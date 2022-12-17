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Крупный завод

Роскомнадзор внёс «Дзен.Новости» в список новостных агрегаторов Статьи редакции

В ноябре из него удалили «Яндекс Новости».

  • Сайт «Дзен.Новости» 8 декабря внесли в реестр новостных агрегаторов, обратила внимание «Роскомсвобода».
  • С 1 января 2017 года вступил в силу закон, обязывающий новостные сервисы с посещаемостью свыше 1 млн человек в сутки проверять достоверность информации при распространении материалов изданий, у которых нет регистрации СМИ. Владельцы агрегаторов также должны в течение шести месяцев хранить данные о распространяемой информации и об источниках её получения.
  • В феврале 2017-го Роскомнадзор внёс в реестр первые сервисы — «Новости Mail.Ru» и «СМИ2», затем добавил в список «Яндекс Новости». В ноябре 2022-го «Яндекс Новости» из списка удалили.
  • «Яндекс» объявил о покупке Delivery Club, а VK — о поглощении «Дзена» с «Новостями» в конце августа 2022 года. В сентябре сделку закрыли: yandex.ru стал перенаправлять на dzen.ru, а главной страницей самого «Яндекса» стала ya.ru.

#новость #дзен

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22 комментария
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 Олег Макаров

Ахахах, вот это попадос. Интересный квест: сделать новости одновременно и правдивыми, и не нарушающими законодательство

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Вадим Д.

Уверен, у вк "получится".

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Невкусно и грустно

Как будто у Яндекса этого "не получалось"

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Олег Макаров

Ну да, ну да...

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Алексей Лесин

Даже ничего придумывать не нужно, просто берется список из пяти "одобренных" новостных источников и публикуются новости оттуда)

Эта фишка перешла еще с Яндекса, изначально на их сайте тоже был такой раздел

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Giraffe

А нет никакого квеста. В агрегатор только подконтрольные сми проходят с отцензурированными новостями

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Свит Лу

все тотально под цензурой. даже vc уже не выдерживает от наплыва кремлеботов. Этот ресурс мы скоро тоже потеряем как и все остальные. Кто то создает нормальные сайты аля вк и vc, но потом приходит советская пропаганда и все напрочь превращает в какаху и все рушиться. Это то как работает модель совка и то как она все рушит, что до этого создают талантливые люди. Но эта модель всегда обречена. Потому что без талантливых людей нет развития, а есть только деградация. А талантливые люди не могут жить и работать в совковой модели. Это закон жизни и ничто его не изменит)

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Иван Петров

И не говорите. Хорошо хоть страны добра не удаляют TenChat из AppStore. Ведь там уважают всë, что создают талантливые люди. Хотя, постойте, ой, а что случилось? Удаляют? Ну это другое, понимать надо, так им, оркам, и надо.

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Публичный велосипед

беги хоббитс, беги

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Дмитрий Кораблёв

Американская разведка считает, что TikTok представляет угрозу для нацбезопасности США — директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс.

По мнению Бернса, китайские власти "имеют возможность" добиваться получения личных данных американских пользователей TikTok, а также контролировать, какого рода материалы размещаются в этой соцсети, что является "поводом для беспокойства".

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Giraffe

Это не пример цензуры. Это скорее протекционизм, ближе к бану Huawei

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Дмитрий Кораблёв
а также контролировать, какого рода материалы размещаются в этой соцсети, что является "поводом для беспокойства".

Ровно с такой же формулировкой и по этой причине мы баним твиттеры-хуиттеры. США, ЕС владеет всеми популярными соц. сетями, естественно их банить не нужно и там они отлично всё контролируют, о чем не раз говорили в самом ЕС и о чём говорят крайние сливы информации. И это только то, что на поверхности лежит, то, что получилось узнать и просочиться в СМИ. Около 6 лет мы могли лишь догадываться, что ФБР и власти США занимаются подобными вещами.

Не замечать ангажированность и явную пропаганду СМИ США, ЕС довольно сложно, которая в точности соответствует проводимой политике США и ЕС.
Поэтому причины давления на тикток вполне понятны - цензура. Зачем это гражданам США иную информацию получать - не надо так!

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Вадим Д.

РКН, верни хоть ты видимые дизлайки на vc! (-:

РКН всё-таки нереально тугой. Тугой и позорный.

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Мяу

РКН аууу! Тут человек считает, что это вы виноваты, что здесь дизлайки исчезли! Отреагируйте.

Так и наберите 03 на всякий случай!

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Вадим Д.

Да хоть в Спортлото готов писать. Дельная публикация было про разбитое сердце вместо стрелки, рядом с лайком. Насчёт видимости дизлайков всем уж молчу.

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Axel Denisenko

Иногда поражаюсь VC. Сегодня суббота, а девчонки из отдела новостей все пишут и пишут...

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Вадим Д.

У новостей выходных не бывает. Редакторы молодцы.

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Крупный завод

у нас всегда на выходных один человек стоит на страже новостей, вдруг что-то случится 💔

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Сергей Леопольдович

Наверное, от смены названия новости стали кристально разнообразными и проверенными? ))))

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Иван Петров

А какие еще новостные агрегаторы у нас есть? (Кроме гугл.новостей)

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Дмитрий Кораблёв

https://mediametrics.ru/rating/ru/online.html

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Повелитель

Ну а авито внёс мои 406 рублей в список вротбераторов

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