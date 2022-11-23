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Полина Лааксо

Суд обязал Google платить телеканалу Госдумы по 100 тысяч рублей в день до разблокировки его YouTube-канала Статьи редакции

Каждую неделю штраф будет увеличиваться вдвое.

  • Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск владельца «Дума ТВ» — АНО «Редакция парламентского телевидения» — к ООО «Гугл», сообщила пресс-служба Госдумы. Решение пока не опубликовано.
  • Компанию обязали восстановить доступ к YouTube-каналу «Дума ТВ», заблокированному в апреле 2022 года. Если она этого не сделает, будет выплачивать неустойку. Сначала в размере 100 тысяч рублей в день, потом — вдвое большое с каждой неделей, пока общая сумма выплат не составит 1 млрд рублей.
  • Если «дочка» Google попробует уйти от выплат с помощью процедуры банкротства, к делу «подключится» комитет по безопасности и противодействию коррупции, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
  • Весной и летом 2022 года суд арестовал на счетах российской «дочки» Google больше 2,5 млрд рублей по искам российских СМИ. Из-за этого «Гугл» подала иск о банкротстве. В сентябре суд признал заявление обоснованным и на полгода ввёл процедуру наблюдения.
  • В октябре 2022 года суд обязал Google платить «Газпром-медиа холдингу» 100 тысяч рублей в день до разблокировки YouTube-канала ТНТ. В ноябре вынес аналогичное решение по иску «Первого канала», «Звезды» и НТВ.

#новость #google

1711 просмотров
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45 комментариев
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Газетный огонь

Пиздец, а могли брать лутбоксами

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Андрей Паскарь

Дедушка Мороз новые штрафы вам принёс

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Максим Мельников

А это какой телеканал по счёту? Там вроде Первый, НТВ, Звезда и ещё кто-то? Стратегия понятна - не мытьём, так катаньем. Хоть закидайте тапками, но при всё уважении к технической части YouTube - сама его политика по отношению к нам крайне свинская.

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Dmitry
сама его политика по отношению к нам крайне свинская

Видимо что-то случилось 🤔

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Советник Альянса
по отношению к нам крайне свинская.

Что стало неоспоримо ясно после 7 месяцев СВО так то, что у россиян начисто отбито понятие: причина следственная связь.

Делл плохой, ютуб плохой, гугл плохой, Прибалты, Чехия, Европа, Байден — все плохие.. все, кроме... ну вы поняли.

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Dimm Debrov

Как раз таки всё на место у Россиян встало, более менее объективно стали смотреть на мир. Все плохие оказались и раньше были плохие, просто теперь открыто это заявляют.

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Советник Альянса
Все плохие оказались и раньше были плохие, просто теперь открыто это заявляют.

Тоже самое можно сказать и про россию и ее внешнеполитическую деятельность.😉

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Qwerty54321

А что свинского. Думаете Дума ТВ не нарушал правила площадки?

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MadRat96

К вам это к Максиму Мельникову или вы по какой-то причине взяли на себя ответственность говорить за 147 миллионов людей?

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Газетный огонь
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Васисуалий Лоханкин

Если «дочка» Google попробует уйти от выплат с помощью процедуры банкротства, к делу «подключится» комитет по безопасности и противодействию коррупции, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ого и что они сделают, ударят ракетами по Калифорнии? Или таки заблочат все гугл-сервисы?

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Айрат Галиуллин

😂 удивительно, но почему-то такая новость не удивительна 😳

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Степан Фадеев

Госдума выходит на самоокупаемость.

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Юзернейм Батькович

Если бы, сколько там ещё дворцов, яхт, любовниц и т.д (заметьте: список по нарастающей движимости/ликвидности) )

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Вадим Д.

Ну для самой ГД могли бы уж и поболе штраф ввалить. Платить всё равно никто не будет, но ведь престиж законотвАрцев!

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Олег Макаров

А я думаю, зря они их отключают.
Вполне достаточнобыло бы просто запретить этим каналам выключать комментарии

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Юзернейм Батькович

И пусть дизлайк ратио ещё показывают

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Daniel de Lion

🤣🤣🤣 знатно дунули в Думе

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Инга Русланова

скорее вспомнили кто они такие и поставили на счетчик

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Serghei Maveriz

Как же они выжать то хотят Гугл

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Артур Кожевников

Сомневаюсь, что Google в курсе, они свои почтовые ящики не проверяют никогда.

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semen matrasov

Был заеб с гугл мапсом, этим летом позвонили и все порешали.
звонок из UK был

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Dimitri

Да хоть триллион в день пусть насчитывают. Все равно никто платить не будет.

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Nomad

Будут, у Гугла в России на расчетных счетах деньги есть и немаленькие, а конвертировать в валюту и выводить за границу им их не дают. Так что теперь Гугл сам все штрафы по быстрому платит, чтоб пеней не набежало.

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Dimitri

Они уже давно закончились. Там пару лярдов рублей было.

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John Doe

Технику они уже вывезли, денег там было не так много - причем это те деньги которые планировали вернуть российским покупателям рекламы.

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Марат Мазитов

Похоже что YouTube скоро прикроют. В книжках по истории будут говорить как с начала 2022 года, правительства разных стран начали расставлять фигуры на шахматной доске, перед стадией миттельшпиль, тригеггером которого будут затопления прибрежных районов вызванные глобальным потеплением прямо как в игре где нужно успеть сесть на стул, когда музыка закончится. Сейчас у всех разные мотивы, но к году так 2050-тому заиграет в мыслях поговорка: "Сильный слабого съест в один присест". Как танки в свое время дали серьёзный скачок в 41, так и в будущем будет создано оружие на основе ИИ. Кто уже сейчас собирает мозги в выигрыше.
Мне 27 лет - это так к слову, чтобы читающим было легче воспринимать мой прогноз.

P.S.
Несмотря на все обстоятельства, которые складываются. Я считаю, что сейчас возможно самое интересное время за всю прошедшую историю человечества. Как минимум потому что у меня прямо сейчас в руках устройство чуть меньше моей ладони, которое позволяет получить мгновенно любые знания, а так же предоставляет возможность связаться с другим человеком на другой стороне земного шара прямо сидя на толчке, где я собственно и пишу этот текст. *Господи храни человечество

*От 8 млрд до 10 млрд

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Случайные фотографии

Не закроют а запретят вам "гражданину" "дееспособному" взрослому человеку пользоваться сервисом забанившим их личный канал за нарушение правил площадки. Это как если бы трамп запретил твиттер за бан аккаунта. Прикиньте насколько американцы ну туууупые что не додумались до этого?

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Александр А.

Телеграм и Ютуб до сих не блокируют в России, поскольку выгоды от его использования для ФСБ и прочей верхушки видятся большими, чем ущерб.

Сколько это продлится - предсказать трудно.

Но очень забавно получать подтверждения, что ФСБ использует Телеграм в агентурной работе. Знак качества, Паша :)

Не иронизирую - видимо, изучали работу телеграма и убедились, что на его основе действительно возможны безопасные/секретные каналы коммуникации. Ну и удобство - приложение широко распространено, его наличие на телефоне не выглядит чем-то подозрительным.

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Pavel Voronkov

Почему Google просто не включит эти каналы и поставит таргетинг работы только на территории России?

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Artiom Nikolaev

Потому что контент на них противоречит правилам платформы, которые принимали при создании канала.

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Pavel Voronkov

Ммм, а он противоречит только в отдельной взятой стране при определенных обстоятельствах?

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Случайные фотографии

Они конечно недавно убрали из устава пункт про то что они должны служить добру, но чтобы стать кем то типа талибана не подписывались.

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Valeratal Val

насколько я понимаю, дело в американских санкциях, которые должен исполнять Гугл., а не в том, чтобы показывать по айпи

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Pavel Voronkov

Может быть, пропустил этот момент.

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Сергей Леонов

Приложение RuTube удалили из все регионов, кроме России, чтобы из AppStore не убрали. Чтобы им не пришлось удалять весь контент Гос СМИ. Вряд ли гугл будет это делать, но это другая история)

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Dimitri

Санкции вроде не было. Но это все равно достаточно рискованно для Гугла, могут рекламодатели не понять и имидж сильно попортить. Гугл все равно из РФ ушел, так что терять им тут уже нечего.

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Masha Kovalyova

Думаю, потому что считают негигиеничным хранить такой кал на своих серверах

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Дрочук

А гугл об этом знает?

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Любомир Пильчак

Скоро можно будет не работать всем, чисто на штрафах от гугла жить.

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Brain Juice

Давайте сделаем все честно, как сделал макс с аккаунтом Трампа, проведем голосование, нужна ли нам эта помойка на ютубе или нет и путем честно (заметьте честного, а не путинского) голосования все решим, чтобы пользователи сами решили какой контент им нужен, если проголосуют против пусь вся эта помойка сидит на рутубе

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Медиаспец

кажется, помойка из «тупых масс» всё равно перейдёт на альтернативу, если Ютуб в России закроют. Так произошло с Инстой, она потеряла оч много русской аудитории

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Торт Скряба

А почему не обязал платить мне?

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Медиаспец

Глупо как-то со стороны Госдумы. Всё-таки Гугл предоставляет хорошую площадку (Ютуб) для манипуляции жителями России))

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Dimm Debrov

Мало.

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