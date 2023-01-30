О жизни Марка Цукерберга снимут документальный фильм с рабочим названием «Король метавселенной» Статьи редакции
В нём будут эксклюзивные архивные кадры.
- Картина расскажет об основании Facebook* и дальнейшем развитии корпорации под новым брендом Meta*.
- Фильм о создателе крупнейшей социальной сети получил рабочее название «Цукерберг: Король метавселенной» — но к моменту релиза от него могут отказаться.
- В ленте покажут редкие архивные кадры, а также интервью с приближёнными Цукерберга.
- Производством фильма займётся Sky, а режиссёром выступит Ник Грин, который ранее уже неоднократно работал над документальными фильмами.
*Facebook и Instagram принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской компанией на территории России.
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К моменту релиза название будет следующим: «Цукерберг: Король нахуй никому не нужной метавселенной».
Вы исчо ниче не поняли што ле? Не цукер делает метавселенку
метавселенка будет, с цукером или без
А чем майнкрафт, роблокс и копатель онлайн не подходят?
А кто вам говорит, что они не подходят? Я же указал "метавселенка будет, с цукером или без". Метавселенка — это новый рынок и сейчас идет его передел, почти как борьба за землю и за нефть
NFT 2.0
Начните помаленьку играть в игры, чтобы понимать на сколько этот мир гибок и просторен)
С 2000 на пк, с 1996 на соснолях. Применения реального для бизнеса нет в этой идее
А как же МТС?
Ментавселенная.
Тоже снимут сериал, в главной роли "любимая секретарша"
От создателей: "Король Аськи" и "Граф Скайпа"
Будет баллотироваться в 2024?)
да не, кому он там нужен
Он король потому что он там один
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метавселенной нет, а король есть... хм.
как с жопой раньше было... жопы нет а слово есть
наиборот
Давайте теперь по каждому не взлетающему продукту фильм снимать. Бюджеты есть
а нетфликс походу так и делает
Сам себе заказал
Слишком пафосное название, а по факту никакой метавселенной нет) Пора уже кино про chatGPT снимать и OpenAI, а не про Цукера с его протухшим fb.
Остров Мета
походу он сам там о себе кинцы спонсерит
не завидуй
Можно просто "Король Мета".
А где эта МетаВселенная🤔
Сколько уже проектов было закрыто или приостановлено на неопределённый период времени
В комментах началась перепись экспертов, точно знающих, что полетит, а что не полетит. Жаль, что Цукерберг про них не знает)