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Шумный хичхакер

Суд обязал Google платить неустойку в 100 тысяч рублей в день до разблокировки YouTube-канала НТВ Статьи редакции

Каждую неделю неустойка будет увеличиваться вдвое.

  • 16 ноября 2022 года Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск телекомпании НТВ к Google LLC, Google Ireland Limited и ООО «Гугл». Решение пока не опубликовано.
  • В «Газпром-медиа холдинге» сообщили, что суд обязал компанию восстановить доступ к YouTube-каналу НТВ, а в случае неисполнения решения — взыскать неустойку в размере 100 тысяч рублей в день.
  • Еженедельно она будет увеличиваться вдвое — до достижения 1 млрд рублей. Если за девять месяцев компания не исполнит решение суда, ограничение на размер неустойки снимут. Неустойка начисляется с даты принятия решения.
  • В октябре 2022 года суд уже обязал Google платить «Газпром-медиа холдингу» 100 тысяч рублей в день до разблокировки YouTube-канала ТНТ. В ноябре он вынес такие же решения по искам о разблокировке YouTube-каналов «Первого канала» и телекомпании «Звезда».
  • Летом российская «дочка» Google подала иск о собственном банкротстве из-за ареста банковского счёта. В сентябре суд признал заявление обоснованным.

#новость #google

1705 просмотров
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45 комментариев
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 Mr. Anderson

Опять на счетчик поставили. Кто-то очень хотел 90-е

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diman

у руля как раз "спецы" по 90-ым))

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Gre Li

Деды.

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Eliza Kovalchuk

"Деды отжимали и мы будем"
Слоган государственного аппарата с отсылкой к 90-тым)

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Dimitri

Деды которые отжимали никуда не делись, они в Кремль переехали

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Дед Велосипед

Лично я ничего не отжимал

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Jarosik Cobain

Где мой велик?

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Похер

Это не всех деды, это кого надо деды

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Вадим Д.

Что значит "опять"? Он там давно, просто новые потребители подключаются.

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Вадим Д.

Давайте уже так: Google обязали отдать YouTube в распоряжение московского суда.
И отберите у суда шаблон решения.

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flash

Они его уже выучили)

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Иван Серик

Придурки!

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flash

Глубоко и со смыслом!

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SPS Fun

Google уже штрафов на 30 млрд рублей по разным делам насчитали. На счету у них заморозили 1 млрд. рублей и больше не будет, гугл ушел из россии. Т.ч. все эти новые дела - фарс и профанация, суд имитирует деятельность.

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ТЕМАТИКА Давыдова

Ну вот чего добиваются? хорошие сервисы из России уезжают ))))

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Зеленый самолетик

Ну как бы Омерика на нас напасть собирается и НАТА в спину ножиком тыкает

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Похер

#ударвпсину

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Bonzo Gonzo

а что случилось?

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Разнообразный крюк

Google обязал суд поесть говна

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Андрей Нифедов

Мне вот интересно. Гугл с России сейчас ничего не зарабатывает. Им постоянно назначают штрафы. Не проще ли им будет совсем уйти из России. И вроде произойдёт то, о чем давно говорили, про блокировку ютуба. Но будет это сделано руками самого гугла

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Gre Li

Так уже ушли. Российская дочка не функционирует и счета заблокированы. Подали в суд на банкротство. Суд зачем-то его отложил, но на что надеются, непонятно. Блокировать не хотят по своим причинам, но кто знает, что будет, если РКН начнёт лютовать. Не исключено, что все сервисы и андроиды превратятся в тыкву.

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Andre Macareno
опенсорс
превратится в тыкву
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Gre Li

Слышали про GMS? Там опенсорса и близко нет. Например, не будут работать пуш-уведомления. От слова совсем.

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Andre Macareno

Так гуглсервисы к андроиду отношения не имеют, можно поднять альтернативу

Как, собсна, и сделал уавей

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Gre Li

Так я и говорил не про ОС, а про аппараты. А они все с GMS. Другие не продаются.

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Andre Macareno

Уавеи продаются, каштомы тоже без сервисов накатываются

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Gre Li

Есть в продаже ≠ продаются. Сколько их покупают? Какая доля рынка?

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OOO MOLEX

околоноля )

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xbevice

Странно, у меня huawei вполне доставляет пуши, хотя сервисов гугла там и близко нет.

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Сергей С.

Вы им пользовались? Там пи..ец, а не альтернатива. Все, что не загружено в их магазин приложений, при поиске вываливается ссылкой на некий третий сайт с APK.

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Мяу

Rustore уже вроде умеет пуши отсылать. Так что чем дольше тянут, тем меньше последствий по факту будет.Но пользоваться гугл сервисами скорее всего никакими не получится в случае блоеировки . Только с браузера можно будет.

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Андрей Нифедов

Андроид нельзя заблокировать, максимум, останемся без гугл-сервисов

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Mstislav Martynyuk

Российское подразделение (ООО "Гугл") судя по ЕГРЮЛ, проходит процедуру банкротства. Так что, фактически, Гугл уже из России ушел.

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Andre Macareno

Полагаю, готовятся позже списывать долги в качестве жеста доброй воли и дружбы с Западом? Отработанная же схема

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Индийский томагавк_два

Ей богу, ну глупое решение.
Можно же было назначить выплату в Додокоинах...

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Александр А.

Единообразие судебной практики, оргазм!

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Дарья Васильевна

Хоть раз ютуб что-то выплачивал?))

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Зеленый самолетик

И не раз выплачивали. Но сейчас точно никто ничего не будет платить

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Артур А.

Обязал. Хорошо. А те платят ли?

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SimpleGuy

Почему не в час/минуту/секунду? Зачем ограничиваться днём.

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Ice Mario

Ну а че они как эти

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Зеленый самолетик

Не проще провести референдум и 98% ЗА присоединить ютуб к рутубу?

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Простой чайник

Ой...это так к 1января Google все деньги мира должен будет...

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Император Нолимоций

Нефть и газ можно просто сжигать или подарить Европе — денег теперь будет просто немеряно.

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Волоцкой Дмитрий

Запад: капитализм
РФ: гос гуглономика

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