Бывшие «Яндекс Новости» пропали из реестра новостных агрегаторов Роскомнадзора Статьи редакции
В августе новостной агрегатор купила VK.
- Внимание на это обратила «Роскомсвобода». Сейчас в реестре остались «Рамблер/новости», «СМИ2» и «Новости MailRu». В VK отказались от комментариев, редакция vc.ru направила запрос в Роскомнадзор.
- С 1 января 2017 года вступил в силу закон, обязывающий новостные сервисы с посещаемостью свыше 1 млн человек в сутки проверять достоверность информации при распространении материалов изданий, у которых нет регистрации СМИ. Владельцы агрегаторов также должны в течение шести месяцев хранить данные о распространяемой информации и об источниках её получения.
- В феврале 2017-го Роскомнадзор внёс в реестр первые сервисы — «Новости Mail.Ru» и «СМИ2», затем добавил в список «Яндекс Новости».
- «Яндекс» объявил о покупке Delivery Club, а VK — о поглощении «Дзена» с «Новостями» в конце августа 2022 года. В сентябре сделку закрыли: yandex.ru стал перенаправлять на dzen.ru, а главной страницей самого «Яндекса» стала ya.ru.
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В четверг ещё заметил — в поиске по запросу Дзен выдаёт. Непонятно, для чего поиск яндекса оставили там.
Чтобы рядовой пользователь не заметил изменений и чтобы трафик Яндекса сохранить (второе, вероятно, самое важное)
Поимели и выкинули...
Лучше они вообще пропали.
Их переместили в реестр агрегаторов госпропаганды.