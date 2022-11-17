Суд обязал Google платить неустойку в 100 тысяч рублей в день до разблокировки YouTube-канала НТВ Статьи редакции
Каждую неделю неустойка будет увеличиваться вдвое.
- 16 ноября 2022 года Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск телекомпании НТВ к Google LLC, Google Ireland Limited и ООО «Гугл». Решение пока не опубликовано.
- В «Газпром-медиа холдинге» сообщили, что суд обязал компанию восстановить доступ к YouTube-каналу НТВ, а в случае неисполнения решения — взыскать неустойку в размере 100 тысяч рублей в день.
- Еженедельно она будет увеличиваться вдвое — до достижения 1 млрд рублей. Если за девять месяцев компания не исполнит решение суда, ограничение на размер неустойки снимут. Неустойка начисляется с даты принятия решения.
- В октябре 2022 года суд уже обязал Google платить «Газпром-медиа холдингу» 100 тысяч рублей в день до разблокировки YouTube-канала ТНТ. В ноябре он вынес такие же решения по искам о разблокировке YouTube-каналов «Первого канала» и телекомпании «Звезда».
- Летом российская «дочка» Google подала иск о собственном банкротстве из-за ареста банковского счёта. В сентябре суд признал заявление обоснованным.
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Опять на счетчик поставили. Кто-то очень хотел 90-е
у руля как раз "спецы" по 90-ым))
Деды.
"Деды отжимали и мы будем"
Слоган государственного аппарата с отсылкой к 90-тым)
Деды которые отжимали никуда не делись, они в Кремль переехали
Лично я ничего не отжимал
Где мой велик?
Это не всех деды, это кого надо деды
Что значит "опять"? Он там давно, просто новые потребители подключаются.
Давайте уже так: Google обязали отдать YouTube в распоряжение московского суда.
И отберите у суда шаблон решения.
Они его уже выучили)
Придурки!
Глубоко и со смыслом!
Google уже штрафов на 30 млрд рублей по разным делам насчитали. На счету у них заморозили 1 млрд. рублей и больше не будет, гугл ушел из россии. Т.ч. все эти новые дела - фарс и профанация, суд имитирует деятельность.
Ну вот чего добиваются? хорошие сервисы из России уезжают ))))
Ну как бы Омерика на нас напасть собирается и НАТА в спину ножиком тыкает
#ударвпсину
а что случилось?
Google обязал суд поесть говна
Мне вот интересно. Гугл с России сейчас ничего не зарабатывает. Им постоянно назначают штрафы. Не проще ли им будет совсем уйти из России. И вроде произойдёт то, о чем давно говорили, про блокировку ютуба. Но будет это сделано руками самого гугла
Так уже ушли. Российская дочка не функционирует и счета заблокированы. Подали в суд на банкротство. Суд зачем-то его отложил, но на что надеются, непонятно. Блокировать не хотят по своим причинам, но кто знает, что будет, если РКН начнёт лютовать. Не исключено, что все сервисы и андроиды превратятся в тыкву.
превратится в тыкву
Слышали про GMS? Там опенсорса и близко нет. Например, не будут работать пуш-уведомления. От слова совсем.
Так гуглсервисы к андроиду отношения не имеют, можно поднять альтернативу
Как, собсна, и сделал уавей
Так я и говорил не про ОС, а про аппараты. А они все с GMS. Другие не продаются.
Уавеи продаются, каштомы тоже без сервисов накатываются
Есть в продаже ≠ продаются. Сколько их покупают? Какая доля рынка?
околоноля )
Странно, у меня huawei вполне доставляет пуши, хотя сервисов гугла там и близко нет.
Вы им пользовались? Там пи..ец, а не альтернатива. Все, что не загружено в их магазин приложений, при поиске вываливается ссылкой на некий третий сайт с APK.
Rustore уже вроде умеет пуши отсылать. Так что чем дольше тянут, тем меньше последствий по факту будет.Но пользоваться гугл сервисами скорее всего никакими не получится в случае блоеировки . Только с браузера можно будет.
Андроид нельзя заблокировать, максимум, останемся без гугл-сервисов
Российское подразделение (ООО "Гугл") судя по ЕГРЮЛ, проходит процедуру банкротства. Так что, фактически, Гугл уже из России ушел.
Полагаю, готовятся позже списывать долги в качестве жеста доброй воли и дружбы с Западом? Отработанная же схема
Ей богу, ну глупое решение.
Можно же было назначить выплату в Додокоинах...
Единообразие судебной практики, оргазм!
Хоть раз ютуб что-то выплачивал?))
И не раз выплачивали. Но сейчас точно никто ничего не будет платить
Обязал. Хорошо. А те платят ли?
Почему не в час/минуту/секунду? Зачем ограничиваться днём.
Ну а че они как эти
Не проще провести референдум и 98% ЗА присоединить ютуб к рутубу?
Ой...это так к 1января Google все деньги мира должен будет...
Нефть и газ можно просто сжигать или подарить Европе — денег теперь будет просто немеряно.
Запад: капитализм
РФ: гос гуглономика