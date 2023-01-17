«1С» перевела игровые активы из кипрской структуры в российскую из-за санкций Статьи редакции
Вывод активов в российскую юрисдикцию должен упростить управление.
- Разработчик «1С» выкупил доли кипрской DM Investments Multi Ventures в фирмах-дистрибьюторах «Компания Софт Клаб» и «1С-Софтклаб», заметил «Ъ». По данным «Контур.Фокуса», сделки завершили в ноябре 2022 года, суммы не раскрывают.
- DM Investments Multi Ventures служила «промежуточным субхолдингом», пояснила газете «1С». Оба дистрибьютора и так принадлежали ей, просто благодаря реструктуризации они будут находиться в «прямом владении».
- Реструктуризация не скажется на основных бизнес-процессах «1С». Последняя продолжит развивать линейки «Ил-2 Штурмовик» и «Калибр», а также намерена разработать и другие игры, под которые уже ищет новых сотрудников.
- Участие «прослойки» в лице кипрского холдинга создавало сложности и в России, и на Кипре, отметили собеседники газеты. По словам партнёра коллегии адвокатов Pen & Paper Станислава Данилова, санкции мешали компании работать с банками и аудиторами, а также проводить сделки и корпоративные перестановки — например, назначать топ-менеджеров.
- Меры также могут помочь компании получить в будущем господдержку, считает опрошенный «Ъ» сотрудник крупной игровой студии. Минцифры обсуждало необходимость помогать отрасли видеоигр ещё в 2022 году.
- Ещё один источник газеты не исключает, что «1С» займётся цифровой дистрибуцией игр через собственную площадку, чтобы не зависеть от конкурентов вроде VK.
- Тем временем основатель базы видеоигр rawg.io Гаджи Махтиев считает, что «1С» пытается консолидировать игровые активы, чтобы увеличить долю на российском рынке. Правда, ей, возможно, понадобится партнёрство с другим игроком вроде Lesta — с экспертизой в отрасли и похожей аудиторией, считает один из источников.
- Разработчики игр начали уходить из России после 24 февраля 2022 года. После сентябрьских новостей о мобилизации источники «Ъ» говорили, что оставшиеся в стране фирмы вывозили сотрудников чартерными рейсами, но кто именно — не уточнялось.
- На фоне этого менялся и рынок разработки видеоигр. VK в сентябре запросила у Минцифры 3 млрд рублей на создание собственного игрового движка, который планирует завершить к 2025 году. Тогда же она продала своё игровое подразделение My.Games управляющему партнёру Leta Capital, а в январе 2023 года рассказала, что хочет вложить 300 млн в местные игровые студии.
- Wargaming ушла из России и Беларуси, но передала свой игровой бизнес (игры World of Tanks и World of Warships) под управление петербургской Lesta Studio. Та сказала, что в 2023 году вложит $100–150 млн в развитие разных проектов.
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Вот кому кому, а 1С гос поддержка нужна в последнюю очередь должна предоставляться. Им совсем не плохо, с учётом практически отсутствия хоть каких либо конкурентов. В их направлении и практически монополии...
монополясты хреновы твАрят что хотят, вечный недосып из за их недоделок
новость уровня переложили из правого кармана в левый. А на самом деле грустно. Все международные структуры рос компаний еще и служили для привлечения инвестиций зарубежных, ну теперь видимо никто их в ближайшие годы не ждет
Я возможно не прав, но мысль у меня такая. Мы ищем инвесторов за рубежом, а наши инвесторы инвестируют в зарубежное. Не логичнее нашим инвестировать в наши компании ?
клавное чтоб инвестора и компанию не мобилизовали в один окоп
думаю таким это не грозит
Кто о чем, а вшивый о бане...
Угу, у нас ради этих зарубежных инвестиций каждый ларек на Кипре зарегистрировали. А общее сальдо уже сколько лет отрицательное.
Строго говоря нам эти иностранные инвестиции лет 20 как не нужны, когда нефтяные сверхдоходы в страну полились
1С не занимается разработкой игр. Только паблишинг
разрабатывает через 1С Game Studios, нет? или в моей голове смешались в кучу кони, люди...
Расследовал дело: это Карыч в плохой маске Пепе.
Раз в пятилетку они выкатывали игры, где выступали и разработчиком и издателем, из последнего печальное овно в виде продолжения Kings Bounty 2, погнались за всеми трендами забив на то, почему оригинал в начале нулевых стал популярен, закономерно провалились.
Оригинал от Катаури был божественным
Ну и локализацией они занимались
Хорошо, что ничегошеньки и не произошло.
1С хоть одну нормальную игру выпустил?
ИЛ-2, как минимум. Но они многое локализовывали
ИЛ-2 была самой заурядной игрой
Нет
ИЛ-2 до сих пор один из лучших авиасимов пропеллерной техники времён второй мировой. Change my mind.
Дальнобойщики 2
А что там у ОдинЭс?
обычно же наоборот делают
Так санкции только на пользу