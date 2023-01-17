Структура бывших менеджеров Warner Music Russia купила компанию, которая управляет российским каталогом Sony Music Статьи редакции
Участники рынка называют это «слиянием мейджоров».
- ООО «Кисс Коала» (бренд Kiss Koala) — ранее российское подразделение Sony Music Group — сменило владельцев, заметил «Ъ». По данным «Контур.Фокуса», с 29 декабря 2022 года им владеет ООО «Мерит».
- Зарегистрированное 9 декабря 2022 года ООО «Мерит» принадлежит Александру Аксёнову и Лилии Беляевой — на 80% и 20% соответственно. Они связаны с музыкальным дистрибьютором S&P Digital, чья команда руководила российским подразделением Warner Music «в последние месяцы», рассказали источники газеты на музыкальном рынке.
- Стоимость покупки не раскрывают, но зависит она от того, контракты с какими артистами получила «Мерит» и на какие сроки они подписаны, рассуждают участники рынка.
- Сделка говорит о том, что теперь российскими каталогами Sony Music Group и Warner Music будет управлять одна команда, пояснил собеседник «Ъ». По его словам, это «слияние» мейджоров, которое вдруг произошло на российском рынке, но вряд ли случилось бы на международном.
- Компания получит 30-40% музыкального контентного рынка в России и сможет занять второе или третье место после Zvonko Group (это «Союз», «Первое музыкальное издательство», «Национальное музыкальное издательство», Effective Records и другие) и французского дистрибьютора Believe Digital, считает другой источник «Ъ».
- Среди возможных проблем — трудности с размещением российских песен на зарубежных стримингах. На платформы вроде Apple Music и Spotify по-прежнему приходится около 30% доходов музыкантов из России. По словам собеседников газеты, «новый игрок» пока не может работать с ними без посредников, а последние забирают до 60% дохода артиста.
- В марте 2022 года Warner Music и Sony Music Group приостановили работу в России. Российское подразделение первой продолжало заключать контракты. Вторая же отозвала у «Сони Мьюзик Энтертейнмент», которую позже переименовали в «Кисс Коала», зарубежные каталоги, но передала ей российский.
1627 просмотров
Дистрибьютеры могут и за 10% работать, какие 60%.
Особенно при фиксированной плате за размещение
Было бы можно, их бы уже давно разорвали конкуренты.
Просто трудности? Как мягко назвали. Да и 60% с дохода у посредников – какой-то "жирный" тариф.
А что случилось?
О, присаживайтесь поудобнее, рассказ будет крайне прелюбопытный.
Есть "режиссёрская версия", а есть кратка, но полностью описывающая всё одним словом, угадаете его?
"Успех"
Я угадал слово?
Победа
а что за рубежом из российского вообще слушают, чтобы размещать там? Просто на некоторые текстовки популярных песен смотришь, плакать хочется, ни ума ни фантазии
Как будто западное творчество несет философский посыл. Такой же лютейший тупняк
многие просто не знают языка и им больше нравится слушать то, что не понимаешь ))
Здесь как с кино (ну разве что бюджет не играет роль). Выборка больше, в том числе за счет глобальности языка, и потому больше качественного/на любой вкус/за разные десятилетия
Считаешь, что русские за рубежом сразу начинают слушать грузинские песни?
Учитывая специфику русских за рубежом, думаю они специально не слушают все российское, ну кроме определенного круга артистов
А как же вот та клоунесса из Испании всю жизнь хотела в Россию мечтала слушала, приехала даже. Уехала правда через 2 месяца но обещала любить из-за рубежа.
Да. Вообще трудностей с размещением почти никаких, есть только трудности с получением выплат, но и они решаемые
Российское подразделение Sony Music Group сменило номинальных владельцев
И что, в яндекс музыку вернут музыку?