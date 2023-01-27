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Пышный мангал

VK уведомила ФАС о намерении получить 100% студии, которая выпускает YouTube-шоу «Что было дальше?» Статьи редакции

Сумма сделки не называется.

  • Федеральная антимонопольная служба проанализировала уведомление о сделке ООО «Компания ВК» и ООО «Медиум Кволити Продакшн» и пришла к выводу, что она не отразилась на уровне конкуренции на рынке производства фильмов и ТВ-программ.
  • «Компания ВК» уведомила ФАС о покупке 51% и впоследствии ещё 49% по опционам в «Медиум Кволити Продакшн». По данным «Контур.Фокуса», группа получила 51% 20 декабря 2022 года, 49% остались у Вячеслава Дусмухаметова.
  • О сделке с VK в декабре 2022 года сообщил «Ъ». По данным издания, Дусмухаметов получит «значительную сумму на производство», а заключительная оплата доли определится в течение нескольких лет с учётом выполнения условий сделки.
  • Medium Quality выпускает YouTube-проекты «Что было дальше?», «Я себя знаю!», «Внутри Лапенко» и другие. Выручка компании за 2021 год составила 1,2 млрд рублей, чистая прибыль — 132,7 млн рублей, следует из «Контур.Фокуса». В 2021 году студия разработала видеосервис для трансляции своих шоу на смартфонах.

#новость #vk #mediumquality

1480 просмотров
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34 комментария
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 Андрей К.

ФАС:

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Елена Конструктивная
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Олег Трулев

Это месячные?

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Prosto Zurab

Маилру - самый настоящий паразит, который сначала заразил вк, а потом начал пускать свои корни во все остальное. И они пишут про вк, как будто это что то самостоятельное, типа fb

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Денис Обрезков

Только это не про мэйлру, а про текущую власть. Это власть пустила свои корни в эти сервисы, постепенно разлагая их изнутри. И так же власть пускает сейчас свои корни и в пикабу, и в хабр, де факто разлагая рунет (да, я в курсе про связи vc и АП, тут та же ситуация).

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Aleks B

это не паразит а раковая опухоль

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Zhvazhnechka

Чем заразил то? Какие решения провальные?

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Ivan Marias

Да тот же Маил.ру сам по себе провальный изначально, потом был Агент, далее ВК, Деливери, Алиэкспресс Россия. Должно быть проще и быстрее перечислить что из купленных/созданных ими проектов нормально реализовано, но я такой список что-то затрудняюсь составить.

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Пабы старой Руси

Что значит "сам по себе"?

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Пабы старой Руси
И они пишут про вк, как будто это что то самостоятельное, типа fb

Mail.ru переименовался в VK полтора года назад

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Серж

Fb разве не входит в meta?

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Ivan Marias

ФБ переименовался в Мета. Продукты нынешней Меты ранее были куплены/созданы ФБ.

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Pavel Cree

Сейчас ждём тейк про то, что Мета тоже контролируется правительством США со ссылкой на Цукерберга перед Сенатом.

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Aleks B

поскорее бы все эти подонки обанкротились

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Нелепый хичхакер

Они в этом состоянии живут.

Я на днях эфир смотрел по контент-маркетингу и обратил внимание на подборку снизу и просто о**ел:

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Николай Верегин

Щас бы госкомпания обанкротилась. Берем деньги с нефти или нологов, вливаем куды надо, и все.

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Серж

Зил же обанкротился и закрылся

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Zhvazhnechka

Это какие, просвети

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Gre Li

Интересно, что они собираются делать, учитывая что «Что было дальше?» не выходила уже год, а всё остальное сильно уступает в просмотрах. Программа вообще жива? Там нет конфликтов? А то уйдут так ведущие, с которыми не поделились (если не уже), и останется владелец со студией без контента.

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Олег Трулев

Они просто ссыкуны, боятся не так пошутить и поехать в окопы.

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Aleks B

это единственное предназначение этих дегенератов

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Kirill

Лапенко также творит контент раз в год

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From Siberia to London

Если б не было конфликтов и всё шло по накатанной- кто б такую корову продавал?

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Пабы старой Руси

Ясно что: попробуют повторить Спасибо Еву 2.0. Все значимые шоу переведут с Ютуба в ВК, а потом первый можно будет заблокировать безболезненно

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muiren

Хороший повод для выпиливания с YouTube канала компании сынка киндер-сюрприза

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Иван Егоров

Когдачбд?

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Олег Трулев

Никогда я надеюсь. Всем этим людям место на скамье подсудимых по итогам событий - за преступное молчание.

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Центрист

Ахахах. Преступное молчание 🤣🤣

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Олег Павлов

Даже если абстрагироваться от ситуации в мире и стране – а это уже нихуя себе, то просто вспомни, как жалко смотрелся ПрожекторПерисХилтон после воссоединения.

Нужно уметь отпускать)

До паузы ЧБД уже на говно сошел, смотреть было скучно. Уровень диалогов – переменка в средней школе.

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Вадим Д.

Незамысловато как-то, без огонька.
А ФАС в ответ: да пожалуйста, хоть 146%!

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Деда Миша
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Николай Верегин

Даааа, у ЧБД есть же доминирующая доля на рынке...... на каком рынке?

Рынке оскорбления людей?на рынке типо юмора?

Причем тут фас вообще?

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Серж

Журнализм
Речь конечно о компании владеющей правами на чбд

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Кирилл Макеев

говно к говну тянется

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