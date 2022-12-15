Медиа
Обычный Орзэмэс

«Яндекс» выпустил YaC 2022 — в формате мини-сериала Статьи редакции

Это девять серий о том, как развиваются разные направления в компании.

  • Каждый эпизод — несколько историй об одном из сервисов или продуктов «Яндекса». Их рассказывают те, кто непосредственно над ними работает: разработчики, менеджеры, дизайнеры. Сериал можно посмотреть на «Кинопоиске» или на Youtube.
  • Съёмки проходили в офисах компании, на складе «Маркета» с роботом-инвентаризатором, в отделе тестирования «Кинопоиска» и на парковках, где команда Go тестирует собственные электросамокаты. Всего в работе над сериалом приняли участие больше 35 сотрудника «Яндекса».
  • Заставки для эпизодов нарисовала «Алиса», а вопросы, которые она задавала рассказчикам написал «Балабоба» — нейросеть для генерации текста на основе языковой модели YaLM.
  • Yet Another Conference (YaC) — это ежегодная конференция «Яндекса», на которой компания рассказывает о своей работе. В 2021 году она выпустила фильм при участии блогера и журналиста Ирины Шихман.
Первый эпизод Yac 2022

#новость #яндекс #сериал

1665 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
7 комментариев
Написать комментарий...
 Вадим Д.

Раньше это называлось презентацией.

Вопросы от «Балабобы» — это, конечно, сильно. Хотя балабобит и забавно порой.

Ответить
Развернуть ветку
Zloy Sniper

Ауу, хейтеры, где вы?

Ответить
Развернуть ветку
Румянцев

Все смотрят Як

Ответить
Развернуть ветку
Антон Большаков

Хейтеры уже устали. Каждый день в топе по 5-10 статей про яшку ))

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Меринов

нытики достали. постоянно чем-то недовольны

Ответить
Развернуть ветку
Elena Bravo

С мыслями собираются, сейчас подвалят и минусов ввалят )))

Ответить
Развернуть ветку
Актуальный космос

сейчас у них вторая смена закончится в школе и пояснят за яндекс

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 7 комментариев
null