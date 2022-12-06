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Маша Цепелева

Национальный совет по электронным СМИ аннулировал лицензию на вещание «Дождя» в Латвии Статьи редакции

Канал должен прекратить работу в стране 8 декабря.

  • О решении Национального совета по электронным СМИ Латвии (NEPLP) сообщил глава ведомства Ивар Аболиньш в Twitter.
  • Аболиньш объяснил аннуляцию лицензии «угрозами национальной безопасности и общественному порядку». По его словам, «руководство "Дождя" не понимало характер и серьёзность каждого отдельного нарушения и всех нарушений в целом».
  • 1 декабря в эфире телеканала ведущий новостей Алексей Коростелев произнёс фразу о помощи мобилизованным, в которой увидели поддержку российской армии. Канал уволил Коростелева и принёс извинения, но всё равно получил второе предупреждение от NEPLP. Первое выдали из-за публикации карты России с территорией Крыма.
  • В августе 2021 года Минюст внёс «Дождь» в реестр иноагентов. 1 марта 2022 года Роскомнадзор начал блокировать доступ к телеканалу из-за «фейков о военной операции России в Украине и призывов к экстремистским действиям».
  • 3 марта «Дождь» объявил о приостановке работы из-за закона о «фейках» про российскую армию, по которому грозит уголовное наказание. Главный редактор Тихон Дзядко и многие работники редакции покинули Россию.
  • В июне телеканал возобновил вещание из Латвии. Переговоры о трансляции шли около трёх месяцев, в них участвовали предприниматели латвийской медиасферы, рассказывал тогда Ивар Аболиньш.

#новость #дождь

1278 просмотров
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51 комментарий
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 Oleg Abakumov

В РФ дождь работал 10 лет, в Латвии не продержался и года, и где же свобода слова?

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SMD

ВЫНИПАНИМАИТИЭТАДРУГОИ!!!!!

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Элвис Пресли,поэт-песенник

Олежа, когда перестанешь быть бесконвойным, тогда и выражай свободно своё слово

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Денис Демидов

Оказывается, какую страну проебали 24.02 ...

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Артем Акулов

За неумышленную случайную оговорку мгновенные репрессии. При этом пускают к себе дикарей и террористов. Да еще и пособия им платят за счет приличных налогоплательщиков. Вся суть леваческой Европы.

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Элвис Пресли,поэт-песенник

Почему считаете неумышленную? Дождь и в РФ под конторой ходил. И с кремлевскими обнимался. Вместе с Веником.

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Зеленый самолетик

А как же свобода слова? или это другое?

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Andrew Simon

И почему мне так похер, что латвийцы вытворяют у себя дома?

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Вадим Д.

Бессердечный Вы латвийцеравнодушник, Andrew.

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1 комментарий
illusive man

Удар в спину от либералов в либералов!!?

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Элвис Пресли,поэт-песенник

От либералов либерастам

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Андрей Синицын

А как же свобода слова?)

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Sergey Davygora

Це не европа, це совок

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1 комментарий
Пабы старой Руси

С такими союзниками врагов не надо

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Lyonich

Скоро русские начнут догадываться, что их ненавидят не за позицию, а за паспорт 🙂

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Sergey Redmi

это и есть проявление фашизма - ненавидеть за паспорт, национальность, цвет кожи, а не за позицию и действия

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1 комментарий
Элвис Пресли,поэт-песенник

А вы докажите что вы русский

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Andrew Simon

И это было бы верно, если ситуация была бы такой же год назад. Но что-то резко переменилось после 24го, так что мимо.

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Ivan Mart

В России кстати дождь не запрещали, они сами помнили решение о приостановке деятельности)

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Mikhail Shamov

А много у них вариантов было после блокировки доступа?
https://vc.ru/media/373112-roskomnadzor-nachal-blokirovat-dostup-k-eho-moskvy-i-dozhdyu-po-trebovaniyu-genprokuratury-rossii

Роскомнадзор начал блокировать доступ к «Эхо…
Регулятор заблокировал сайты «Эхо Москвы» и «Дождя». Радиостанцию отключили от эфира.
vc.ru
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Вадим Д.

В Латвии вообще что-то из России до сих пор вещало?

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Victor Pomortseff

Вы не поняли. Дождь запретили в РФ, они уехали в Латвию и продолжили работать там. Сейчас их и там запретили. Потому что "свобода слова" распостраняется только на "нужные" слова. А для "ненужных" свободы нет - это "пропаганда, угроза безопасности" и вообще разрыв шаблона и подрыв устоев.

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8 комментариев
Пабы старой Руси

В России их закрыли весной ещё. Они переехали и получили местную лицензию

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Sergey Davygora

В лучшем стиле советского руководства, осталось сотрудников Дождя в вагон и депортировать. Это самый совковый совок на земле-латвия.

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Элвис Пресли,поэт-песенник

Давно пора. Обратно на Лубянку. В синдеевско-медведевские пенаты.

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Дешевый цвет

Притеснение независимых СМИ в Латвии. Срочно в номер!

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Malina Krasnaya
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Andre Macareno

Россия и Латвия — братья навек по обидкам на мелочи

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Максим Горький

Суки, бляди, Путин и там всех купил.

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M-S-R

Что-то всё перемешано. И Латвия и МинЮст. Отделите мух от котлет, пока выглядит как попытка запутать и ввести в заблуждение

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Alex

Хаха, демократия. :)

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Ware Wow

Позорище.

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Marussia 123

Решили посадить рос граждан на информационную диету - журналистика кончается, осталась только пропаганда. Осталось только выбрать чью именно смотреть

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Andre Macareno

выбрал третий вариант: купил стим дек и читаю визуальные новеллы

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Mark Borisov

Режим скажет спасибо

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Allestor Klei

А зачем вообще ехать в Восточную Европу, когда есть Балканы. Там дешево, и тепло. Нет все зачем то в Литву и Латвию свалили. Страны, не нашедшие себя в новом мире и пустившиеся в ресентимент. А дураки туда зачем то валят

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Пабы старой Руси

На Балканох-то никакого ресентимента нет

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KUZMIN TM

Очень жаль. Лайма Вайкуле нелестно отозвалась о происходящем на дожде

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Галя Перидол

Что творит путинизм! Клятая тоталитарная рашка!

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Sergey Ivanov

Нужно обязательно попросить независимого журналиста Юрия Дудя, который освещает все со всех сторон, спрашивать своих гостей (нойза например) о свободе слова в Литве,Латвии,Эстонии после вопроса о свободе слова в РФ.

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