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О жизни Марка Цукерберга снимут документальный фильм с рабочим названием «Король метавселенной» Статьи редакции

В нём будут эксклюзивные архивные кадры.

  • Картина расскажет об основании Facebook* и дальнейшем развитии корпорации под новым брендом Meta*.
  • Фильм о создателе крупнейшей социальной сети получил рабочее название «Цукерберг: Король метавселенной» — но к моменту релиза от него могут отказаться.
  • В ленте покажут редкие архивные кадры, а также интервью с приближёнными Цукерберга.
  • Производством фильма займётся Sky, а режиссёром выступит Ник Грин, который ранее уже неоднократно работал над документальными фильмами.

*Facebook и Instagram принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской компанией на территории России.

#новость #цукерберг

802 просмотров
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30 комментариев
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 Слегка Придурковатый

К моменту релиза название будет следующим: «Цукерберг: Король нахуй никому не нужной метавселенной».

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Кирилл Нузалиев
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Alex McAvoy

Вы исчо ниче не поняли што ле? Не цукер делает метавселенку
метавселенка будет, с цукером или без

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Lexx Sky

А чем майнкрафт, роблокс и копатель онлайн не подходят?

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Alex McAvoy

А кто вам говорит, что они не подходят? Я же указал "метавселенка будет, с цукером или без". Метавселенка — это новый рынок и сейчас идет его передел, почти как борьба за землю и за нефть

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Lexx Sky

NFT 2.0

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Alex McAvoy

Начните помаленьку играть в игры, чтобы понимать на сколько этот мир гибок и просторен)

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Lexx Sky

С 2000 на пк, с 1996 на соснолях. Применения реального для бизнеса нет в этой идее

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Lexx Sky
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M-S-R

А как же МТС?

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Grandzlo

Ментавселенная.

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Торт Скряба

Тоже снимут сериал, в главной роли "любимая секретарша"

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Копчик
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Борис Вишневский

От создателей: "Король Аськи" и "Граф Скайпа"

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Andrei Smirnovsky

Будет баллотироваться в 2024?)

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Торт Скряба

да не, кому он там нужен

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Торт Скряба

Он король потому что он там один

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Аккаунт заморожен

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Andrei M

метавселенной нет, а король есть... хм.
как с жопой раньше было... жопы нет а слово есть

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Bo.G

наиборот

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Alexey Dymov

Давайте теперь по каждому не взлетающему продукту фильм снимать. Бюджеты есть

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Дмитрий Акимов

а нетфликс походу так и делает

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Lucky 13

Сам себе заказал

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Андрей Комягин

Слишком пафосное название, а по факту никакой метавселенной нет) Пора уже кино про chatGPT снимать и OpenAI, а не про Цукера с его протухшим fb.

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Султан

Остров Мета

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неформат

походу он сам там о себе кинцы спонсерит

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Михаил Барабаш

не завидуй

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Pavel Cree

Можно просто "Король Мета".

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Александр

А где эта МетаВселенная🤔

Сколько уже проектов было закрыто или приостановлено на неопределённый период времени

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Михаил Барабаш

В комментах началась перепись экспертов, точно знающих, что полетит, а что не полетит. Жаль, что Цукерберг про них не знает)

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