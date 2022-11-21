Масштабные перестановки в Disney: Боб Айгер возвращается на пост гендиректора, он заменит Боба Чапека Статьи редакции
Анонс оказался неожиданным даже для некоторых руководителей.
- Боб Айгер сразу вступает на свою должность и заменяет на посту Боба Чапека.
- Айгер занимал пост гендиректора Disney с 2005 по 2020 годы. По текущему контракту он будет новым главой ещё как минимум два года.
- THR отмечает, что решение вернуть Айгера было неожиданным даже для некоторых крупных руководителей. Об этом знали единицы.
- Айгера решили вернуть на фоне проблем в Disney и падении выручки в последние кварталы. В своё время он также косвенно критиковал решения Чапека. В середине ноября 2022 года последний сообщил о сокращениях и приостановке найма.
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Кажется Дисней переборщил с неграми на роли исторически белых персонажей
Меня Русалочка добила)
а что из Золушки сделали? Фея - переодетый мужик?
Я готов одобрить только такую фею
Евротур — классика 🤗
Ваще кринж
С повесточкой заигрались
Не путайте Amazon и православный Disney.
что там Дисней, от их постановок Шекспир в гробу переворачивается... я больше не смотрю голливудскую продукцию...такой треш, что из глаз кровь идет...перешла на корейцев и японцев...там хоть идеи новые и не повторяются
А что голливуд это только дрисней?по прежнему голливуд много реальной годноты делает
какие?
Из свежего — Bullet Train с Брэдом Питтом веселый.
В прошлом году — «не смотри наверх» с ДиКаприо
3000 лет желаний, Быстрее пули - в этом году.
Disney за последние годы превратилась в контору пидарасов. И в прямом, и в переносном смысле. Очень жаль легендарную компанию.
Always has been 🌎 🧑🏻🚀 🔫 👨🏻🚀
Смена бобов
Круговорот бобов в природе
Одного боба сменили на другого боба.
Русалочку-то поменяют?
уже поменяли,но лучше бы не трогали
Какая теперь?
чернокожая с оранжевыми косами
А, у неё ещё епальник как широкоформатный монитор? Я думал её поменяли
Поменяют на русалочку, которая занимала пост с 2005 по 2020 год и критиковала новую русалочку
Она же не Боб.
И что? Это поможет?
Бобы по осени считают?
А что случилось?
Круговорот Бобов в природе.
Прочитал первый раз "....заменит Губку Боба" )