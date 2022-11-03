В Совфеде обсуждают идею создать реестр «недружественных» иностранных киностудий, издателей и разработчиков ПО — «Ъ» Статьи редакции
В него предлагают включать компании, поддерживающие санкции против России, вне зависимости от вида прав.
- С идеей создать реестр «недружественных» правообладателей на круглом столе 1 ноября 2022 года выступил глава Ассоциации параллельного импорта и зампредседателя комитета РСПП по интеллектуальной собственности Анатолий Семенов. Об этом пишет «Ъ» со ссылой на его презентацию.
- В список войдут правообладатели, которые поддерживают санкции «при помощи реализации своих прав на интеллектуальную собственность» и «дискриминируют территории России в отношении доступности правообладателя и его товаров», говорится в документе.
- Список будет единым для всех видов интеллектуальной собственности. Затем регуляторы (Минкульт, Минпромторг, Минцифры и другие) и суды будут принимать решения о «контрсанкционных мерах».
- По словам Семенова, реестр будет вести «уполномоченный при президенте по интеллектуальным правам с контрсанкционными полномочиями». Он же сможет обращаться за принудительным лицензированием недоступных в России фильмов, музыки, ПО.
- В Минкульте не прокомментировали создание реестра, но отметили, что сейчас руководствуются положениями указа об «особом порядке платежей с недобросовестными правообладателями». В Минпромторге и Минцифры не ответили. При этом в параллельном импорте уже есть продукты Marvel, Disney и других. Но речь идёт об игрушках и других товарах, а не фильмах.
- Опрошенные «Ъ» участники рынка не поддержали создание такого реестра: важно не изолировать «дружественных» партнёров, которые готовы сотрудничать и, несмотря на давление с разных сторон, «осознают важность сохранения культурных связей».
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А реестр создателей недружественных реестров они не собираются создать?!
Придурки!
В список войдут правообладатели, которые поддерживают санкции "при помощи реализации своих прав на интеллектуальную собственность". Нормально так, борешься за свои права - становишься недружественным.
А внутри России борешься за свои права - иноагент)
"Растёт, растёт Стена Великая, отгораживает Россию от врагов внешних. А внутренних - опричники Государевы на куски рвут".
© В. Сорокин "Сахарный Кремль"
Такими темпами нужен будет реестр, который содержит нахуй не нужные никому реестры...
Вы что?! Они ведь так нужны совфеду.
Уже был такой реестр
Это реестр 2.0 )
это будет следующей новостью
Когда этих бездарных вредителей наконец разгонят?!! Они уничтожают Россию, а не НАТО.
Хмм, более недружественной структуры чем совфед и придумать трудно
Легко, причём даже придумывать не нужно, она есть, и имя ей - Роскомнадзор.
Есть и более недружественные структуры. Некоторые из них уже полгода позорятся за рубежом.
СовФед, вот тебе идея: параллельно с Недружественным реестром нужно создать Параллельный реестр, и в него закидывать компании из Недружественного реестра, продукцию которых можно будет "ввозить" через параллельный импорт, несмотря на их "недружественность".
Только не запутайтесь.
чего путаться, всё элементарно))
Тогда можно ещё ввести Перпендикулярный реестр. О смысле его существования я пока не думал, но звучит неплохо так.
Конченные люди, просто бестолковые, бесконечно.
Рой, или антибулочник.
Любопытно, что вам не нравится всем? Вот реально, объясните.
Я бы на самом деле это больше применял к технологиям. Если вводят санкции, которые запрещают поставку в Россию определенных технологий я бы в качестве контрмер аннулировал патенты и авторское право на эти технологии.
Это просто логично.
А мозги станки сырье товарищ депутат сами появятся? Или вы ножкой топните и все само приедет?
Как насчёт того, чтобы не делать хуйни, чтобы санкции не вводили? Раз уж так хочется пользоваться мировым интеллектуальным достоянием
Пора создавать реестр долбоебов на Руси. И первым делом включить в него членов совета федерации
Нужен реестр реестров
А ещё энциклопедия реестров, история создания реестров, путеводитель по реестрам, краткий справочник и сайт со всеми реестрами!
И реестр сайтов с реестрами сайтов.
Идейные, бляха. Что ни день – так новая идея.
Реестр недружественных реестров на следующем заседании организуют?
От одного названия "Совфеде" уже совком отдает.
А вообще все эти реестры напоминают пубертатных школьниц, они тоже постоянно какие-то списки делали.
Как-то так, наверное. По-классике.
https://www.youtube.com/watch?v=JOIopqMhhzc
Вот этот спиоск: все
Вы видели, какие деньги снимаются на госденьги от фонда кино? Вот где руссофобство и блевотня. О́льга Люби́мова- предатель!
неужели так много недружественных всего, что для каждого нужен свой реестр
Так ведь они же кричали что это только на пользу, что их уход никто не заметит. Зачем тогда какие то реестры?
Лучше пусть соберутся и ответят на вопрос почему в правительстве стало идеей фикс дискриминировать лгбт меньшинства на территории рф и почему софвед, так отчаянно хочет спиздить часть западной культуры, которая по их мнению нацелена на взращивание этих меньшинств
Ебаные бездельники на подсосе.
Вполне себе нормальный ход. Бьём по кошельку - это правильно.
Только бы Brazzers и DorcelClub туда не включили!
Нужен реестр недружественных депутатов всех палат. Которые там сидят для личного обогащения (например, запрос депутата для перевода уголовного дела в другой суд стоил в 2016 году от 5 000 долларов). А ещё мне нравится, что у нас парламент используется некоторыми для дипломатического прикрытия. Т.е. чтобы человека нельзя было посадить и прочие такие околозаконные штуки.
А вообще, независимый конкурентный парламент - прекрасное изобретение! Лет через 20 и у нас будет
Обсуждать идею, как недружественность закончить и снова со всеми сотрудничать, там не собираются? Для бизнеса и людей это куда лучше