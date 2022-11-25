«Книги — не пиво и гречка, Кинга Прилепиным не заменить»: глава издательства «Эксмо-АСТ» — о ситуации на книжном рынке Статьи редакции
Сколько потеряли издатели от ухода Роулинг и Несбё, вырастет ли рынок по итогам 2022 года и получится ли выпускать книги за рубежом — главное из интервью Олега Новикова для РБК.
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Про положение отрасли в целом
- Ситуация на книжном рынке по-прежнему нестабильная, считает президент издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков. В первом полугодии 2022-го дорожали материалы и полиграфия, из-за чего себестоимость производства выросла на 25-30%, а цены на книги — на 15-20%. Во втором — снизилась маржинальность бизнеса на 5-7%.
- Третий квартал 2022 года выдался «тяжёлым», отмечает Новиков. По сравнению с показателями 2021-го розничные продажи не выросли, а число экземпляров упало на 15%. Но к концу года издательство прогнозирует падение в штуках на 5% и общий рост рынка на 15%.
Про отсутствие западных новинок
- После 24 февраля 2022 года потери «Эксмо-АСТ» из-за оттока поставок иностранной литературы составили «всего 2-3%». К 2023 году показатель вырастет максимум до 7%. Среди самых значимых контрактов, без которых осталась группа, — книги Джоан Роулинг, Стивена Кинга и Ю Несбё.
- Разорвать уже заключённые договоры зарубежные партнёры не могут, и часть из них готова работать на российском рынке — например, американское издательство Harper Collins. Но вопрос продления с некоторыми авторами остаётся открытым, говорит Новиков и добавляет, что заместить ушедших писателей российскими «будет сложно».
- По этой причине компания развивает новые сегменты — например, ассортимент китайских комиксов. Китайский, а также корейский контент «внедряют точечно» — с расчётом на «гибкую и динамичную молодёжную аудиторию», которая знакома с азиатской субкультурой.
- Тем временем рассчитывать на произведения из Индии и Турции не приходится, говорит Новиков. Компания не видит перспектив «с точки зрения авторских прав», которые можно там выкупить, и считает, что россиянам совсем не знаком тот менталитет. «Наш читатель даже не понимает, что такое индийская литература. Интегрировать ее в наше социокультурное пространство тяжело».
Про продажи электронных книг
- В 2022 году рынок цифровых книг впервые не вырос и остался на уровне 2021 года, составив 11 млрд рублей. Среди причин этого — отключение зарубежных платёжных систем и каналов продвижения. Из последних приходило до 70% трафика.
- Возможный уход сервиса Bookmate «серьёзно на рынке не скажется», полагает Новиков. А покупка «Яндексом» его технологической платформы, а также развитие сервиса «Строки» от МТС могут обеспечить издательству дополнительный канал продаж.
Про развитие самиздата
- Самиздат — одно из наиболее динамично растущих направлений на российском книжном рынке, если говорить о объёмах проданных экземпляров. Всё потому, что таких книг много и они недорогие.
- По итогам 2022 года ниша составит 10-15% от общего количества сбытой литературы, или 3-4 млрд рублей. Через примерно пять лет показатель может составить уже 10 млрд.
Про проблемы с производством
- На то, чтобы наладить производство и полиграфию, уйдёт три-четыре года. Срок может увеличиться, если учесть ограничения на поставку нового оборудования европейского производства, не исключает Новиков. По этой причине компании закупают оборудование, уже бывшее в употреблении, индийские печатные машины для чёрно-белой печати, а также расходники из Китая.
- Для высокотехнологичной цветной печати оборудования в Китае и Индии нет. Параллельный импорт невозможен, поскольку эта техника сильно зависит от ПО от правообладателя. Но существующих в России мощностей хватит на пять-десять лет, и их дефицита уже нет.
- В теории издательства могли бы печатать книги за рубежом, но «Эксмо-АСТ» этот вариант пока не рассматривает. «Печатать в недружественных странах тяжело, а в дружественных нет нужной инфраструктуры», — объясняет Новиков. Можно было бы развернуть печать в Турции, но затраты на логистику будут составлять 20–25% от себестоимости продукции.
Без паники! На рынке всё стабильно)
👍👍👍
Так сказал, как будто Кинг очень выдающийся писатель
Уж лучше Кинг, чем Прилепин. Да даже Донцова лучше, чем Прилепин
Действительно, ведь у каждого писателя есть 50 фильмов и 20 сериалов, снятых по его книгам
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зря ты это сказал, удоли!!
Скоро еще все книги подпадающие под новый закон о запрете ЛГБТ пропаганды, запретят, так что попрощаетесь не только со Стивеном Кингом, но и с Анной Карениной, Лолитой, Преступлением и Наказанием и многими другими.
Войну и Мир тоже не забудьте. Слова "война" и "мир" на телеке уже запикивают, скоро и в печатном формате замажут.
А тема нашего урока "Вобла и Мор" Толстого
Надеюсь что войну и мир из школьной программы уберут, детям не нужно страдать читая это графоманство
Может, проблема современных книг в другом? Как минимум, в ужасной корректуре и нелепейших ошибках? Я купил как-то дорогую книгу по тем временам... через страницу по ошибке-две.
А вообще давно сижу на электронной книге и представляю себя пиратом. :)
цветы для Элджерона?
Ну довольно спорное утверждение, про заменить нельзя.
Уверен, что в мож же Китае есть много некому не известных писателей вроде Лю Цысиня,(он как раз смог стать известным) которые на ура зайдут любой публике не хуже Кинга.
Другое дело, что придя сейчас в любой книжный, процентов 70 литературы (особенно на видном месте) - это какой-то ширпотреб и инфоцыганщина.
Издательства, отбирающие авторов по числу подписчиков в инсте, должны умереть.
Я вынужден читать электронные книги, потому что не могу купить бумажные - то, что мне нужно, либо не (пере)издается вовсе, либо крохотными тиражульками. И думаю, не я один такой.
Если книгу не будут читать, издавать ее никто не будет, прибыли не будет. Другое дело все подряд издают, редакторам охота ошибки искать, а не интересные тексты, работу свою они не любят выполнять
Да. Я не помню с когда в магазине что-то бумажное покупал только алиб и авито.
И всяческими Донцовыми тоже.
и здесь внедряют китайские новинки
Задача трёх тел очень годная фанастика оказалась
а когда у нас пиво научились заменять?
У нас очень много хороших "крафтовых" пивоварен, можешь посмотреть списки по "фестиваль сидра спб".
точно такой же вопрос )
Вот чего, а пива у нас огромный выбор. Вот так сходу на ум и не приходит ни одна страна или город, где выбор был бы больше или сопоставим.
"Рынок книг" с их конскими ценниками для меня перестал существовать после того, как я купил Kindle лет 15 назад. Тем более, что читаю я чаще всего на английском, а за это "рынок книг" хотел чтобы я им последние трусы отдал.
Я хз кто такой Прилепин, но Кинг херня же. Кроме рассказов ничего интересного.