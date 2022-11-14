Суд в Москве обязал Google платить телекомпании «Звезда» по 100 тысяч рублей в день до разблокировки её YouTube-каналов Статьи редакции
Осенью суд принял такое же решение в отношении каналов «Газпром-медиа холдинга» и «Первого канала».
- Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск телекомпании к ООО «Гугл» и Google LLC. Решение пока не опубликовано. «РИА Новости» пишут из зала суда, что компанию обязали восстановить доступ к YouTube-каналам «Телеканал Звезда», «Сегодня утром», «Секретная папка», «Код доступа» и другим.
- Если компания этого не сделает, с третьего дня с даты принятия решения ей будет начисляться неустойка в 100 тысяч рублей в день. Еженедельно сумма будет увеличиваться в два раза до достижения размера в 1 млрд рублей.
- Если в течение девяти месяцев компания не исполнит решение, начисление штрафа возобновится по той же формуле, но уже без ограничения предельной суммы.
- Как передают «РИА Новости», на слушании ответчик заявил, что у него нет договора с телеканалом, спор не подлежит рассмотрению российским судом, а решение не может быть исполнено.
- В октябре 2022 года суд обязал Google платить «Газпром-медиа холдингу» 100 тысяч рублей в день до разблокировки YouTube-канала ТНТ, а в ноябре вынес аналогичное решение по иску «Первого канала». Весной и летом суд уже арестовал на счетах российской «дочки» Google больше 2,5 млрд рублей по искам российских СМИ.
- Летом «Гугл» подала иск о собственном банкротстве из-за ареста банковского счёта. В сентябре суд признал заявление обоснованным и на полгода ввёл процедуру наблюдения.
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Поставили на счётчик.
Ох уж эти великие методы из 90-х.
Придурки!
Ой какая удобная схема. Кто-нибудь, остановите их уже, здравый смысл не работает.
А пердун говорил, что 90-е закончились, он что же, врал?!
Да, ладно? А в Европе то и не знают что у них со здравым смыслом все плохо https://www.kommersant.ru/doc/5559879 И кстати, пердун кто из этих двух мистер президентов Байден (79 лет) или Трамп (76 лет)?
Тот, который дал приказ обстреливать города соседнего государства. Он такой один.
Все трое. Ваши 2 + ещё один, особенный.
Судя по минусам за живое задевает )) Публика на VC в большинстве своем напоминает индуса в колониальной Индии на которого нацепили цилиндр и ливрею и теперь он белый человек! Белые люди всегда правы!
Не звезда, а звездец. Поправьте
звездилище
Дарю идею бизнес-проекта.
1. Создаёшь канал.
2. Наполняешь его... ну, из канализации
3. Google блокирует
4. Немного платишь адвокату
5. 100.000₽ в день пассивного дохода
Правда, если разблокируют, неловко выйдет (я про этот бизнес-план, не про "Звезду")
Иск то к кому и кого обязали платить? Первый вроде на банкротство подал. А ко второму почему не в соответствующей юрисдикции Google LLC подали?будет начисляться неустойка в 100 тысяч рублей в день. Еженедельно сумма будет увеличиваться в два раза до достижения размера в 1 млрд рублей.
Если в течение девяти месяцев компания не исполнит решение, начисление штрафа возобновится по той же формуле, но уже без ограничения предельной суммы.
Уже не только выжить пытаются, но и на всякий случай сжечь все мосты на будущее.
Может хотят успеть попасть в очереди кредиторов при процедуре банкротства? Иначе, да, не ясно зачем.
Да когда же вы уже нажрётесь?!
Они там и не просыхали
Он не про то,под градусом они постоянно видимо)
😄
Класс)))) скоро телеканал Звезда, за долги купит Гугл. А нельзя США на счётчик поставить?
Можно. Можно и Аляску присоединить простым указом.
Клоуны, а дальше что? Гугл нужен экономике нашей страны больше чем мы им! Цирк с клоунами...
российский суд - самый позорный суд
Не законы, а понятия.
Внатуре
гугл попал под репрессии Московского суда
Смешно звучит. Гугл и мосссуд. Да ему пох на мосссуд)
но не пох на моссад)
Таки да)
А почему не 1 млн долларов в секунду? Это же больше денег
Россия всегда было скромной и аскетичной страной, в пору своему несменному лидеру.
Пox все нормальные свалили, забаньте уже себе все там
Интересно а когда это работать будет?
Да кому антиквариат интересно пишите.
Я уже удивляться не могу. Удивлялка кончилась...грусть,печаль
С таким подходом гугл, больше на штрафы раздавать должен, чем зарабатывать..
Пизда вам, а не звезда!😁
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Шахматы придумал чувак, который показал своё изобретение правителю страны. Тому так понравилась игра, что он дал изобретателю право самому выбрать награду.
Чувак попросил у короля за первую клетку шахматной доски заплатить ему одно зерно пшеницы, за вторую — два, за третью — четыре и так далее, удваивая количество зёрен на каждой следующей клетке.
Правитель, согласился, даже несколько обидевшись, и приказал казначею подсчитать и выдать изобретателю нужное количество зерна. Однако, когда неделю спустя казначей всё ещё не смог подсчитать, сколько нужно зёрен, правитель спросил, в чём причина такой задержки. Казначей показал ему расчёты и сказал, что расплатиться невозможно, разве только осушить моря и океаны и засеять всё пространство пшеницей.
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АРБИТРАЖНЫЙ СУД: «звучит как бизнес-план»
Интересно, а многие тут из комментарующих так шутили если бы закрыли из страницу/канал, а??
а у многих тут есть пропагандонские гос каналы, которые под санкциями или нарушающие законы страны, где находится платформа?
Нет, т.к. суд послал бы, а тут пропаганду пукина обижают
А кому они все эти космические иски продолжают выставлять? Гугл же обанкротил юрлицо в России и новое явно открывать не будет.
можно еще жителям Херсона рассылать уведомления об уплате налогов, например