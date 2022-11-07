Московский суд обязал Google платить «Первому каналу» 100 тысяч рублей в день до разблокировки его YouTube-каналов Статьи редакции
В октябре суд принял такое же решение по иску «Газпром-медиа холдинга».
- 2 ноября 2022 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Первого канала» к ООО «Гугл», Google LLC и Google Ireland Limited.
- Согласно решению суда, компания обязана в течение пяти дней с даты вступления судебного акта в силу восстановить доступ к YouTube-каналам «Первый канал», «Вечерний Ургант», «Пусть говорят» и другим.
- Если компания этого не сделает, ей грозит неустойка в размере 100 тысяч рублей в день до фактического исполнения решения. При этом эта сумма будет каждую неделю увеличиваться в два раза. Предельная общая сумма не ограничена. Google может обжаловать решение.
- В октябре суд обязал Google восстановить доступ к YouTube-каналу ТНТ — или так же платить неустойку.
- Летом «Гугл» подала иск о собственном банкротстве, в сентябре суд признал заявление обоснованным и на полгода ввёл процедуру наблюдения.
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Доблестный московский суд на страже идиотии!
Ну что за ебобо-то, ей богу? Уже ведь ничего не получится поиметь с ООО Гугл, но нет: «дядь, дай 10 копеек».
10 копеек? Тут геометрическая прогрессия. Я не могу ручаюсь за достоверность, но если исходить из начисления штрафа по 100 т.р. в день, а затем эта сумма удваивается (то есть в первую неделю - 700 000 рублей, во вторую - 1 400 000 и так далее), по моим расчётам выходит, что через год сумма штрафа превысит 1 576 259 869 579 670 000 000 рублей, а ещё через год - 7 098 843 361 278 080 000 000 000 000 000 000 000 рублей. Напомню, что годовой ВВП США равен "всего" 1 500 000 000 000 000 в рублях по нынешнему курсу.
Ну, про 10 копеек — это цитата, конечно. Но моссуды нацелены на дохренилиарды.
Тут все думают, что если не получится взыскать деньги, то это пустая трата времени. Нет это политика друзья + элемент торга в будущем если захотят полноценно вернуться или цена возврата в будущем.
Нет ничего лучше если компания сама возьмет и уйдет со всеми своими информационными ресурсами
Это подготовка для блокировки Google и YouTube
Вате расскажут что Google торчит 5 сикстильонов рублей, поэтому надо заблокировать, это чисто спор хозяйствующих субъектов, никакого политического преследования.
Смешно скорее то, что в отношении всех остальных "истцов" тот же суд уменьшит астрент, иные неустойки и т.п в разы под предлогом разумности и справедливости🤣
Да, было бы смешно, но как-то грустно.
Практически «советский суд, самый гуманный суд в мире».
Ну абсурд судебной системы, если уж честно)
Не, абсурд это суть судебной системы))
До чего дошли, просто уму непостижимо.
Можно собрать базу всех компаний зарегистрированных в недружественных странах и обязать их платить по 100000 рублей сразу в бюджет. А то сидят там у себя в уругваях враги русского народа, бизнесом занимаются
Та чего в бюджет ? «недополучают» контент то люди , пускай собирают базу «недружественных» и с них по рублю в день каждому гражданину на счет в Сбере. Визгов то было бы «ухкакмыихраком»
*Каждому чиновнику*
Государственным дело же занимаются
А это уже бизнес план нефиговый!
Отличная идея, напиши письмо презеденту на проработку!
Предлагаю сразу переходить к фазе когда в принципе все кто занимается бизнесом будут объявлены врагами русского народа.
ВОЗРОДИМ КОМБЕДы
если первый канал начать показывать на ютубе, то смотреть его от этого не станут
ПФФ Там ваты будь здоров вся аудитория Гоблина, Ай как просто
Что о тебе говорить, если в твоем мире присутствует Ай как просто.
Тоже так думал пока не увидел как такститы на Ютубе Соловьева смотрят
"При этом эта сумма будет каждую неделю увеличиваться в два раза. Предельная общая сумма не ограничена."
Сколько там недель нужно, чтобы на выплату не хватило всех денег мира?
Кэша в мире 4,5 трлн баксов. Если считать по курсу 65, то на 29й неделе весь кэш мира будет в руках великого Первого
Если мосгорсуд на этом не остановится и закочет перенаправить все существующие 75трлн денег (это со всеми вкладами и гособлигациями), то ему придётся прождать ещё целый месяц
Что будет дальше страшно представить
Возможно, наступит апокалипсис
Возможно, прекратятся все войны, ведь ни у кого не будет денег на них
А может, Мосгорсуду просто кто-то даст пизды и мы сохраним планету
Почему в руках Мосгорсуда то? Неустойка взыскивается в пользу истца а не суда))
Я статью не читал, а вы про законы какие-то
Поправлю коммент, однако
они на кратном подогреве, че уж вы как маленький
А говорили - сейчас не 90-е.. Нормальный такой счетчик, прям из 90-х. Вопрос только если платить не будут, куда они с паяльниками и утюгами поедут, в Калифорнию?
"Этот лох нам должен..."
нахуй они поедут, а впрочем уже едут
Копят на Киргизский ВНЖ
Ахахах
Я думаю, хватит на всю команду.
На самом деле это не максимальная сумма неустойки, в отношении Совкомбанк назначали неустойку в размере 31 миллион за каждую неделю неисполнения решения, так что 100 тысяч в день ещё не такой уж рекорд))
Правда я против астрономических неустоек когда конечно понятно что всех денег на планете не хватит чтобы выплатить их.
Арифметическая прогрессия - это детский лепет по сравнению с геометрической. Через год одному "накапает" 1,6 млрд. рублей, другому - примерно 3 000 000 000 000 000 000 000. Если я ошибся в расчётах - прошу поправить.
А что так можно было?
Не нравится новая реальность?
А в 2018-ом главным было это:
Все нравится, с курсом капитана полностью согласен))
Мало)
Хороший заработок
— Повелитель,— сказал Сета,— прикажи выдать мне за первую клетку шахматной доски одно пшеничное зерно.
— Простое пшеничное зерно? — изумился царь.
— Да, повелитель. За вторую клетку прикажи выдать два зерна, за третью — четыре, за четвертую — 8, за пятую— 16, за шестую — 32…
Предлагаю когда неустойка Google достигнет гугол рублей - обнулить, как в игре Уно
Если компания этого не сделает, ей грозит неустойка в размере 100 тысяч рублей в день до фактического исполнения решения. При этом эта сумма будет каждую неделю увеличиваться в два раза. Предельная общая сумма не ограничена. Google может обжаловать решение.
Такое решение напоминает счётчик криминалов девяностых годов.
Нормальный такой бизнес! И почему так только сейчас научились, западные партнеры так уже делают десятилетиями.
Все жду когда где-нибудь будет переполнение буфера)