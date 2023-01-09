МТС запустит собственный музыкальный лейбл Статьи редакции
Дистрибуцией музыки на стриминговые сервисы и созданием собственных лейблов уже планирует заниматься VK.
- МТС запустит лейбл весной 2023 года, пишет «Коммерсантъ». В новое направление бизнеса войдут дистрибуция треков на все музыкальные стриминговые площадки, маркетинговая поддержка, промо и PR, концертная и билетная деятельность, а также другие сервисы. Кроме того, артисты лейбла смогут «наполнять контентом концертные площадки под управлением МТС Live».
- Направление возглавила Надежда Бойчевски — бывший гендиректор российского подразделения американского дистрибутора ONErpm Eastern. Также она была исполнительным продюсером лейбла Respect Production (Каста, Макс Корж и другие) и работала в Universal Music Russia. Инвестиции в проект в МТС не раскрывают.
- Работать с лейблом артисты и их менеджеры смогут по двум моделям. Первая — Premium, она включает полную поддержку в управлении правами и их монетизации, а также маркетинг, авансы, работа с каталогами и создание новых произведений. Вторая — DIY (do it yourself), при которой артист или его менеджер занимаются продвижением самостоятельно. В этой модели МТС будет агрегатором для загрузки треков на стриминги и их последующей монетизации.
- Загружать музыку будут через партнёров, их названия не раскрывают. Сейчас крупнейший участник рынка цифровой дистрибуции музыки в России — Zvonko Group (объединяет «Первое музыкальное», Национальное музыкальное издательство, студию «Союз», Soyuz Music), продолжают работу французская Believe Digital, ONErpm и ряд небольших компаний.
- В августе 2022 года о развитии собственного дистрибьютора музыки на стриминговые платформы заявила VK. В сентябре компания запустила направление VK Records, которое будет создавать собственные музыкальные лейблы.
- МТС уже несколько лет присутствует на музыкальном рынке и развивает стриминговый сервис МТС Music, поэтому создание собственного лейбла — логичный шаг, считает директор Международного форума музыкальной индустрии Colisium Сергей Бабич.
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МТС — танцуют все! Нагиев в рекламе тоже петь начнёт?
Тем временем " доходы российских музыкальных стримингов за год упали на 10%".
Было бы славно, вот чего я еще не видел, так это поющего Нагиева
ну так и хорошо же)поберегите свою психику
Тут вопрос другой.Кинул ли вас кто нибудь уже сегодня?
Желание МТС понятно, рынок немного подопустел, так как зарубежные лейблы ушли.
Но помнится МТС свою ИБ компанию создавали, кроме этой новости о ней ничего не было слышно.
Ну и насколько будет востребован лейбл, на котором нет зарубежных исполнителей?
Ну лейбл немного для другого нужен, чтобы монетизировать творчество исполнителей.
Ну я это и имею в виду - много ли они намонетизируют только на отечественных исполнителях.
А что, российские исполнители не популярны в России? На концерты и корпоративы никто не ходит? Судя по доходам «звёзд», деньги на этом рынке есть.
В России 70% доходов от стриминга идет от отечественных исполнителей
Ой, да даже если бы не "известные всем события" - думаете иностранные исполнители побежали бы пользоваться не известным лейблом? Мтс полностью ориентирован на РФ и СНГ
Да ну, перестань)
Куча людей слушают всякую отечественную музыку, от малолеток и их кумиров вроде Хабиба, Бэнкси, Инстасамки, Милохина и ребят повзрослее: всякие Артики и Асти, Клавы Коки и т.д.
Это ребята вроде нас хотят там всякого для души, чтобы за живое брало, чтоб со смыслом. Типо Кайли Минаж, или скибидибиди ну ты понимаешь.
Пора вылезать из берлоги
Молодежь на 80 процентов отечественное слушает
По мне так дерьмо редкое но тем не менее.
Ты в любом случае лейбл со стриминговым сервисом путаешь.
Какой рынок опустел? Это не замещение, а передел рынка — зачем отдавать исполнителей условному Васе, который и так потом придет на площадку для раскрутки.
А стриминговый сервис у них как там? Или решили всех исполнителей себе просто забрать, а дальше только у себя давать слушать
А у них есть стримминговый сервис?))
Их стримминг использует апи яндекс музыки. Так что можно считать - у них нет собственного стримминга
У них есть музыка(яндекс) кинотеатр Кион. облачные игры. стриминг игр- wasd
Скоро товары МТС увидим на полках в супермаркетах 😉
Ю...юю
Молодцы. МТС в последнее время (годы) вызывают положительные эмоции. Не считая розницы - там у них ад (канал Все работы хороши и т.д.)
Вот только все их новые сервисы работаю через опу: от банка до книг и музыки 🤷
Да, наслышан