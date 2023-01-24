Кроме того, сейчас в производстве три полных метра. С точки зрения бюджета мы для себя поставили планку прироста в 20% к 2022 году. Разумеется, остается фактор риска, связанный с курсом доллара. Требует оперативного решения проблема программного обеспечения.

Экономическая и политическая ситуация нам неподвластны, но все-таки мы позиционируем себя вне политики. И точно не планируем сокращаться: некоторые задачи, наоборот, потребуют расширения штата. Что касается доходов, мы отмечаем некоторое снижение количества сделок и партнеров, но эти показатели не критичны.