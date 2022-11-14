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Суд в Москве обязал Google платить телекомпании «Звезда» по 100 тысяч рублей в день до разблокировки её YouTube-каналов Статьи редакции

Осенью суд принял такое же решение в отношении каналов «Газпром-медиа холдинга» и «Первого канала».

  • Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск телекомпании к ООО «Гугл» и Google LLC. Решение пока не опубликовано. «РИА Новости» пишут из зала суда, что компанию обязали восстановить доступ к YouTube-каналам «Телеканал Звезда», «Сегодня утром», «Секретная папка», «Код доступа» и другим.
  • Если компания этого не сделает, с третьего дня с даты принятия решения ей будет начисляться неустойка в 100 тысяч рублей в день. Еженедельно сумма будет увеличиваться в два раза до достижения размера в 1 млрд рублей.
  • Если в течение девяти месяцев компания не исполнит решение, начисление штрафа возобновится по той же формуле, но уже без ограничения предельной суммы.
  • Как передают «РИА Новости», на слушании ответчик заявил, что у него нет договора с телеканалом, спор не подлежит рассмотрению российским судом, а решение не может быть исполнено.
  • В октябре 2022 года суд обязал Google платить «Газпром-медиа холдингу» 100 тысяч рублей в день до разблокировки YouTube-канала ТНТ, а в ноябре вынес аналогичное решение по иску «Первого канала». Весной и летом суд уже арестовал на счетах российской «дочки» Google больше 2,5 млрд рублей по искам российских СМИ.
  • Летом «Гугл» подала иск о собственном банкротстве из-за ареста банковского счёта. В сентябре суд признал заявление обоснованным и на полгода ввёл процедуру наблюдения.

#новость #google

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39 комментариев
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 Артем Кратов

Поставили на счётчик.
Ох уж эти великие методы из 90-х.

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Иван Серик

Придурки!

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Вадим Д.

Ой какая удобная схема. Кто-нибудь, остановите их уже, здравый смысл не работает.
А пердун говорил, что 90-е закончились, он что же, врал?!

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Nikita Lyutov

Да, ладно? А в Европе то и не знают что у них со здравым смыслом все плохо https://www.kommersant.ru/doc/5559879 И кстати, пердун кто из этих двух мистер президентов Байден (79 лет) или Трамп (76 лет)?

Суд отклонил апелляцию Google на штраф…
Подробнее на сайте
www.kommersant.ru
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Глеб Голубев

Тот, который дал приказ обстреливать города соседнего государства. Он такой один.

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Вадим Д.

Все трое. Ваши 2 + ещё один, особенный.

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Nikita Lyutov

Судя по минусам за живое задевает )) Публика на VC в большинстве своем напоминает индуса в колониальной Индии на которого нацепили цилиндр и ливрею и теперь он белый человек! Белые люди всегда правы!

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Максим Игумнов

Не звезда, а звездец. Поправьте

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Артем Кратов

звездилище

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Олег Макаров

Дарю идею бизнес-проекта.
1. Создаёшь канал.
2. Наполняешь его... ну, из канализации
3. Google блокирует
4. Немного платишь адвокату
5. 100.000₽ в день пассивного дохода

Правда, если разблокируют, неловко выйдет (я про этот бизнес-план, не про "Звезду")

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M-S-R
ООО «Гугл» и Google LLC

Иск то к кому и кого обязали платить? Первый вроде на банкротство подал. А ко второму почему не в соответствующей юрисдикции Google LLC подали?

будет начисляться неустойка в 100 тысяч рублей в день. Еженедельно сумма будет увеличиваться в два раза до достижения размера в 1 млрд рублей.
Если в течение девяти месяцев компания не исполнит решение, начисление штрафа возобновится по той же формуле, но уже без ограничения предельной суммы.

Уже не только выжить пытаются, но и на всякий случай сжечь все мосты на будущее.

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Доктор Богомол Тобогган
Иск то к кому и кого обязали платить? Первый вроде на банкротство подал.

Может хотят успеть попасть в очереди кредиторов при процедуре банкротства? Иначе, да, не ясно зачем.

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Вадим Д.

Да когда же вы уже нажрётесь?!

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Unreal Jonich

Они там и не просыхали

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Александр Никитченко

Он не про то,под градусом они постоянно видимо)

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Александр Никитченко

😄

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Денис Вершинин

Класс)))) скоро телеканал Звезда, за долги купит Гугл. А нельзя США на счётчик поставить?

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Ware Wow
А нельзя США на счётчик поставить?

Можно. Можно и Аляску присоединить простым указом.

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Бедуин

Клоуны, а дальше что? Гугл нужен экономике нашей страны больше чем мы им! Цирк с клоунами...

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DeepFakescovery channel

российский суд - самый позорный суд

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Zamir Saidov

Не законы, а понятия.

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Александр Никитченко

Внатуре

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Lester White

гугл попал под репрессии Московского суда

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Александр Никитченко

Смешно звучит. Гугл и мосссуд. Да ему пох на мосссуд)

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Доктор Богомол Тобогган

но не пох на моссад)

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Александр Никитченко

Таки да)

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Олег Якушев

А почему не 1 млн долларов в секунду? Это же больше денег

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Нёс добро, не донёс

Россия всегда было скромной и аскетичной страной, в пору своему несменному лидеру.

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Nikolay Kapustin

Пox все нормальные свалили, забаньте уже себе все там

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Ринат Исхаков арт-дилет

Интересно а когда это работать будет?
Да кому антиквариат интересно пишите.

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Александр Никитченко

Я уже удивляться не могу. Удивлялка кончилась...грусть,печаль

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Эльвира Павлова

С таким подходом гугл, больше на штрафы раздавать должен, чем зарабатывать..

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MARGAW

Пизда вам, а не звезда!😁

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Олег Макаров

~
Шахматы придумал чувак, который показал своё изобретение правителю страны. Тому так понравилась игра, что он дал изобретателю право самому выбрать награду.
Чувак попросил у короля за первую клетку шахматной доски заплатить ему одно зерно пшеницы, за вторую — два, за третью — четыре и так далее, удваивая количество зёрен на каждой следующей клетке.
Правитель, согласился, даже несколько обидевшись, и приказал казначею подсчитать и выдать изобретателю нужное количество зерна. Однако, когда неделю спустя казначей всё ещё не смог подсчитать, сколько нужно зёрен, правитель спросил, в чём причина такой задержки. Казначей показал ему расчёты и сказал, что расплатиться невозможно, разве только осушить моря и океаны и засеять всё пространство пшеницей.
~
АРБИТРАЖНЫЙ СУД: «звучит как бизнес-план»

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Виктор Ардабьев

Интересно, а многие тут из комментарующих так шутили если бы закрыли из страницу/канал, а??

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Mike Elkin

а у многих тут есть пропагандонские гос каналы, которые под санкциями или нарушающие законы страны, где находится платформа?

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Alex Nevi

Нет, т.к. суд послал бы, а тут пропаганду пукина обижают

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Васисуалий Лоханкин

А кому они все эти космические иски продолжают выставлять? Гугл же обанкротил юрлицо в России и новое явно открывать не будет.

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Скрытый Потанцевал

можно еще жителям Херсона рассылать уведомления об уплате налогов, например

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