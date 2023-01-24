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Индийский корабль

Лицензии на западное ПО истекают летом, парка техники хватит на два-три года: создатель «Смешариков» рассказал о работе Статьи редакции

Основные тезисы из интервью главы группы «Рики» Юлии Немчиной для РБК.

  • Созданная в 2003 году «Рики» включает 15 компаний, среди которых — собственный продюсерский центр, детское издательство «Умная Маша» и две анимационные студии — «Петербург» (владеет проектом «Смешарики») и «Аэроплан» («Фиксики»). По собственным данным, проекты транслируются в 100 странах и переведены на 50 языков и диалектов.
  • Международные сделки до 2022-го приносили группе до 40% выручки, по итогам года их доля упала до 25-30%. Но все ранее залючённые контракты сохранились: например, новые сезон «Тимы и Томы» купили для показов во Франции и Италии.
  • Свои общие финансовые показатели группа не раскрывает. Выручка, по собственным данным, выросла на 20% (абсолютные цифры не раскрываются). На флагманские франшизы «Смешарики» и «Фиксики» пришлось 18% и 14% выручки соответственно. Показатель прибыли по году группа пока не подвела.
  • Права на контент за рубеж продавать теперь дольше и сложнее: например, на получение платежа раньше уходил месяц, а теперь — до четырёх. Одна из главных проблем индустрии сейчас — нехватка качественных сценариев, её нужно решать первостепенно.
  • Из-за санкций у анимационной отрасли возникли проблемы с техобеспечением, в частности лицензиями на ПО. Существующего сейчас парка техники для создания мультфильмов, по прогнозам группы, хватит ещё на два-три года работы.

Давайте признаем, в нашей индустрии нет ни одной компании, которая бы не сидела на международных программах. Пока мы продолжаем работу на старых лицензиях, они будут действовать до лета. Дальше остается только надеяться, что совместная работа с профильным министерством цифрового развития поможет найти новые решения.

Юлия Немчина, гендиректор «Рики
  • В 2023 году «Рики» планирует развивать «Смешарики» — франшизе исполняется 20 лет, видит перспективу в дистрибуции песен из своих сериалов на стриминговые платформы, развитии fashion-направления. Например, группа планирует запустить собственную линейку детской и взрослой одежды и обуви в партнёрстве с несколькими российскими производителями.
  • Среди мультфильмов в работе у студии на 2023 год десять проектов. Ключевыми рынками для международной экспансии в ближайшие годы группа считает Латинскую Америку, страны Ближнего Востока, Индонезию и Китай.

Кроме того, сейчас в производстве три полных метра. С точки зрения бюджета мы для себя поставили планку прироста в 20% к 2022 году. Разумеется, остается фактор риска, связанный с курсом доллара. Требует оперативного решения проблема программного обеспечения.

Экономическая и политическая ситуация нам неподвластны, но все-таки мы позиционируем себя вне политики. И точно не планируем сокращаться: некоторые задачи, наоборот, потребуют расширения штата. Что касается доходов, мы отмечаем некоторое снижение количества сделок и партнеров, но эти показатели не критичны.

Юлия Немчина, гендиректор «Рики

#новость #рики #смешарики #мультфильмы

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32 комментария
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 Эм и точка

"Но все-таки мы вне политики" – ясно. Ну тогда беритесь за скрепные карандаши.

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Император Нолимоций

Ага, вам и сценарии мигом качественные напишут.

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Denis Bystruev

Я так понимаю, проблема со сценариями — в отсутствии новых оригинальных идей.

Как сто лет назад насчитали максимум 36 сюжетов (некоторые вообще говорили о 4–6), так ничего и не сдвинулось:

http://pfmethod.psy.spbu.ru/Praktikum/Sujet36.htm

Меняют имена, время, место действия, комбинируют части одних вариантов с другими — и продают заново.

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Император Нолимоций

Что вы, какие оригинальные идеи. Не время сейчас! Сейчас один, максимум два-три правильных сюджета можно, другие — ни-ни.

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Alex

Чего то не особо жалко проекты, которые изначально заточены под выжимание бабла у родителей через детей.

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Denis Bystruev

Так можно про любой детский проект сказать — от дополнительного образования до продажи одежды и еды.

Тем более, за мультики обычно родители не платят.

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Alex

Родители платят за мерч, под который изначально эти сериалы заточены.

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Denis Bystruev

То есть продажа мерча, с вашей точки зрения, не этичный бизнес? А какой тогда этичный?

«Все вы виновны в сотворении кумира, коему поклоняются вместо бога. Знаете, вы нарушили первую заповедь»:

https://youtu.be/WKeo2FRs0wM?t=50

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Evgeni Nabokov

Вся киноиндустрия работает на выжимание бабла через детей. И чо?

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Murat Oshroev

Вы про Дисней?

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Oleg Sukhoveev

по вашей логике любой проект/фильм/сериал можно сказать заточен на "выжимание" денег

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Игорь Зеленов

Что-то мне думается выход все равно найдется, но поныть для порядка нужно.

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ААА

Хорошо, когда выход ищут не в нытье...

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Игорь Зеленов

Или как там говорят - нашел выход, не мешай, дай людям войти ))

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Sarmat Bagayev

"парка техники хватит на 2 -3 года"- есть 2-3 года придумать решение

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Вадим Д.

Это что же, рисовать снова будут руками или вообще без мультиков оставят? 😱

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Ale K

Будет Гоблина на рутюбе показывать

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Случайные фотографии

Подготовка младшего детсада

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George Weiller

Мы уже все смешарики

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Make Luv

Заебала эта клоунада. Все всё продают и все всё покупают. Изменились только способы оплаты. Похоже на покупку бухла после 11 вечера на глобальном уровне.

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Vlad

Ну погоди пусть рисуют, как в СССР

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Показательный спрей

Как в Японии в японском стиле (⁠ ⁠╹⁠▽⁠╹⁠ ⁠)

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Максим Кирьязов

Мангу по Смешарикам я бы почитал

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Полина Лааксо
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Максим Кирьязов
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Dima Katin

Ну погоди теперь нельзя показывать,запретили,из за якобы пропаганды курения и насилия😀

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Показательный спрей

Так получается и Простоквашино надо запретить. Почтальон печкин пидофил, ходит летом в пальто и трётся возле дома мальчика якобы посылку принес.

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ААА

"Техники хватит на 2-3 года..." - осталось ещё только пооопросить и в конце дописать реквизиты, этакий конкурс плача, ныться...

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Марат Нагаев

Есть opensource Blender, в котором вполне можно создавать мульты.

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Николай Грустный

Можно, но больно. Так же вопрос с техникой остается открытым

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Макс

Какие лицензии ? Кто то говорят задержал 300 ярдов резервов -им еще за лицензии платить ? Ухо от селедки им ...

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Тесла-канадец

Ты уверен что другие страны будут закупать мультики сделанные на пиратском софте? Нафига прокатчикам эти проблемы?

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