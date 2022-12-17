Роскомнадзор внёс «Дзен.Новости» в список новостных агрегаторов Статьи редакции
В ноябре из него удалили «Яндекс Новости».
- Сайт «Дзен.Новости» 8 декабря внесли в реестр новостных агрегаторов, обратила внимание «Роскомсвобода».
- С 1 января 2017 года вступил в силу закон, обязывающий новостные сервисы с посещаемостью свыше 1 млн человек в сутки проверять достоверность информации при распространении материалов изданий, у которых нет регистрации СМИ. Владельцы агрегаторов также должны в течение шести месяцев хранить данные о распространяемой информации и об источниках её получения.
- В феврале 2017-го Роскомнадзор внёс в реестр первые сервисы — «Новости Mail.Ru» и «СМИ2», затем добавил в список «Яндекс Новости». В ноябре 2022-го «Яндекс Новости» из списка удалили.
- «Яндекс» объявил о покупке Delivery Club, а VK — о поглощении «Дзена» с «Новостями» в конце августа 2022 года. В сентябре сделку закрыли: yandex.ru стал перенаправлять на dzen.ru, а главной страницей самого «Яндекса» стала ya.ru.
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Ахахах, вот это попадос. Интересный квест: сделать новости одновременно и правдивыми, и не нарушающими законодательство
Уверен, у вк "получится".
Как будто у Яндекса этого "не получалось"
Ну да, ну да...
Даже ничего придумывать не нужно, просто берется список из пяти "одобренных" новостных источников и публикуются новости оттуда)
Эта фишка перешла еще с Яндекса, изначально на их сайте тоже был такой раздел
А нет никакого квеста. В агрегатор только подконтрольные сми проходят с отцензурированными новостями
все тотально под цензурой. даже vc уже не выдерживает от наплыва кремлеботов. Этот ресурс мы скоро тоже потеряем как и все остальные. Кто то создает нормальные сайты аля вк и vc, но потом приходит советская пропаганда и все напрочь превращает в какаху и все рушиться. Это то как работает модель совка и то как она все рушит, что до этого создают талантливые люди. Но эта модель всегда обречена. Потому что без талантливых людей нет развития, а есть только деградация. А талантливые люди не могут жить и работать в совковой модели. Это закон жизни и ничто его не изменит)
И не говорите. Хорошо хоть страны добра не удаляют TenChat из AppStore. Ведь там уважают всë, что создают талантливые люди. Хотя, постойте, ой, а что случилось? Удаляют? Ну это другое, понимать надо, так им, оркам, и надо.
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Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
беги хоббитс, беги
Американская разведка считает, что TikTok представляет угрозу для нацбезопасности США — директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс.
По мнению Бернса, китайские власти "имеют возможность" добиваться получения личных данных американских пользователей TikTok, а также контролировать, какого рода материалы размещаются в этой соцсети, что является "поводом для беспокойства".
Это не пример цензуры. Это скорее протекционизм, ближе к бану Huawei
Ровно с такой же формулировкой и по этой причине мы баним твиттеры-хуиттеры. США, ЕС владеет всеми популярными соц. сетями, естественно их банить не нужно и там они отлично всё контролируют, о чем не раз говорили в самом ЕС и о чём говорят крайние сливы информации. И это только то, что на поверхности лежит, то, что получилось узнать и просочиться в СМИ. Около 6 лет мы могли лишь догадываться, что ФБР и власти США занимаются подобными вещами.
Не замечать ангажированность и явную пропаганду СМИ США, ЕС довольно сложно, которая в точности соответствует проводимой политике США и ЕС.
Поэтому причины давления на тикток вполне понятны - цензура. Зачем это гражданам США иную информацию получать - не надо так!
РКН, верни хоть ты видимые дизлайки на vc! (-:
РКН всё-таки нереально тугой. Тугой и позорный.
РКН аууу! Тут человек считает, что это вы виноваты, что здесь дизлайки исчезли! Отреагируйте.
Так и наберите 03 на всякий случай!
Да хоть в Спортлото готов писать. Дельная публикация было про разбитое сердце вместо стрелки, рядом с лайком. Насчёт видимости дизлайков всем уж молчу.
Иногда поражаюсь VC. Сегодня суббота, а девчонки из отдела новостей все пишут и пишут...
У новостей выходных не бывает. Редакторы молодцы.
у нас всегда на выходных один человек стоит на страже новостей, вдруг что-то случится 💔
Наверное, от смены названия новости стали кристально разнообразными и проверенными? ))))
А какие еще новостные агрегаторы у нас есть? (Кроме гугл.новостей)
https://mediametrics.ru/rating/ru/online.html
Ну а авито внёс мои 406 рублей в список вротбераторов