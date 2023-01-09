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МТС запустит собственный музыкальный лейбл Статьи редакции

Дистрибуцией музыки на стриминговые сервисы и созданием собственных лейблов уже планирует заниматься VK.

  • МТС запустит лейбл весной 2023 года, пишет «Коммерсантъ». В новое направление бизнеса войдут дистрибуция треков на все музыкальные стриминговые площадки, маркетинговая поддержка, промо и PR, концертная и билетная деятельность, а также другие сервисы. Кроме того, артисты лейбла смогут «наполнять контентом концертные площадки под управлением МТС Live».
  • Направление возглавила Надежда Бойчевски — бывший гендиректор российского подразделения американского дистрибутора ONErpm Eastern. Также она была исполнительным продюсером лейбла Respect Production (Каста, Макс Корж и другие) и работала в Universal Music Russia. Инвестиции в проект в МТС не раскрывают.
  • Работать с лейблом артисты и их менеджеры смогут по двум моделям. Первая — Premium, она включает полную поддержку в управлении правами и их монетизации, а также маркетинг, авансы, работа с каталогами и создание новых произведений. Вторая — DIY (do it yourself), при которой артист или его менеджер занимаются продвижением самостоятельно. В этой модели МТС будет агрегатором для загрузки треков на стриминги и их последующей монетизации.
  • Загружать музыку будут через партнёров, их названия не раскрывают. Сейчас крупнейший участник рынка цифровой дистрибуции музыки в России — Zvonko Group (объединяет «Первое музыкальное», Национальное музыкальное издательство, студию «Союз», Soyuz Music), продолжают работу французская Believe Digital, ONErpm и ряд небольших компаний.
  • В августе 2022 года о развитии собственного дистрибьютора музыки на стриминговые платформы заявила VK. В сентябре компания запустила направление VK Records, которое будет создавать собственные музыкальные лейблы.
  • МТС уже несколько лет присутствует на музыкальном рынке и развивает стриминговый сервис МТС Music, поэтому создание собственного лейбла — логичный шаг, считает директор Международного форума музыкальной индустрии Colisium Сергей Бабич.

#новость #мтс

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((d, w) => { const makeSnow = (container) => { const svg = Snap(container.querySelector('svg')); const snowHolder = Snap.select('.nyg-snow > svg > g').group(); const snowflakes = []; const settings = { snowCount: 0 }; let snowCount = parseInt(container.offsetHeight / 10); let requestId; TweenMax.to(settings, 3, { snowCount, ease: Power2.easeInOut }); var fps = 1; var now; var then = Date.now(); var interval = 1000/fps; var delta; const tick = () => { now = Date.now(); delta = now - then; if (delta > interval) { if (snowflakes.length < settings.snowCount) { makeSnowflake(); } then = now - (delta % interval); } requestId = requestAnimationFrame(tick); } const makeSnowflake = () => { var scale = 0.5 + Math.random() * 0.5; var x = 20 + Math.random() * (container.offsetWidth - 40); var endX; var y = -10; var endY; const snowflake = snowHolder.circle(0, 0, 5).attr({ fill: '#D0E5FF' }); endY = container.offsetHeight + 10; snowflakes.push(snowflake); TweenMax.fromTo( snowflake.node, (container.offsetHeight / 30) + Math.random() * 5, { x: x, y: y }, { y: endY, onComplete: onSnowEnd, onCompleteParams: [snowflake], ease: Power0.easeIn } ); TweenMax.fromTo( snowflake.node, 1, { scale: 0 }, { scale: scale, ease: Power1.easeInOut } ); TweenMax.to( snowflake.node, 3, { x: x + (Math.random() * 90 - 45), repeat: -1, yoyo: true, ease: Power1.easeInOut, }, ); } const onSnowEnd = (snowflake) => { snowflake.remove(); snowflake = null; for (var i in snowflakes) { if (!snowflakes[i].paper) snowflakes.splice(i, 1); } if (snowflakes.length < settings.snowCount) { makeSnowflake(); } } const setSize = () => { svg.attr({ width: container.offsetWidth, height: container.offsetHeight, }); snowCount = parseInt(container.offsetHeight / 10); TweenMax.to(settings, 3, { snowCount, ease: Power2.easeInOut }); console.log('snowCount', snowCount); } setSize(); requestId = requestAnimationFrame(tick); w.addEventListener('resize', setSize); const destroy = () => { cancelAnimationFrame(requestId); snowflakes.forEach((snowflake) => { snowflake.remove(); }); TweenMax.killAll(); w.removeEventListener('resize', setSize); } return { destroy }; } const loadScript = (url, container) => { return new Promise((resolve, reject) => { const script = d.createElement('script'); script.src = url; script.async = false; script.onload = () => resolve(url); script.onerror = () => reject(url); container.appendChild(script); }); } const onLoad = () => { const comments = d.querySelector('.comments'); if (!comments) { return; } const container = comments.parentElement; container.style.position = 'relative'; const nyg = d.createElement('a'); nyg.href = 'https://vc.ru/special/nytoys'; nyg.target = '_blank'; nyg.classList.add('nyg-snow'); nyg.innerHTML = ``; container.appendChild(nyg); let snow; Promise.all([ loadScript('https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/gsap/1.19.0/TweenMax.min.js', nyg), loadScript('https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/snap.svg/0.4.1/snap.svg-min.js', nyg), ]) .then(() => { snow = makeSnow(nyg); }).catch((script) => { console.log(script + ' failed to load'); }) nyg.addEventListener('click', () => { if (snow) { snow.destroy(); nyg.remove(); } }); if (w.Air) { const ajaxify = Air.import('module.ajaxify'); ajaxify.one('Before page changed', () => { if (snow) { snow.destroy(); } }); } } onLoad(); })(document, window);
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25 комментариев
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 Вадим Д.

МТС — танцуют все! Нагиев в рекламе тоже петь начнёт?
Тем временем " доходы российских музыкальных стримингов за год упали на 10%".

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Timur

Было бы славно, вот чего я еще не видел, так это поющего Нагиева

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Jill Can

ну так и хорошо же)поберегите свою психику

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Серж

Тут вопрос другой.Кинул ли вас кто нибудь уже сегодня?

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Alexey QuQu

Желание МТС понятно, рынок немного подопустел, так как зарубежные лейблы ушли.
Но помнится МТС свою ИБ компанию создавали, кроме этой новости о ней ничего не было слышно.

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Слегка Придурковатый

Ну и насколько будет востребован лейбл, на котором нет зарубежных исполнителей?

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Alexey QuQu

Ну лейбл немного для другого нужен, чтобы монетизировать творчество исполнителей.

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Слегка Придурковатый

Ну я это и имею в виду - много ли они намонетизируют только на отечественных исполнителях.

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varchar

А что, российские исполнители не популярны в России? На концерты и корпоративы никто не ходит? Судя по доходам «звёзд», деньги на этом рынке есть.

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Юрий Б.

В России 70% доходов от стриминга идет от отечественных исполнителей

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Слегка Придурковатый
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Сергей Марков

Ой, да даже если бы не "известные всем события" - думаете иностранные исполнители побежали бы пользоваться не известным лейблом? Мтс полностью ориентирован на РФ и СНГ

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Тактический диод

Да ну, перестань)
Куча людей слушают всякую отечественную музыку, от малолеток и их кумиров вроде Хабиба, Бэнкси, Инстасамки, Милохина и ребят повзрослее: всякие Артики и Асти, Клавы Коки и т.д.

Это ребята вроде нас хотят там всякого для души, чтобы за живое брало, чтоб со смыслом. Типо Кайли Минаж, или скибидибиди ну ты понимаешь.

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Серж

Пора вылезать из берлоги
Молодежь на 80 процентов отечественное слушает
По мне так дерьмо редкое но тем не менее.

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Eozvarit

Ты в любом случае лейбл со стриминговым сервисом путаешь.

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Alex McAvoy

Какой рынок опустел? Это не замещение, а передел рынка — зачем отдавать исполнителей условному Васе, который и так потом придет на площадку для раскрутки.

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Вадя Кулаков

А стриминговый сервис у них как там? Или решили всех исполнителей себе просто забрать, а дальше только у себя давать слушать

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Timur

А у них есть стримминговый сервис?))

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Konstantin Tyufyakin

Их стримминг использует апи яндекс музыки. Так что можно считать - у них нет собственного стримминга

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lakoros

У них есть музыка(яндекс) кинотеатр Кион. облачные игры. стриминг игр- wasd

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Серафима Квасницкая

Скоро товары МТС увидим на полках в супермаркетах 😉

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Антон Власов

Ю...юю

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Andvart

Молодцы. МТС в последнее время (годы) вызывают положительные эмоции. Не считая розницы - там у них ад (канал Все работы хороши и т.д.)

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Сергей Марков

Вот только все их новые сервисы работаю через опу: от банка до книг и музыки 🤷

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Andvart

Да, наслышан

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