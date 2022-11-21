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Масштабные перестановки в Disney: Боб Айгер возвращается на пост гендиректора, он заменит Боба Чапека Статьи редакции

Анонс оказался неожиданным даже для некоторых руководителей.

  • Боб Айгер сразу вступает на свою должность и заменяет на посту Боба Чапека.
  • Айгер занимал пост гендиректора Disney с 2005 по 2020 годы. По текущему контракту он будет новым главой ещё как минимум два года.
  • THR отмечает, что решение вернуть Айгера было неожиданным даже для некоторых крупных руководителей. Об этом знали единицы.
  • Айгера решили вернуть на фоне проблем в Disney и падении выручки в последние кварталы. В своё время он также косвенно критиковал решения Чапека. В середине ноября 2022 года последний сообщил о сокращениях и приостановке найма.
Истории
Чем известен глава Disney Роберт Айгер и почему он покинул совет директоров Apple Статьи редакции

Он руководит The Walt Disney Company с 2005 года. За это время Айгер в пять раз увеличил капитализацию компании и теперь готовится к покорению рынка стриминговых видеосервисов.

#новость #disney

908 просмотров
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29 комментариев
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Гладкий теркин30см

Кажется Дисней переборщил с неграми на роли исторически белых персонажей

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Степан Дроздов

Меня Русалочка добила)

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Laura Darcy

а что из Золушки сделали? Фея - переодетый мужик?

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Степан Дроздов

Я готов одобрить только такую фею

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Гладкий теркин30см

Евротур — классика 🤗

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Гладкий теркин30см

Ваще кринж
С повесточкой заигрались

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Arartem

Не путайте Amazon и православный Disney.

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Laura Darcy

что там Дисней, от их постановок Шекспир в гробу переворачивается... я больше не смотрю голливудскую продукцию...такой треш, что из глаз кровь идет...перешла на корейцев и японцев...там хоть идеи новые и не повторяются

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Корпорат Милитех

А что голливуд это только дрисней?по прежнему голливуд много реальной годноты делает

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Laura Darcy

какие?

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Гладкий теркин30см

Из свежего — Bullet Train с Брэдом Питтом веселый.
В прошлом году — «не смотри наверх» с ДиКаприо

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jonewayne

3000 лет желаний, Быстрее пули - в этом году.

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Покемон

Disney за последние годы превратилась в контору пидарасов. И в прямом, и в переносном смысле. Очень жаль легендарную компанию.

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Гладкий теркин30см

Always has been 🌎 🧑🏻‍🚀 🔫 👨🏻‍🚀

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Доллар по 28

Смена бобов

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flash

Круговорот бобов в природе

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Слон Слонович

Одного боба сменили на другого боба.

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Император Нолимоций

Русалочку-то поменяют?

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Беженец с твиттера

уже поменяли,но лучше бы не трогали

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Павел Иванов

Какая теперь?

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Беженец с твиттера

чернокожая с оранжевыми косами

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Павел Иванов

А, у неё ещё епальник как широкоформатный монитор? Я думал её поменяли

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Александр Ларин

Поменяют на русалочку, которая занимала пост с 2005 по 2020 год и критиковала новую русалочку

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Степан Фадеев

Она же не Боб.

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Следующий кофе

И что? Это поможет?

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Д Хб

Бобы по осени считают?

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F-117

А что случилось?

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Степан Фадеев

Круговорот Бобов в природе.

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Andrey Kuznetsov

Прочитал первый раз "....заменит Губку Боба" )

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Читать все 29 комментариев
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