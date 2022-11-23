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Полина Лааксо

Суд обязал Google платить телеканалу Госдумы по 100 тысяч рублей в день до разблокировки его YouTube-профиля Статьи редакции

Каждую неделю штраф будет увеличиваться вдвое.

  • Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск владельца «Дума ТВ» — АНО «Редакция парламентского телевидения» — к ООО «Гугл», сообщила пресс-служба Госдумы. Решение пока не опубликовано.
  • Компанию обязали восстановить доступ к YouTube-каналу «Дума ТВ», заблокированному в апреле 2022 года. Если она этого не сделает, будет выплачивать неустойку. Сначала в размере 100 тысяч рублей в день, потом — вдвое большое с каждой неделей, пока общая сумма выплат не составит 1 млрд рублей.
  • Если «дочка» Google попробует уйти от выплат с помощью процедуры банкротства, к делу «подключится» комитет по безопасности и противодействию коррупции, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
  • Весной и летом 2022 года суд арестовал на счетах российской «дочки» Google больше 2,5 млрд рублей по искам российских СМИ. Из-за этого «Гугл» подала иск о банкротстве. В сентябре суд признал заявление обоснованным и на полгода ввёл процедуру наблюдения.
  • В октябре 2022 года суд обязал Google платить «Газпром-медиа холдингу» 100 тысяч рублей в день до разблокировки YouTube-канала ТНТ. В ноябре вынес аналогичное решение по иску «Первого канала», «Звезды» и НТВ.

#новость #google

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24 комментария
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Газетный огонь

Пиздец, а могли брать лутбоксами

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Андрей Паскарь

Дедушка Мороз новые штрафы вам принёс

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Айрат Галиуллин

😂 удивительно, но почему-то такая новость не удивительна 😳

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Газетный огонь
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Максим Мельников

А это какой телеканал по счёту? Там вроде Первый, НТВ, Звезда и ещё кто-то? Стратегия понятна - не мытьём, так катаньем. Хоть закидайте тапками, но при всё уважении к технической части YouTube - сама его политика по отношению к нам крайне свинская.

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Valeratal Val

кто такие "нам" ? Вы депутат что ли?

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Aleks B

патриот наверное

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Максим Мельников

Ну вообще то я в России живу и страну свою люблю и мне не нравится, когда её обсирают. Это что теперь - считается здесь ненормальным? Серьёзно? Тут что - мазохисты что-ли собрались?

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Dmitry
сама его политика по отношению к нам крайне свинская

Видимо что-то случилось 🤔

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Степан Фадеев

Госдума выходит на самоокупаемость.

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Вадим Д.

Ну для самой ГД могли бы уж и поболе штраф ввалить. Платить всё равно никто не будет, но ведь престиж законотвАрцев!

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Serghei Maveriz

Как же они выжать то хотят Гугл

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Дрочук

А гугл об этом знает?

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Daniel de Lion

🤣🤣🤣 знатно дунули в Думе

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Pavel Voronkov

Почему Google просто не включит эти каналы и поставит таргетинг работы только на территории России?

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Artiom Nikolaev

Потому что контент на них противоречит правилам платформы, которые принимали при создании канала.

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Pavel Voronkov

Ммм, а он противоречит только в отдельной взятой стране при определенных обстоятельствах?

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Valeratal Val

насколько я понимаю, дело в американских санкциях, которые должен исполнять Гугл., а не в том, чтобы показывать по айпи

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Pavel Voronkov

Может быть, пропустил этот момент.

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Сергей Леонов

Приложение RuTube удалили из все регионов, кроме России, чтобы из AppStore не убрали. Чтобы им не пришлось удалять весь контент Гос СМИ. Вряд ли гугл будет это делать, но это другая история)

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Dimitri

Да хоть триллион в день пусть насчитывают. Все равно никто платить не будет.

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Nomad

Будут, у Гугла в России на расчетных счетах деньги есть и немаленькие, а конвертировать в валюту и выводить за границу им их не дают. Так что теперь Гугл сам все штрафы по быстрому платит, чтоб пеней не набежало.

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Dimitri

Они уже давно закончились. Там пару лярдов рублей было.

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Артур Кожевников

Сомневаюсь, что Google в курсе, они свои почтовые ящики не проверяют никогда.

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