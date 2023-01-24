Лицензии на западное ПО истекают летом, парка техники хватит на два-три года: создатель «Смешариков» рассказал о работе Статьи редакции
Основные тезисы из интервью главы группы «Рики» Юлии Немчиной для РБК.
- Созданная в 2003 году «Рики» включает 15 компаний, среди которых — собственный продюсерский центр, детское издательство «Умная Маша» и две анимационные студии — «Петербург» (владеет проектом «Смешарики») и «Аэроплан» («Фиксики»). По собственным данным, проекты транслируются в 100 странах и переведены на 50 языков и диалектов.
- Международные сделки до 2022-го приносили группе до 40% выручки, по итогам года их доля упала до 25-30%. Но все ранее залючённые контракты сохранились: например, новые сезон «Тимы и Томы» купили для показов во Франции и Италии.
- Свои общие финансовые показатели группа не раскрывает. Выручка, по собственным данным, выросла на 20% (абсолютные цифры не раскрываются). На флагманские франшизы «Смешарики» и «Фиксики» пришлось 18% и 14% выручки соответственно. Показатель прибыли по году группа пока не подвела.
- Права на контент за рубеж продавать теперь дольше и сложнее: например, на получение платежа раньше уходил месяц, а теперь — до четырёх. Одна из главных проблем индустрии сейчас — нехватка качественных сценариев, её нужно решать первостепенно.
- Из-за санкций у анимационной отрасли возникли проблемы с техобеспечением, в частности лицензиями на ПО. Существующего сейчас парка техники для создания мультфильмов, по прогнозам группы, хватит ещё на два-три года работы.
- В 2023 году «Рики» планирует развивать «Смешарики» — франшизе исполняется 20 лет, видит перспективу в дистрибуции песен из своих сериалов на стриминговые платформы, развитии fashion-направления. Например, группа планирует запустить собственную линейку детской и взрослой одежды и обуви в партнёрстве с несколькими российскими производителями.
- Среди мультфильмов в работе у студии на 2023 год десять проектов. Ключевыми рынками для международной экспансии в ближайшие годы группа считает Латинскую Америку, страны Ближнего Востока, Индонезию и Китай.
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"Но все-таки мы вне политики" – ясно. Ну тогда беритесь за скрепные карандаши.
Ага, вам и сценарии мигом качественные напишут.
Я так понимаю, проблема со сценариями — в отсутствии новых оригинальных идей.
Как сто лет назад насчитали максимум 36 сюжетов (некоторые вообще говорили о 4–6), так ничего и не сдвинулось:
http://pfmethod.psy.spbu.ru/Praktikum/Sujet36.htm
Меняют имена, время, место действия, комбинируют части одних вариантов с другими — и продают заново.
Что вы, какие оригинальные идеи. Не время сейчас! Сейчас один, максимум два-три правильных сюджета можно, другие — ни-ни.
Чего то не особо жалко проекты, которые изначально заточены под выжимание бабла у родителей через детей.
Так можно про любой детский проект сказать — от дополнительного образования до продажи одежды и еды.
Тем более, за мультики обычно родители не платят.
Родители платят за мерч, под который изначально эти сериалы заточены.
То есть продажа мерча, с вашей точки зрения, не этичный бизнес? А какой тогда этичный?
«Все вы виновны в сотворении кумира, коему поклоняются вместо бога. Знаете, вы нарушили первую заповедь»:
https://youtu.be/WKeo2FRs0wM?t=50
Вся киноиндустрия работает на выжимание бабла через детей. И чо?
Вы про Дисней?
по вашей логике любой проект/фильм/сериал можно сказать заточен на "выжимание" денег
Что-то мне думается выход все равно найдется, но поныть для порядка нужно.
Хорошо, когда выход ищут не в нытье...
Или как там говорят - нашел выход, не мешай, дай людям войти ))
"парка техники хватит на 2 -3 года"- есть 2-3 года придумать решение
Это что же, рисовать снова будут руками или вообще без мультиков оставят? 😱
Будет Гоблина на рутюбе показывать
Подготовка младшего детсада
Мы уже все смешарики
Заебала эта клоунада. Все всё продают и все всё покупают. Изменились только способы оплаты. Похоже на покупку бухла после 11 вечера на глобальном уровне.
Ну погоди пусть рисуют, как в СССР
Как в Японии в японском стиле ( ╹▽╹ )
Мангу по Смешарикам я бы почитал
Ну погоди теперь нельзя показывать,запретили,из за якобы пропаганды курения и насилия😀
Так получается и Простоквашино надо запретить. Почтальон печкин пидофил, ходит летом в пальто и трётся возле дома мальчика якобы посылку принес.
"Техники хватит на 2-3 года..." - осталось ещё только пооопросить и в конце дописать реквизиты, этакий конкурс плача, ныться...
Есть opensource Blender, в котором вполне можно создавать мульты.
Можно, но больно. Так же вопрос с техникой остается открытым
Какие лицензии ? Кто то говорят задержал 300 ярдов резервов -им еще за лицензии платить ? Ухо от селедки им ...
Ты уверен что другие страны будут закупать мультики сделанные на пиратском софте? Нафига прокатчикам эти проблемы?