Суд обязал Google платить телеканалу Госдумы по 100 тысяч рублей в день до разблокировки его YouTube-профиля Статьи редакции
Каждую неделю штраф будет увеличиваться вдвое.
- Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск владельца «Дума ТВ» — АНО «Редакция парламентского телевидения» — к ООО «Гугл», сообщила пресс-служба Госдумы. Решение пока не опубликовано.
- Компанию обязали восстановить доступ к YouTube-каналу «Дума ТВ», заблокированному в апреле 2022 года. Если она этого не сделает, будет выплачивать неустойку. Сначала в размере 100 тысяч рублей в день, потом — вдвое большое с каждой неделей, пока общая сумма выплат не составит 1 млрд рублей.
- Если «дочка» Google попробует уйти от выплат с помощью процедуры банкротства, к делу «подключится» комитет по безопасности и противодействию коррупции, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
- Весной и летом 2022 года суд арестовал на счетах российской «дочки» Google больше 2,5 млрд рублей по искам российских СМИ. Из-за этого «Гугл» подала иск о банкротстве. В сентябре суд признал заявление обоснованным и на полгода ввёл процедуру наблюдения.
- В октябре 2022 года суд обязал Google платить «Газпром-медиа холдингу» 100 тысяч рублей в день до разблокировки YouTube-канала ТНТ. В ноябре вынес аналогичное решение по иску «Первого канала», «Звезды» и НТВ.
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Пиздец, а могли брать лутбоксами
Дедушка Мороз новые штрафы вам принёс
😂 удивительно, но почему-то такая новость не удивительна 😳
А это какой телеканал по счёту? Там вроде Первый, НТВ, Звезда и ещё кто-то? Стратегия понятна - не мытьём, так катаньем. Хоть закидайте тапками, но при всё уважении к технической части YouTube - сама его политика по отношению к нам крайне свинская.
кто такие "нам" ? Вы депутат что ли?
патриот наверное
Ну вообще то я в России живу и страну свою люблю и мне не нравится, когда её обсирают. Это что теперь - считается здесь ненормальным? Серьёзно? Тут что - мазохисты что-ли собрались?
Видимо что-то случилось 🤔
Госдума выходит на самоокупаемость.
Ну для самой ГД могли бы уж и поболе штраф ввалить. Платить всё равно никто не будет, но ведь престиж законотвАрцев!
Как же они выжать то хотят Гугл
А гугл об этом знает?
🤣🤣🤣 знатно дунули в Думе
Почему Google просто не включит эти каналы и поставит таргетинг работы только на территории России?
Потому что контент на них противоречит правилам платформы, которые принимали при создании канала.
Ммм, а он противоречит только в отдельной взятой стране при определенных обстоятельствах?
насколько я понимаю, дело в американских санкциях, которые должен исполнять Гугл., а не в том, чтобы показывать по айпи
Может быть, пропустил этот момент.
Приложение RuTube удалили из все регионов, кроме России, чтобы из AppStore не убрали. Чтобы им не пришлось удалять весь контент Гос СМИ. Вряд ли гугл будет это делать, но это другая история)
Да хоть триллион в день пусть насчитывают. Все равно никто платить не будет.
Будут, у Гугла в России на расчетных счетах деньги есть и немаленькие, а конвертировать в валюту и выводить за границу им их не дают. Так что теперь Гугл сам все штрафы по быстрому платит, чтоб пеней не набежало.
Они уже давно закончились. Там пару лярдов рублей было.
Сомневаюсь, что Google в курсе, они свои почтовые ящики не проверяют никогда.