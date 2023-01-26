Генпрокуратура признала нежелательным в России издателя «Медузы» Статьи редакции
Ведомство посчитало, что издание угрожает конституционному строю.
- Генеральная прокуратура вынесла решение о признании нежелательной деятельности компании Medusa Project — латвийское юрилицо издания «Медуза». Ведомство считает, что её деятельность «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России».
- В 2017 году Роскомнадзор запретил СМИ распространять материалы нежелательных организаций и ставить ссылки на них. Регулятор может заблокировать СМИ или сайт без регистрации средства массовой информации по требованию Генпрокуратуры.
- В июне 2021 года Госдума приняла закон, по которому россиянам запрещается участвовать в нежелательных организаций. В нём есть пункт, по которому Росфинмониторинг должен следить за любыми денежными переводами гражданам и юрлицам, поступающих с территории ряда государств.
- Статьи КоАП и УК также предусматривают ответственность за «участие в деятельности» нежелательных организаций и оказание им «финансовой поддержки». Максимальное наказание — до шести лет лишения свободы. Санкций за посещение сайта и чтение материалов нежелательной организаций не предусмотрено, отмечают «Сетевые свободы» .
- Минюст внёс «Медузу» в список иноагентов 23 апреля 2021 года. В марте 2022 года Роскомнадзор начал блокировать сайт издания по требованию Генпрокуратуры.
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Если твоя точка зрения противоречит Симонян или Соловьёву, то ты угрожаешь России, и каждому россиянину
всю эту статью можно уместить в одно предложение
Если у вас нет новых методичек, пишите про Соловьева и Симонян, они всегда в тренде
Чем ты недоволен, или ты можешь видео нам записать, как выйдешь на площадь с листком бумаги против воблы?
Вокруг одни угрозы
Какой "конституционный" строй - такие и "угрозы"
Это же сайт про бизнес, почему тут ПОЛИТИКА?
Я за подобное тут бан получаю.
Действительно, задаю себе этот вопрос уже почти год, почему везде политика появилась? Ничего же не произошло...
чтоб знали, каково вести бизнес ( даже не полностью) в россии.
кстати ДА! почему?
Я просто тут бан за политику получаю, и тут её постят почему-то.
Что за двойные стандарты?
Спасибо за инфу, не знал ,учту чтоб в бан не попасть. А про двойные стандарты вы зря, так я думаю тоже до бана недалеко))
Да переживу. Я тут ради рофлов, если забанят — переживу.
значит хороший издатель
Фигасе как О_о Теперь у них будет больше читателей.
Конституционному строю другое угрожает.
ну это же нормально, Голос Америки в свое время тоже глушили
Только голос америки это АМЕРИКАНСКАЯ тема, а в Медузе в основном россияне работают.
Впрочем, в России своим рот закрывают даже чаще чем чужим.
Напомни, чем это закончилось?
Ничем не закончилось) Так и продолжают глушить.
Какой закочилось?!?! Середина фильма!, Сиди смотри)))
А время церемоний еще не закончилось? Сразу бы сажали, конфисковали все и у всех. Че мелочиться. Или нужно продолжать видимость "демократии в стране"?)
Так они и сажают
Ну не всех же, не всех. И не при всех)
Ту лягушку тоже не сразу в кипящее молоко бросили.
Так и с точки отсчета «новой реальности» еще и года не прошло, все-таки гос аппарат имеет какую-то инертность. Все будет
Нельзя, надо по-тихоньку, а то может резьбу сорвать
Глупость конечно.
Как такой шлак, как Медуза, может угражать?
По мне так порнохаб и то больше угражает конституционному строю.
порнхаб демографии угрожает скорее
людей итак много,порнхаб спасает нашу планету от перенаселения
Вы ещё скажите, что свободная продажа контрацептивов без рецепта угрожает демографии.
Мы за Минюст-то не решайте. Вам сказали: угрожает — значит, угрожает. Дискуссии еще какие-то...
И правда. Чего это я.
Пойду в районное отделение ЕдРа, напишу на себя кляузу.
Вот, другое дело. И на соседей напишите, чтоб два раза не вставать. Они, небось, тоже что-то такое разок да подумали.
Надо на всех фигачить, враги народа сами себя не сдадут
Значит и закрытие медузы ничему не угрожает
Я думаю у генпрокуратуры просто уже нет работы. Преступность победили. Полиция работает как часы.
А тут Медуза. Потом наверное будет запрет на сканворды Тёщин язык. Пишут там всякое понимаешь!
Ты вот это тут не надо. Еще не хватало нам заблокированного порнхаба.
Где я буду уроки по матану смотреть?
у русскоговорящих)) а не у азиатов
Всему свое время.
Я как человек в возрасте, дам тебе совет. Игральные карты с голыми тетками - прекрасная замена и Медузе и Порнохабу.
Предупрежден, значит вооружен!
По игральным картам с голыми тетками матан не выучишь, а вот по порнохабу вполне себе
Признание Минюстом РФ чего-то нежелательным уже где-нибудь признано нежелательным?
Судя по их последнему материалу про ценообразование нефти...
допечатался тут,всё теперь нежелателен
так, а теперь читать нельзя или репостить? а репостить в личку наказывается?
Лучше просто даже не думать.
И на море летом медуз отгонять. Ну от греха подальше.