В отличие от рынка пива или гречки на книжном рынке читатель не покупает что-то, просто чтобы почитать. Если [ему нужен] новый роман Стивена Кинга, он будет думать, где его найти, а не заменит его чтением Сергея Лукьяненко или Захара Прилепина.