есть Patreon.

На сайте мы говорим, что Reminder — это оптимизация жизни и доступ к лучшему знанию о здоровье и саморазвитии. Для меня же лично Reminder — это сочетание двух вещей. С одной стороны, открытие нового: в медицине, психологии, практиках из жизни. Что может быть интереснее?

С другой, — и это особенно важно в год, когда мы переживаем катастрофу ***** («военной операции» — vc.ru), Reminder все-таки помогает людям. Справиться с тяжелыми эмоциями, разобраться в причинах человеческой агрессии, научиться критически мыслить, продолжать делать то, что следует делать.

Открывать новое, помогать людям. Такой план. Без вас нам его не реализовать.

Максим Кашулинский, издатель проекта

#новость #reminder

1057 просмотров
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17 комментариев
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 Вася Пражкин

Для саморазвития неплохо бы для начала просто переехать в страну, которая не воюет и не борется с импортными сырами.

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Антон Т

Сейчас где-то смеется Нассим Талеб

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Lexx Sky

Так ведь хорошие условия порождают слабых людей, какое там саморазвитие:)

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Вася Пражкин

Борьба с сырами порождает сильных? )

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Andre Macareno

Это ж из пожилого мемчика

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Oleg Sukhoveev

ну это уже слишком отдавать 9 к непонятно за что эффективнее

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Yaroslav R.

какой то мутный сервис

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Farhad Sadykov

Отличный проект! В свое время помог мне выбраться из ж*пы. Удачи команде! Оформлю подписочку 🙏

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Viktor Dotsenko

Из чьей?

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Qwerty54321

Какой-то скучный сайт, даже срачей в комментах не устроить. Зачем оно нужно.

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Юрий Карташов

за рассылку о саморазвитии платить 9 тысяч, ну спасибо, я забью на это уже через недели 2

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Игорь Протасов

Так в этом и смысл.
Забить забили, но переодически будете вспоминать, что деньги потрачены и надо бы все, что-то сделать. Что б не зря были потрачены

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Емельян Бабаян

Берём любую статью про "За всё хорошее против всего плохого", заменяем половину терминов на физкультурно-духовноразвитные, продаём за 8900. Профит!

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Олег Комаров

Мне было бы прям интересно будет ли качество отличаться от текущего результата? Вот так вот 8к за статьи это мощно, должно быть очень оправдано.

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Александр Зайцев

Ну хз, за хороший лонгрид можно 500р и задонатить, а если каждую неделю получать по хорошему лонгриду в целом выходит профит, и это без учета остального, жалко конечно, что поставлено на коммерческие рельсы, с другой стороны оно понятно, ведь организацию всех плюшек нужно как-то отбивать...

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Антон Т

Что там за пэйволлом из предложения совсем не ясно. Значит или там ерунда, или недомаркетировано. И не хватает пробного периода.

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Копчик
Лонгриды раз в неделю
на один лонгрид уходит три-четыре недели работы

Попахивает пиздежом

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