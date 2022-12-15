«Яндекс» выпустил YaC 2022 — в формате мини-сериала Статьи редакции
Это девять серий о том, как развиваются разные направления в компании.
- Каждый эпизод — несколько историй об одном из сервисов или продуктов «Яндекса». Их рассказывают те, кто непосредственно над ними работает: разработчики, менеджеры, дизайнеры. Сериал можно посмотреть на «Кинопоиске» или на Youtube.
- Съёмки проходили в офисах компании, на складе «Маркета» с роботом-инвентаризатором, в отделе тестирования «Кинопоиска» и на парковках, где команда Go тестирует собственные электросамокаты. Всего в работе над сериалом приняли участие больше 35 сотрудника «Яндекса».
- Заставки для эпизодов нарисовала «Алиса», а вопросы, которые она задавала рассказчикам написал «Балабоба» — нейросеть для генерации текста на основе языковой модели YaLM.
- Yet Another Conference (YaC) — это ежегодная конференция «Яндекса», на которой компания рассказывает о своей работе. В 2021 году она выпустила фильм при участии блогера и журналиста Ирины Шихман.
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Раньше это называлось презентацией.
Вопросы от «Балабобы» — это, конечно, сильно. Хотя балабобит и забавно порой.
Ауу, хейтеры, где вы?
Все смотрят Як
Хейтеры уже устали. Каждый день в топе по 5-10 статей про яшку ))
нытики достали. постоянно чем-то недовольны
С мыслями собираются, сейчас подвалят и минусов ввалят )))
сейчас у них вторая смена закончится в школе и пояснят за яндекс