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Генпрокуратура признала нежелательным в России издателя «Медузы» Статьи редакции

Ведомство посчитало, что издание угрожает конституционному строю.

  • Генеральная прокуратура вынесла решение о признании нежелательной деятельности компании Medusa Project — латвийское юрилицо издания «Медуза». Ведомство считает, что её деятельность «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России».
  • В 2017 году Роскомнадзор запретил СМИ распространять материалы нежелательных организаций и ставить ссылки на них. Регулятор может заблокировать СМИ или сайт без регистрации средства массовой информации по требованию Генпрокуратуры.
  • В июне 2021 года Госдума приняла закон, по которому россиянам запрещается участвовать в нежелательных организаций. В нём есть пункт, по которому Росфинмониторинг должен следить за любыми денежными переводами гражданам и юрлицам, поступающих с территории ряда государств.
  • Статьи КоАП и УК также предусматривают ответственность за «участие в деятельности» нежелательных организаций и оказание им «финансовой поддержки». Максимальное наказание — до шести лет лишения свободы. Санкций за посещение сайта и чтение материалов нежелательной организаций не предусмотрено, отмечают «Сетевые свободы» .
  • Минюст внёс «Медузу» в список иноагентов 23 апреля 2021 года. В марте 2022 года Роскомнадзор начал блокировать сайт издания по требованию Генпрокуратуры.

Материал дополняется.

#новость #минюст

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46 комментариев
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 Артём Ободзинский
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Мурад Муртазалиев

Если твоя точка зрения противоречит Симонян или Соловьёву, то ты угрожаешь России, и каждому россиянину

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David Tukin

всю эту статью можно уместить в одно предложение

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Кирилл Петров

Если у вас нет новых методичек, пишите про Соловьева и Симонян, они всегда в тренде

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Мурад Муртазалиев

Чем ты недоволен, или ты можешь видео нам записать, как выйдешь на площадь с листком бумаги против воблы?

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Деда Миша
угрожает конституционному строю

Вокруг одни угрозы

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Mstislav Martynyuk

Какой "конституционный" строй - такие и "угрозы"

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Николай Верегин

Это же сайт про бизнес, почему тут ПОЛИТИКА?

Я за подобное тут бан получаю.

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Pavel Cree

Действительно, задаю себе этот вопрос уже почти год, почему везде политика появилась? Ничего же не произошло...

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GOS 30

чтоб знали, каково вести бизнес ( даже не полностью) в россии.

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Rublev

кстати ДА! почему?

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Николай Верегин

Я просто тут бан за политику получаю, и тут её постят почему-то.

Что за двойные стандарты?

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Rublev

Спасибо за инфу, не знал ,учту чтоб в бан не попасть. А про двойные стандарты вы зря, так я думаю тоже до бана недалеко))

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Николай Верегин

Да переживу. Я тут ради рофлов, если забанят — переживу.

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Андрей Киселев

значит хороший издатель

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Вадим Д.

Фигасе как О_о Теперь у них будет больше читателей.
Конституционному строю другое угрожает.

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Rublev

ну это же нормально, Голос Америки в свое время тоже глушили

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Николай Верегин

Только голос америки это АМЕРИКАНСКАЯ тема, а в Медузе в основном россияне работают.

Впрочем, в России своим рот закрывают даже чаще чем чужим.

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Pavel Cree

Напомни, чем это закончилось?

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Бублик static void

Ничем не закончилось) Так и продолжают глушить.

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Rublev

Какой закочилось?!?! Середина фильма!, Сиди смотри)))

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Дмитрий Вербняков

А время церемоний еще не закончилось? Сразу бы сажали, конфисковали все и у всех. Че мелочиться. Или нужно продолжать видимость "демократии в стране"?)

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Oleg

Так они и сажают

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Дмитрий Вербняков

Ну не всех же, не всех. И не при всех)

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ilia

Ту лягушку тоже не сразу в кипящее молоко бросили.

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Oleg

Так и с точки отсчета «новой реальности» еще и года не прошло, все-таки гос аппарат имеет какую-то инертность. Все будет

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Soulis

Нельзя, надо по-тихоньку, а то может резьбу сорвать

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Роман Ростовский

Глупость конечно.
Как такой шлак, как Медуза, может угражать?
По мне так порнохаб и то больше угражает конституционному строю.

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Vasiliy

порнхаб демографии угрожает скорее

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Jeff Trump

людей итак много,порнхаб спасает нашу планету от перенаселения

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Николай Замотаев

Вы ещё скажите, что свободная продажа контрацептивов без рецепта угрожает демографии.

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Император Нолимоций

Мы за Минюст-то не решайте. Вам сказали: угрожает — значит, угрожает. Дискуссии еще какие-то...

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Роман Ростовский

И правда. Чего это я.
Пойду в районное отделение ЕдРа, напишу на себя кляузу.

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Император Нолимоций

Вот, другое дело. И на соседей напишите, чтоб два раза не вставать. Они, небось, тоже что-то такое разок да подумали.

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Мурад Муртазалиев

Надо на всех фигачить, враги народа сами себя не сдадут

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Ivan sss

Значит и закрытие медузы ничему не угрожает

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Роман Ростовский

Я думаю у генпрокуратуры просто уже нет работы. Преступность победили. Полиция работает как часы.
А тут Медуза. Потом наверное будет запрет на сканворды Тёщин язык. Пишут там всякое понимаешь!

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Николай Верегин

Ты вот это тут не надо. Еще не хватало нам заблокированного порнхаба.

Где я буду уроки по матану смотреть?

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Rublev

у русскоговорящих)) а не у азиатов

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Роман Ростовский

Всему свое время.
Я как человек в возрасте, дам тебе совет. Игральные карты с голыми тетками - прекрасная замена и Медузе и Порнохабу.
Предупрежден, значит вооружен!

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Кузьмич

По игральным картам с голыми тетками матан не выучишь, а вот по порнохабу вполне себе

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Император Нолимоций

Признание Минюстом РФ чего-то нежелательным уже где-нибудь признано нежелательным?

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Sergei Timofeyev

Судя по их последнему материалу про ценообразование нефти...

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Вячеслав Дмитриев

допечатался тут,всё теперь нежелателен

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Vasiliy

так, а теперь читать нельзя или репостить? а репостить в личку наказывается?

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Роман Ростовский

Лучше просто даже не думать.
И на море летом медуз отгонять. Ну от греха подальше.

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