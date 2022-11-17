X5 Group добавила в подписку «Пакет» доступ к онлайн-кинотеатру «Триколора» Статьи редакции
Это первый видеосервис в «Пакете».
- X5 Group и оператор цифрового телевидения «Триколор» заключили сотрудничество, благодаря которому владельцы подписки X5 Group «Пакет» смогут пользоваться услугами онлайн-кинотеатра оператора, сообщили пресс-службы компаний.
- Подписчики «Пакета» получат доступ к более чем 200 каналов и 30 тысячам фильмов и сериалов «Триколора», а также к каналам из дополнительных платных предложений «Детский» и «Взрослый». Телепередачи в эфире можно будет ставить на паузу и перематывать.
- Один «Триколор ID» поддерживает до пяти устройств. Пока действует подписка на «Пакет», платить за онлайн-кинотеатр не придётся.
- Клиенты оператора тем временем смогут пользоваться подпиской «Пакет» за 1 рубль в течение первого месяца, если примут участие в новых акциях компании.
- X5 Group начала тестировать подписку на свои сервисы в июне 2021 года, а в октябре запустила её для всех клиентов — с разными наборами услуг: например, «Пакет» с «Пятёрочкой» или «Перекрёстком» или «Полный Пакет». Тогда она стоила от 199 до 499 рублей в месяц.
- В августе 2022 года компания перезапустила подписку и включила туда кешбэк баллами за покупки в магазинах группы, шесть бесплатных экспресс-доставок в месяц, скидку на обучение в школе «Фоксфорд» и исследования в «Инвитро» и другое. Цена сократилась до 120 рублей.
- В октябре X5 Group запустила также совместную подписку с «Яндекс Плюс»: условия обоих предложений остались прежними, но такой пакет обойдётся на 20 рублей дешевле, чем если оформлять оба отдельно.
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О, новые коллаборации подвезли?! Больше дичи!
Магнит + Pornhub / TikTok + Леруа Мерлен / Ролтон + Алмазы Якутии
Съешь ролтон на ночь, получи алмаз с утра .
В унитазе.
пару недель уже как. лучше бы они дали кэшбэк 5% и на акционные товары.
Вот вам наша подписка на выгодные покупки в магазине! но скидки на товары из магазина мы вам не дадим, зато там есть скидка на анализы, книжку, китайский магазин, час игры и онлайн кинотеатр!
Телевизор триколор
Сигареты самотлор
Водка путинка, виси
Так стареют хипстерки.
Раз два три четыре восемь - с детства с рифмой я дружу
Х5 нормальную скидку даже для сотрудников жопит, о чем вы вообще))))
Чувствую, что скоро государство выпустит какой нибудь регулятор "пакет с пакетами", в который войдут все эти пакеты яндекса, сбера и прочие..
😂😂🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Блин, народ, вам бы только хаять. Если регулярно затариваешься в Пятерочке эта подписка и сама по себе не просто выгодна, а мега-выгодна. Коллабрация с Триколором идеальный и недорогой вариант для дачного ТВ.
там от коллаборации только месяц бесплатный. дальше уже каждый сам по себе деньги гребет
Спасибо. В статье самого главного не сказали. Вот это я понимаю: качество материала.
не факт. В пакете выдают код на 30 дней, но возможно каждый месяц будут давать новый код, пока коллаборация действует.
"Вы можете воспользоваться промокодом один раз
в месяц, в следующем месяце активируйте новый
промокод."
Астрономическая разницаусловия обоих предложений остались прежними, но такой пакет обойдётся на 20 рублей дешевле
На двадцать рублей вообще то можно купить чупа-чупс 17 рублей, два батончика мюсли из фикспрайса по 9 мелких или один за 19 , почти килограмм морковки за 21, пару жвачек из ларька, самый дешёвый лимонад из фикспрайса за 15, сухарики из кб в конце концов и т д
забыли сказать, что этообычная заманиловка на 30 дней. нафиг не надо.
А я уже задумался дачу перерегистрировать на триколор от х5
Теперь низкокачественное содержимое будет попадать не только в желудки, но и в умы граждан. И всё это по одной подписке!
Это не новость, а какой-то PR материал прямо. На самом деле Пакет скатился хуже некуда. Вот кусочек хронологии:
В августе 2021 года мы оформили подписку (тогда еще бета-версию) на Пакет в Перекрестке, т.к. рядом с домом аж три таких супермаркета. И было вполне удобно: 10% кэшбэк баллами на все, включая акционные товары, бесплатная доставка, плюс еще мелкие плюшки, которыми мы не пользовались.
Когда зафиналили подписку и открыли ее для всех, убрали кэшбэк на акционные товары. У нас, слава богу, он сохранялся, пока Пакет вообще не отменили в марте.
За время пользования Пакетом мы также узнали, что 5тысяч баллов могут легко украсть, списав их в двух разных городах с промежутком в 10 минут. X5 не слишком заботилась о защите баллов своих подписчиков, но после получасового ожидания на линии и еще получасовой беседы с поддержкой баллы можно было вернуть. Потом для защиты баллов ограничили возможность их списания 50% от стоимости покупки. Так сказать, решили свои проблемы за счет ограничения возможностей клиентов.
Сейчас же вместо 10% кэшбэка предлагают 5%, а на акционные товары вообще 0%, плюс количество бесплатных доставок из Перекрестка в месяц сократили до 3.
Добавляют никому не нужный функционал, который по сути является промо партнеров Х5 (и, кстати, может быть легко получен без Пакета). Предлагать людям заплатить за подписку на промоакции - это просто верх маркетинга. Зато инфоповод есть новости постить на VС))
пакет давал 10% в перекресте по отдельной подписке. у пятерочки было 5%
И 10% выдавали на 1 выбранную категорию в программе лояльности выручай карта(пятёрочки). Ещё категории, но с меньшим процентом, можно было открыть совершая покупки в магазине. И подписка давала 5% на всё кроме категории с 10%. Пакет на пятёрочку стоил 200 рублей в месяц.(на перекрёсток вроде 250)
Сейчас 120р. 5% (и в пятёрке и перекрестке) но на товары без акции. (кто такие находит там вообще?)
10% кэшбэк на 1 выбранную категорию сейчас кстати вернули изменив программу лояльности.
1 уровень. 1 любимая категория из списка с 10% кешбэком. и 0,5% на всё остальное.
2 уровень. 3 категории с 20%.и 1% на всё. открывается если потратить больше 8000 в месяц.
В комментариях больше полезной информации, чем в статье
Для этого же тарелка и оборудование нужны как минимум.
Приложение есть. Если есть ресивер и тарелка, приложением можно бесплатно пользоваться.
у них вроде как приложение есть уже давно
Тогда ок.
какая щедрость
что то они куда то не туда свернули