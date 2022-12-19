Медиа
Солдатский огонь

«Ъ»: VK получила контроль в студии, которая выпускает YouTube-шоу «Что было дальше?» и «Внутри Лапенко» Статьи редакции

Medium Quality сможет развивать производство, а VK — привлечь новую аудиторию, считает источник.

  • VK закрыла сделку по покупке контрольной доли в студии Medium Quality Вячеслава Дусмухаметова, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на медиарынке. В VK отказались от комментариев, в Comedy Club Production не ответили на запрос. В ноябре 2022 года о переговорах со ссылкой на источники писал Forbes.
  • По словам одного из источников, Дусмухаметов получит «значительную сумму на производство», а заключительная оплата доли определится в течение нескольких лет с учётом выполнения условий сделки. Другой источник говорит, что в сделку входят «инвестиции в производство новых шоу» и «выполнение жёстких KPI по ключевым метрикам, в том числе просмотрам».
  • Собеседник на рынке объяснил, что в подобных проектах покупается в первую очередь экспертиза команды и продюсеров. По его словам, Дусмухаметов продолжит делать контент для телеканалов «Газпром-медиа», а диджитал-контент — для платформ VK.
  • Сейчас единственный владелец ООО «Медиум Кволити Продакшен», по данным «Контур.Фокуса», — Вячеслав Дусмухаметов. Выручка компании за 2021 год составила 1,2 млрд рублей, чистая прибыль — 132,7 млн рублей.
  • Medium Quality выпускает YouTube-проекты «Что было дальше?», «Я себя знаю!», «Внутри Лапенко» и другие. В 2021 году компания разработала видеосервис для трансляции своих шоу на смартфонах.

#новость #vk #mediumquality

4077 просмотров
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39 комментариев
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 бонч

R.I.P.

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Eozvarit

А то что раньше они принадлежали/работали на Газпром-медиа это вы из новости не считали?

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Серж

Их сюда не читать присылают

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Айдар Гаязов

Это лучшее что я слышал за все время на vc

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Сергей Я

Тише ты, человечек отрабатывает)

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Александр Голубев

А то, что ухо ранее принадлежало тому же холдингу ни о чем не говорит? Чуваки избавляются от планово убыточных объектов. Ничего личного.

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Степан Фадеев

И слава Богу, если это посвящено ЧБД.

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Лев Коптев

Низкое качество купило среднее качество

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Игорь З.

Низкое качество купило низкое качество и среднее качество)

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Вадим Д.
контроль в студии

звучит как «за спиной будет стоять контролёр и диктовать "как надо"».

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Дмитрий Войнов

ну вполне возможно выпуски будут одобрять

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Слегка Придурковатый

Непередаваемо похуй.

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Сергей Я

Но комментарий ты написал.

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Слегка Придурковатый

Стоит мужик с плакатом, на котором написано "Мне всё похуй". К нему подходит журналист и спрашивает:
- Скажите, вам действительно все похуй?
- Похуй.
- И на политику похуй?
- Похуй.
- И на экологию похуй?
- Похуй.
- И на зарплату похуй?
- Нет, на зарплату не похуй.
- Но ведь у вас на транспаранте написано, что вам всё похуй?!
- А мне похуй, что там написано.

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Leo Uvarov

анек из 90-х явно. Сейчас сама фраза "мужик стоит с плакатом" многим будет непонятна.

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Игорь З.

Да он же тут подо всеми статьями)

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Nikolay

Дус конечно стратег и продюсер великолепный

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Андрей Бесполов
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Kirill Kalachev

Лапенко, ЧБД и иже с ними

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виктор сикрит

VK получила контроль в студии, которая выпускает YouTube-шоу «Что было дальше?»

VK в курсе, что шоу больше не выпускают?)

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Илья Зарецкий

возможно хотят возобновить выпуск

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Деда Миша

Вместо Алисы теперь у Лапенко будет Маруся, в этом и есть вся разгадка дыры

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Иван Дэвидсон

Внутри лапенко обретает второй смысл?

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Александр Голубев

Прочитал со старта. Medium Quality сможет РАЗВАЛИТЬ производство.
Крепко задумался.

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Игорь З.

Жаль, Лапенко был хорошим

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Олег Макаров

У американцев есть бизнес-присказка:
"Куда может сесть горилла? Туда, куда захочет"
У нас, похоже будет теперь: "Куда может сесть VK? Туда, куда захочет"

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Никита Климанов

ВК пересаживается на лицо всего цифрового рынка

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Олег Макаров

Явно этого и хочет

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Евгений Андреев TGM

Не слышал о таком, а то что аудиторию продали все равно. Видимо такая аудитория которая хавает это.

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Сергей Я

Явно ты смотришь хотя бы 1 их продукт, просто не знаешь об этом. У них много всего.

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Евгений Андреев TGM

Ну вам виднее видимо, что я смотрю

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Сергей Я

Да.

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Дима Анонимный

Новости из параллельной вселенной.

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Серж

Видимо бот "Дима Анальный" должен был оставить комент в новости типа "В Японии поезд делает одну остановку ради школьницы"
Почините бота!

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Den Kotov

Звучит, как заголовок фильма 18+

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Кирилл Митушин

Не трогайте "Внутри Лапенко", пожалуйста

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Дарья Варламова

А почему, сделав "трог", должно стать хуже?

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ANTON

Лапенко на болотах снимали, какие ему студии ваще нужны?)

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Den Kotov

Да кто такой этот ваш Лапенко *мем с челом с молотком у компьютера*

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