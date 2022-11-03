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Недостаточный Гоша

В Совфеде обсуждают идею создать реестр «недружественных» иностранных киностудий, издателей и разработчиков ПО — «Ъ» Статьи редакции

В него предлагают включать компании, поддерживающие санкции против России, вне зависимости от вида прав.

  • С идеей создать реестр «недружественных» правообладателей на круглом столе 1 ноября 2022 года выступил глава Ассоциации параллельного импорта и зампредседателя комитета РСПП по интеллектуальной собственности Анатолий Семенов. Об этом пишет «Ъ» со ссылой на его презентацию.
  • В список войдут правообладатели, которые поддерживают санкции «при помощи реализации своих прав на интеллектуальную собственность» и «дискриминируют территории России в отношении доступности правообладателя и его товаров», говорится в документе.
  • Список будет единым для всех видов интеллектуальной собственности. Затем регуляторы (Минкульт, Минпромторг, Минцифры и другие) и суды будут принимать решения о «контрсанкционных мерах».
  • По словам Семенова, реестр будет вести «уполномоченный при президенте по интеллектуальным правам с контрсанкционными полномочиями». Он же сможет обращаться за принудительным лицензированием недоступных в России фильмов, музыки, ПО.
  • В Минкульте не прокомментировали создание реестра, но отметили, что сейчас руководствуются положениями указа об «особом порядке платежей с недобросовестными правообладателями». В Минпромторге и Минцифры не ответили. При этом в параллельном импорте уже есть продукты Marvel, Disney и других. Но речь идёт об игрушках и других товарах, а не фильмах.
  • Опрошенные «Ъ» участники рынка не поддержали создание такого реестра: важно не изолировать «дружественных» партнёров, которые готовы сотрудничать и, несмотря на давление с разных сторон, «осознают важность сохранения культурных связей».

#новость

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38 комментариев
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 Иван Серик

А реестр создателей недружественных реестров они не собираются создать?!

Придурки!

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Roman Missetskiy

В список войдут правообладатели, которые поддерживают санкции "при помощи реализации своих прав на интеллектуальную собственность". Нормально так, борешься за свои права - становишься недружественным.

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Soulis

А внутри России борешься за свои права - иноагент)

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Красивый дым

"Растёт, растёт Стена Великая, отгораживает Россию от врагов внешних. А внутренних - опричники Государевы на куски рвут".
© В. Сорокин "Сахарный Кремль"

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Влад Борщ

Такими темпами нужен будет реестр, который содержит нахуй не нужные никому реестры...

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Вадим Д.

Вы что?! Они ведь так нужны совфеду.

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Случайные фотографии

Уже был такой реестр

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Антон Большаков

Это реестр 2.0 )

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Anastasiya Efremova

это будет следующей новостью

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Сезонный Ковид

Когда этих бездарных вредителей наконец разгонят?!! Они уничтожают Россию, а не НАТО.

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Дмитрий Ковач

Хмм, более недружественной структуры чем совфед и придумать трудно

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Слегка Придурковатый

Легко, причём даже придумывать не нужно, она есть, и имя ей - Роскомнадзор.

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Сезонный Ковид

Есть и более недружественные структуры. Некоторые из них уже полгода позорятся за рубежом.

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Слегка Придурковатый

СовФед, вот тебе идея: параллельно с Недружественным реестром нужно создать Параллельный реестр, и в него закидывать компании из Недружественного реестра, продукцию которых можно будет "ввозить" через параллельный импорт, несмотря на их "недружественность".

Только не запутайтесь.

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Виктория Никанорова

чего путаться, всё элементарно))

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Слегка Придурковатый

Тогда можно ещё ввести Перпендикулярный реестр. О смысле его существования я пока не думал, но звучит неплохо так.

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Александр Кузнецов

Конченные люди, просто бестолковые, бесконечно.

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Сезонный Ковид

Рой, или антибулочник.

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Mikhail Che

Любопытно, что вам не нравится всем? Вот реально, объясните.

Я бы на самом деле это больше применял к технологиям. Если вводят санкции, которые запрещают поставку в Россию определенных технологий я бы в качестве контрмер аннулировал патенты и авторское право на эти технологии.

Это просто логично.

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Случайные фотографии

А мозги станки сырье товарищ депутат сами появятся? Или вы ножкой топните и все само приедет?

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Павел

Как насчёт того, чтобы не делать хуйни, чтобы санкции не вводили? Раз уж так хочется пользоваться мировым интеллектуальным достоянием

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Генерал Ермолов

Пора создавать реестр долбоебов на Руси. И первым делом включить в него членов совета федерации

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Vasiliy coconut

Нужен реестр реестров

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Иван Серик

А ещё энциклопедия реестров, история создания реестров, путеводитель по реестрам, краткий справочник и сайт со всеми реестрами!

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Вадим Д.

И реестр сайтов с реестрами сайтов.

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Вадим Д.

Идейные, бляха. Что ни день – так новая идея.
Реестр недружественных реестров на следующем заседании организуют?

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Советник Альянса

От одного названия "Совфеде" уже совком отдает.

А вообще все эти реестры напоминают пубертатных школьниц, они тоже постоянно какие-то списки делали.

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Павел Воронов

Как-то так, наверное. По-классике.
https://www.youtube.com/watch?v=JOIopqMhhzc

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Бухой Пикачу

Вот этот спиоск: все

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Бухой Пикачу

Вы видели, какие деньги снимаются на госденьги от фонда кино? Вот где руссофобство и блевотня. О́льга Люби́мова- предатель!

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Terri Brown

неужели так много недружественных всего, что для каждого нужен свой реестр

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Alexander Quartz

Так ведь они же кричали что это только на пользу, что их уход никто не заметит. Зачем тогда какие то реестры?

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Михаил Романов
«дискриминируют территории России в отношении доступности правообладателя и его товаров»

Лучше пусть соберутся и ответят на вопрос почему в правительстве стало идеей фикс дискриминировать лгбт меньшинства на территории рф и почему софвед, так отчаянно хочет спиздить часть западной культуры, которая по их мнению нацелена на взращивание этих меньшинств

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Образовательный каякер

Ебаные бездельники на подсосе.

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Максим Мельников

Вполне себе нормальный ход. Бьём по кошельку - это правильно.

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Павел Иванов

Только бы Brazzers и DorcelClub туда не включили!

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Дмитрий Алтунин

Нужен реестр недружественных депутатов всех палат. Которые там сидят для личного обогащения (например, запрос депутата для перевода уголовного дела в другой суд стоил в 2016 году от 5 000 долларов). А ещё мне нравится, что у нас парламент используется некоторыми для дипломатического прикрытия. Т.е. чтобы человека нельзя было посадить и прочие такие околозаконные штуки.

А вообще, независимый конкурентный парламент - прекрасное изобретение! Лет через 20 и у нас будет

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Zamir Saidov

Обсуждать идею, как недружественность закончить и снова со всеми сотрудничать, там не собираются? Для бизнеса и людей это куда лучше

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