VK уведомила ФАС о намерении получить 100% студии, которая выпускает YouTube-шоу «Что было дальше?» Статьи редакции
Сумма сделки не называется.
- Федеральная антимонопольная служба проанализировала уведомление о сделке ООО «Компания ВК» и ООО «Медиум Кволити Продакшн» и пришла к выводу, что она не отразилась на уровне конкуренции на рынке производства фильмов и ТВ-программ.
- «Компания ВК» уведомила ФАС о покупке 51% и впоследствии ещё 49% по опционам в «Медиум Кволити Продакшн». По данным «Контур.Фокуса», группа получила 51% 20 декабря 2022 года, 49% остались у Вячеслава Дусмухаметова.
- О сделке с VK в декабре 2022 года сообщил «Ъ». По данным издания, Дусмухаметов получит «значительную сумму на производство», а заключительная оплата доли определится в течение нескольких лет с учётом выполнения условий сделки.
- Medium Quality выпускает YouTube-проекты «Что было дальше?», «Я себя знаю!», «Внутри Лапенко» и другие. Выручка компании за 2021 год составила 1,2 млрд рублей, чистая прибыль — 132,7 млн рублей, следует из «Контур.Фокуса». В 2021 году студия разработала видеосервис для трансляции своих шоу на смартфонах.
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ФАС:
Это месячные?
Маилру - самый настоящий паразит, который сначала заразил вк, а потом начал пускать свои корни во все остальное. И они пишут про вк, как будто это что то самостоятельное, типа fb
Только это не про мэйлру, а про текущую власть. Это власть пустила свои корни в эти сервисы, постепенно разлагая их изнутри. И так же власть пускает сейчас свои корни и в пикабу, и в хабр, де факто разлагая рунет (да, я в курсе про связи vc и АП, тут та же ситуация).
это не паразит а раковая опухоль
Чем заразил то? Какие решения провальные?
Да тот же Маил.ру сам по себе провальный изначально, потом был Агент, далее ВК, Деливери, Алиэкспресс Россия. Должно быть проще и быстрее перечислить что из купленных/созданных ими проектов нормально реализовано, но я такой список что-то затрудняюсь составить.
Что значит "сам по себе"?
Mail.ru переименовался в VK полтора года назад
Fb разве не входит в meta?
ФБ переименовался в Мета. Продукты нынешней Меты ранее были куплены/созданы ФБ.
Сейчас ждём тейк про то, что Мета тоже контролируется правительством США со ссылкой на Цукерберга перед Сенатом.
поскорее бы все эти подонки обанкротились
Они в этом состоянии живут.
Я на днях эфир смотрел по контент-маркетингу и обратил внимание на подборку снизу и просто о**ел:
Щас бы госкомпания обанкротилась. Берем деньги с нефти или нологов, вливаем куды надо, и все.
Зил же обанкротился и закрылся
Это какие, просвети
Интересно, что они собираются делать, учитывая что «Что было дальше?» не выходила уже год, а всё остальное сильно уступает в просмотрах. Программа вообще жива? Там нет конфликтов? А то уйдут так ведущие, с которыми не поделились (если не уже), и останется владелец со студией без контента.
Они просто ссыкуны, боятся не так пошутить и поехать в окопы.
это единственное предназначение этих дегенератов
Лапенко также творит контент раз в год
Если б не было конфликтов и всё шло по накатанной- кто б такую корову продавал?
Ясно что: попробуют повторить Спасибо Еву 2.0. Все значимые шоу переведут с Ютуба в ВК, а потом первый можно будет заблокировать безболезненно
Хороший повод для выпиливания с YouTube канала компании сынка киндер-сюрприза
Когдачбд?
Никогда я надеюсь. Всем этим людям место на скамье подсудимых по итогам событий - за преступное молчание.
Ахахах. Преступное молчание 🤣🤣
Даже если абстрагироваться от ситуации в мире и стране – а это уже нихуя себе, то просто вспомни, как жалко смотрелся ПрожекторПерисХилтон после воссоединения.
Нужно уметь отпускать)
До паузы ЧБД уже на говно сошел, смотреть было скучно. Уровень диалогов – переменка в средней школе.
Незамысловато как-то, без огонька.
А ФАС в ответ: да пожалуйста, хоть 146%!
Даааа, у ЧБД есть же доминирующая доля на рынке...... на каком рынке?
Рынке оскорбления людей?на рынке типо юмора?
Причем тут фас вообще?
Журнализм
Речь конечно о компании владеющей правами на чбд
говно к говну тянется