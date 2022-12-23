Владелец Bloomberg хочет купить The Washington Post или издателя The Wall Street Journal — Axios Статьи редакции
Первое издание ему вряд ли продадут, а второе поможет усилить медиаимперию финансовых новостей, говорят источники.
- Миллиардер и медиамагнат Майкл Блумберг заинтересован в приобретении либо Dow Jones — материнской компании и издателя газеты The Wall Street Journal, либо The Washington Post, пишет Axios со ссылкой на близкий к Блумбергу источник.
- Как уточняет источник, Блумберг хочет купить Dow Jones, так как видит в компании «идеального кандидата» для расширения своей медиаимперии. В принципе миллиардер заинтересован в любой сделке, но Dow Jones привлекает его больше всего — как издатель финансовых медиа The Wall Street Journal, Barron's и MarketWatch.
- Сейчас Dow Jones входит в медиахолдинг News Corp Руперта Мёрдока, который пытается объединить News Corp с Fox Corporation. Сам Блумберг считает, что сделать это не получится, говорит источник. Также он уточняет, что пока Блумберг не обращался к Мёрдоку напрямую, но уже начал привлекать банкиров для оценки актива.
- Покупка Dow Jones поможет Bloomberg продавать больше подписок на терминал Bloomberg, через который можно получить доступ к ценам практически на биржах, ленте новостей Bloomberg и другим финансовым данным, считает издание.
- Источник Axios также отмечает, что хотя Блумберг дружен с Джеффом Безосом, который в 2013 году купил Washington Post за $250 млн, тот не продаст ему газету. В самом издании также заявили, что оно «не продаётся».
429 просмотров
Почему сам блубмерг не комментирует такую крупную потенциальную сделку? За что им вообще деньги платят!
Как уточняет источник, Блумберг хочет купить Dow Jones, так как видит в компании «идеального кандидата» для расширения своей медиаимперии.
Ну да, ну да. Про возможность влиять на умы и кошельки, особенно свой, через фин СМИ скромно промолчим )))
Фокс и Дисней задумались