Суд обязал Google платить телеканалу Госдумы по 100 тысяч рублей в день до разблокировки его YouTube-канала Статьи редакции
Каждую неделю штраф будет увеличиваться вдвое.
- Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск владельца «Дума ТВ» — АНО «Редакция парламентского телевидения» — к ООО «Гугл», сообщила пресс-служба Госдумы. Решение пока не опубликовано.
- Компанию обязали восстановить доступ к YouTube-каналу «Дума ТВ», заблокированному в апреле 2022 года. Если она этого не сделает, будет выплачивать неустойку. Сначала в размере 100 тысяч рублей в день, потом — вдвое большое с каждой неделей, пока общая сумма выплат не составит 1 млрд рублей.
- Если «дочка» Google попробует уйти от выплат с помощью процедуры банкротства, к делу «подключится» комитет по безопасности и противодействию коррупции, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
- Весной и летом 2022 года суд арестовал на счетах российской «дочки» Google больше 2,5 млрд рублей по искам российских СМИ. Из-за этого «Гугл» подала иск о банкротстве. В сентябре суд признал заявление обоснованным и на полгода ввёл процедуру наблюдения.
- В октябре 2022 года суд обязал Google платить «Газпром-медиа холдингу» 100 тысяч рублей в день до разблокировки YouTube-канала ТНТ. В ноябре вынес аналогичное решение по иску «Первого канала», «Звезды» и НТВ.
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Пиздец, а могли брать лутбоксами
Дедушка Мороз новые штрафы вам принёс
А это какой телеканал по счёту? Там вроде Первый, НТВ, Звезда и ещё кто-то? Стратегия понятна - не мытьём, так катаньем. Хоть закидайте тапками, но при всё уважении к технической части YouTube - сама его политика по отношению к нам крайне свинская.
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Видимо что-то случилось 🤔
Что стало неоспоримо ясно после 7 месяцев СВО так то, что у россиян начисто отбито понятие: причина следственная связь.
Делл плохой, ютуб плохой, гугл плохой, Прибалты, Чехия, Европа, Байден — все плохие.. все, кроме... ну вы поняли.
Как раз таки всё на место у Россиян встало, более менее объективно стали смотреть на мир. Все плохие оказались и раньше были плохие, просто теперь открыто это заявляют.
Тоже самое можно сказать и про россию и ее внешнеполитическую деятельность.😉
А что свинского. Думаете Дума ТВ не нарушал правила площадки?
К вам это к Максиму Мельникову или вы по какой-то причине взяли на себя ответственность говорить за 147 миллионов людей?
Если «дочка» Google попробует уйти от выплат с помощью процедуры банкротства, к делу «подключится» комитет по безопасности и противодействию коррупции, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Ого и что они сделают, ударят ракетами по Калифорнии? Или таки заблочат все гугл-сервисы?
😂 удивительно, но почему-то такая новость не удивительна 😳
Госдума выходит на самоокупаемость.
Если бы, сколько там ещё дворцов, яхт, любовниц и т.д (заметьте: список по нарастающей движимости/ликвидности) )
Ну для самой ГД могли бы уж и поболе штраф ввалить. Платить всё равно никто не будет, но ведь престиж законотвАрцев!
А я думаю, зря они их отключают.
Вполне достаточнобыло бы просто запретить этим каналам выключать комментарии
И пусть дизлайк ратио ещё показывают
🤣🤣🤣 знатно дунули в Думе
скорее вспомнили кто они такие и поставили на счетчик
Как же они выжать то хотят Гугл
Сомневаюсь, что Google в курсе, они свои почтовые ящики не проверяют никогда.
Был заеб с гугл мапсом, этим летом позвонили и все порешали.
звонок из UK был
Да хоть триллион в день пусть насчитывают. Все равно никто платить не будет.
Будут, у Гугла в России на расчетных счетах деньги есть и немаленькие, а конвертировать в валюту и выводить за границу им их не дают. Так что теперь Гугл сам все штрафы по быстрому платит, чтоб пеней не набежало.
Они уже давно закончились. Там пару лярдов рублей было.
Технику они уже вывезли, денег там было не так много - причем это те деньги которые планировали вернуть российским покупателям рекламы.
Похоже что YouTube скоро прикроют. В книжках по истории будут говорить как с начала 2022 года, правительства разных стран начали расставлять фигуры на шахматной доске, перед стадией миттельшпиль, тригеггером которого будут затопления прибрежных районов вызванные глобальным потеплением прямо как в игре где нужно успеть сесть на стул, когда музыка закончится. Сейчас у всех разные мотивы, но к году так 2050-тому заиграет в мыслях поговорка: "Сильный слабого съест в один присест". Как танки в свое время дали серьёзный скачок в 41, так и в будущем будет создано оружие на основе ИИ. Кто уже сейчас собирает мозги в выигрыше.
Мне 27 лет - это так к слову, чтобы читающим было легче воспринимать мой прогноз.
P.S.
Несмотря на все обстоятельства, которые складываются. Я считаю, что сейчас возможно самое интересное время за всю прошедшую историю человечества. Как минимум потому что у меня прямо сейчас в руках устройство чуть меньше моей ладони, которое позволяет получить мгновенно любые знания, а так же предоставляет возможность связаться с другим человеком на другой стороне земного шара прямо сидя на толчке, где я собственно и пишу этот текст. *Господи храни человечество
*От 8 млрд до 10 млрд
Не закроют а запретят вам "гражданину" "дееспособному" взрослому человеку пользоваться сервисом забанившим их личный канал за нарушение правил площадки. Это как если бы трамп запретил твиттер за бан аккаунта. Прикиньте насколько американцы ну туууупые что не додумались до этого?
Телеграм и Ютуб до сих не блокируют в России, поскольку выгоды от его использования для ФСБ и прочей верхушки видятся большими, чем ущерб.
Сколько это продлится - предсказать трудно.
Но очень забавно получать подтверждения, что ФСБ использует Телеграм в агентурной работе. Знак качества, Паша :)
Не иронизирую - видимо, изучали работу телеграма и убедились, что на его основе действительно возможны безопасные/секретные каналы коммуникации. Ну и удобство - приложение широко распространено, его наличие на телефоне не выглядит чем-то подозрительным.
Почему Google просто не включит эти каналы и поставит таргетинг работы только на территории России?
Потому что контент на них противоречит правилам платформы, которые принимали при создании канала.
Ммм, а он противоречит только в отдельной взятой стране при определенных обстоятельствах?
Они конечно недавно убрали из устава пункт про то что они должны служить добру, но чтобы стать кем то типа талибана не подписывались.
насколько я понимаю, дело в американских санкциях, которые должен исполнять Гугл., а не в том, чтобы показывать по айпи
Может быть, пропустил этот момент.
Приложение RuTube удалили из все регионов, кроме России, чтобы из AppStore не убрали. Чтобы им не пришлось удалять весь контент Гос СМИ. Вряд ли гугл будет это делать, но это другая история)
Санкции вроде не было. Но это все равно достаточно рискованно для Гугла, могут рекламодатели не понять и имидж сильно попортить. Гугл все равно из РФ ушел, так что терять им тут уже нечего.
Думаю, потому что считают негигиеничным хранить такой кал на своих серверах
А гугл об этом знает?
Скоро можно будет не работать всем, чисто на штрафах от гугла жить.
Давайте сделаем все честно, как сделал макс с аккаунтом Трампа, проведем голосование, нужна ли нам эта помойка на ютубе или нет и путем честно (заметьте честного, а не путинского) голосования все решим, чтобы пользователи сами решили какой контент им нужен, если проголосуют против пусь вся эта помойка сидит на рутубе
кажется, помойка из «тупых масс» всё равно перейдёт на альтернативу, если Ютуб в России закроют. Так произошло с Инстой, она потеряла оч много русской аудитории
А почему не обязал платить мне?
Глупо как-то со стороны Госдумы. Всё-таки Гугл предоставляет хорошую площадку (Ютуб) для манипуляции жителями России))
Мало.