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Всероссийский Мурод

Московский суд обязал Google платить «Первому каналу» 100 тысяч рублей в день до разблокировки его YouTube-каналов Статьи редакции

В октябре суд принял такое же решение по иску «Газпром-медиа холдинга».

  • 2 ноября 2022 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Первого канала» к ООО «Гугл», Google LLC и Google Ireland Limited.
  • Согласно решению суда, компания обязана в течение пяти дней с даты вступления судебного акта в силу восстановить доступ к YouTube-каналам «Первый канал», «Вечерний Ургант», «Пусть говорят» и другим.
  • Если компания этого не сделает, ей грозит неустойка в размере 100 тысяч рублей в день до фактического исполнения решения. При этом эта сумма будет каждую неделю увеличиваться в два раза. Предельная общая сумма не ограничена. Google может обжаловать решение.
  • В октябре суд обязал Google восстановить доступ к YouTube-каналу ТНТ — или так же платить неустойку.
  • Летом «Гугл» подала иск о собственном банкротстве, в сентябре суд признал заявление обоснованным и на полгода ввёл процедуру наблюдения.

#новость #google

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49 комментариев
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 Вадим Д.

Доблестный московский суд на страже идиотии!
Ну что за ебобо-то, ей богу? Уже ведь ничего не получится поиметь с ООО Гугл, но нет: «дядь, дай 10 копеек».

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Романелло Кивогенс

10 копеек? Тут геометрическая прогрессия. Я не могу ручаюсь за достоверность, но если исходить из начисления штрафа по 100 т.р. в день, а затем эта сумма удваивается (то есть в первую неделю - 700 000 рублей, во вторую - 1 400 000 и так далее), по моим расчётам выходит, что через год сумма штрафа превысит 1 576 259 869 579 670 000 000 рублей, а ещё через год - 7 098 843 361 278 080 000 000 000 000 000 000 000 рублей. Напомню, что годовой ВВП США равен "всего" 1 500 000 000 000 000 в рублях по нынешнему курсу.

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Feduard Klimkin
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Вадим Д.

Ну, про 10 копеек — это цитата, конечно. Но моссуды нацелены на дохренилиарды.

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Мяу

Тут все думают, что если не получится взыскать деньги, то это пустая трата времени. Нет это политика друзья + элемент торга в будущем если захотят полноценно вернуться или цена возврата в будущем.

Нет ничего лучше если компания сама возьмет и уйдет со всеми своими информационными ресурсами

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Марат Яз

Это подготовка для блокировки Google и YouTube

Вате расскажут что Google торчит 5 сикстильонов рублей, поэтому надо заблокировать, это чисто спор хозяйствующих субъектов, никакого политического преследования.

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Maksim K

Смешно скорее то, что в отношении всех остальных "истцов" тот же суд уменьшит астрент, иные неустойки и т.п в разы под предлогом разумности и справедливости🤣

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Вадим Д.

Да, было бы смешно, но как-то грустно.
Практически «советский суд, самый гуманный суд в мире».

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Maksim K

Ну абсурд судебной системы, если уж честно)

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Марат Яз

Не, абсурд это суть судебной системы))

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Илья Попов

До чего дошли, просто уму непостижимо.

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Вазген Иванович

Можно собрать базу всех компаний зарегистрированных в недружественных странах и обязать их платить по 100000 рублей сразу в бюджет. А то сидят там у себя в уругваях враги русского народа, бизнесом занимаются

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Екатерина Продавцова

Та чего в бюджет ? «недополучают» контент то люди , пускай собирают базу «недружественных» и с них по рублю в день каждому гражданину на счет в Сбере. Визгов то было бы «ухкакмыихраком»

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Похер

*Каждому чиновнику*
Государственным дело же занимаются

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Мяу

А это уже бизнес план нефиговый!

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Мяу

Отличная идея, напиши письмо презеденту на проработку!

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Марат Яз

Предлагаю сразу переходить к фазе когда в принципе все кто занимается бизнесом будут объявлены врагами русского народа.

ВОЗРОДИМ КОМБЕДы

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M-S-R

если первый канал начать показывать на ютубе, то смотреть его от этого не станут

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Марат Яз

ПФФ Там ваты будь здоров вся аудитория Гоблина, Ай как просто

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Мяу

Что о тебе говорить, если в твоем мире присутствует Ай как просто.

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segamega

Тоже так думал пока не увидел как такститы на Ютубе Соловьева смотрят

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Семён Печкин

"При этом эта сумма будет каждую неделю увеличиваться в два раза. Предельная общая сумма не ограничена."

Сколько там недель нужно, чтобы на выплату не хватило всех денег мира?

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Максим Игумнов

Кэша в мире 4,5 трлн баксов. Если считать по курсу 65, то на 29й неделе весь кэш мира будет в руках великого Первого
Если мосгорсуд на этом не остановится и закочет перенаправить все существующие 75трлн денег (это со всеми вкладами и гособлигациями), то ему придётся прождать ещё целый месяц
Что будет дальше страшно представить
Возможно, наступит апокалипсис
Возможно, прекратятся все войны, ведь ни у кого не будет денег на них
А может, Мосгорсуду просто кто-то даст пизды и мы сохраним планету

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Передний фонарь
Кэша в мире 4,5 трлн баксов. Если считать по курсу 65, то на 29й весь кэш мира будет в руках мосгорсуда

Почему в руках Мосгорсуда то? Неустойка взыскивается в пользу истца а не суда))

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Максим Игумнов

Я статью не читал, а вы про законы какие-то

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Максим Игумнов

Поправлю коммент, однако

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Funpepper

они на кратном подогреве, че уж вы как маленький

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Вася Пражкин
При этом эта сумма будет каждую неделю увеличиваться в два раза.

А говорили - сейчас не 90-е.. Нормальный такой счетчик, прям из 90-х. Вопрос только если платить не будут, куда они с паяльниками и утюгами поедут, в Калифорнию?

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Марат Яз

"Этот лох нам должен..."

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Funpepper

нахуй они поедут, а впрочем уже едут

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Максим Игумнов

Копят на Киргизский ВНЖ

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Кот

Ахахах

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Илья Попов

Я думаю, хватит на всю команду.

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Передний фонарь

На самом деле это не максимальная сумма неустойки, в отношении Совкомбанк назначали неустойку в размере 31 миллион за каждую неделю неисполнения решения, так что 100 тысяч в день ещё не такой уж рекорд))
Правда я против астрономических неустоек когда конечно понятно что всех денег на планете не хватит чтобы выплатить их.

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Романелло Кивогенс

Арифметическая прогрессия - это детский лепет по сравнению с геометрической. Через год одному "накапает" 1,6 млрд. рублей, другому - примерно 3 000 000 000 000 000 000 000. Если я ошибся в расчётах - прошу поправить.

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Частичный Спецоператор
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Truman

А что так можно было?

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Емельян Бабаян

Не нравится новая реальность?
А в 2018-ом главным было это:

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Truman

Все нравится, с курсом капитана полностью согласен))

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Dimm Debrov

Мало)

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S8dAS

Хороший заработок

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Александр Ларин

— Повелитель,— сказал Сета,— прикажи выдать мне за первую клетку шахматной доски одно пшеничное зерно.

— Простое пшеничное зерно? — изумился царь.

— Да, повелитель. За вторую клетку прикажи выдать два зерна, за третью — четыре, за четвертую — 8, за пятую— 16, за шестую — 32…

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Король Аськи

Предлагаю когда неустойка Google достигнет гугол рублей - обнулить, как в игре Уно

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Илья Попов

Если компания этого не сделает, ей грозит неустойка в размере 100 тысяч рублей в день до фактического исполнения решения. При этом эта сумма будет каждую неделю увеличиваться в два раза. Предельная общая сумма не ограничена. Google может обжаловать решение.
Такое решение напоминает счётчик криминалов девяностых годов.

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Дмитрий Алтунин
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Дмитрий Алтунин
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Дмитрий Алтунин
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Мяу

Нормальный такой бизнес! И почему так только сейчас научились, западные партнеры так уже делают десятилетиями.

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Михаил Сметанников

Все жду когда где-нибудь будет переполнение буфера)

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