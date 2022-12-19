«Ъ»: VK получила контроль в студии, которая выпускает YouTube-шоу «Что было дальше?» и «Внутри Лапенко» Статьи редакции
Medium Quality сможет развивать производство, а VK — привлечь новую аудиторию, считает источник.
- VK закрыла сделку по покупке контрольной доли в студии Medium Quality Вячеслава Дусмухаметова, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на медиарынке. В VK отказались от комментариев, в Comedy Club Production не ответили на запрос. В ноябре 2022 года о переговорах со ссылкой на источники писал Forbes.
- По словам одного из источников, Дусмухаметов получит «значительную сумму на производство», а заключительная оплата доли определится в течение нескольких лет с учётом выполнения условий сделки. Другой источник говорит, что в сделку входят «инвестиции в производство новых шоу» и «выполнение жёстких KPI по ключевым метрикам, в том числе просмотрам».
- Собеседник на рынке объяснил, что в подобных проектах покупается в первую очередь экспертиза команды и продюсеров. По его словам, Дусмухаметов продолжит делать контент для телеканалов «Газпром-медиа», а диджитал-контент — для платформ VK.
- Сейчас единственный владелец ООО «Медиум Кволити Продакшен», по данным «Контур.Фокуса», — Вячеслав Дусмухаметов. Выручка компании за 2021 год составила 1,2 млрд рублей, чистая прибыль — 132,7 млн рублей.
- Medium Quality выпускает YouTube-проекты «Что было дальше?», «Я себя знаю!», «Внутри Лапенко» и другие. В 2021 году компания разработала видеосервис для трансляции своих шоу на смартфонах.
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R.I.P.
А то что раньше они принадлежали/работали на Газпром-медиа это вы из новости не считали?
Их сюда не читать присылают
Это лучшее что я слышал за все время на vc
Тише ты, человечек отрабатывает)
А то, что ухо ранее принадлежало тому же холдингу ни о чем не говорит? Чуваки избавляются от планово убыточных объектов. Ничего личного.
И слава Богу, если это посвящено ЧБД.
Низкое качество купило среднее качество
Низкое качество купило низкое качество и среднее качество)
звучит как «за спиной будет стоять контролёр и диктовать "как надо"».
ну вполне возможно выпуски будут одобрять
Непередаваемо похуй.
Но комментарий ты написал.
Стоит мужик с плакатом, на котором написано "Мне всё похуй". К нему подходит журналист и спрашивает:
- Скажите, вам действительно все похуй?
- Похуй.
- И на политику похуй?
- Похуй.
- И на экологию похуй?
- Похуй.
- И на зарплату похуй?
- Нет, на зарплату не похуй.
- Но ведь у вас на транспаранте написано, что вам всё похуй?!
- А мне похуй, что там написано.
анек из 90-х явно. Сейчас сама фраза "мужик стоит с плакатом" многим будет непонятна.
Да он же тут подо всеми статьями)
Дус конечно стратег и продюсер великолепный
Лапенко, ЧБД и иже с ними
VK получила контроль в студии, которая выпускает YouTube-шоу «Что было дальше?»
VK в курсе, что шоу больше не выпускают?)
возможно хотят возобновить выпуск
Вместо Алисы теперь у Лапенко будет Маруся, в этом и есть вся разгадка дыры
Внутри лапенко обретает второй смысл?
Прочитал со старта. Medium Quality сможет РАЗВАЛИТЬ производство.
Крепко задумался.
Жаль, Лапенко был хорошим
У американцев есть бизнес-присказка:
"Куда может сесть горилла? Туда, куда захочет"
У нас, похоже будет теперь: "Куда может сесть VK? Туда, куда захочет"
ВК пересаживается на лицо всего цифрового рынка
Явно этого и хочет
Не слышал о таком, а то что аудиторию продали все равно. Видимо такая аудитория которая хавает это.
Явно ты смотришь хотя бы 1 их продукт, просто не знаешь об этом. У них много всего.
Ну вам виднее видимо, что я смотрю
Да.
Новости из параллельной вселенной.
Видимо бот "Дима Анальный" должен был оставить комент в новости типа "В Японии поезд делает одну остановку ради школьницы"
Почините бота!
Комментарий удален модератором
Звучит, как заголовок фильма 18+
Не трогайте "Внутри Лапенко", пожалуйста
А почему, сделав "трог", должно стать хуже?
Лапенко на болотах снимали, какие ему студии ваще нужны?)
Да кто такой этот ваш Лапенко *мем с челом с молотком у компьютера*