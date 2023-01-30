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Газетный колос

Количество подписчиков онлайн-кинотеатров на уровне начала года, «Кинопоиск» снова в лидерах — итоги 2022 года от GfK Статьи редакции

Второе и третье место по количеству подписчиков разделили «иви» и Wink, говорится в исследовании.

  • В четвёртом квартале 2022 года подписку на онлайн-кинотеатры оформили 46% опрошенных, платную подписку — 31%. Об этом говорится в исследовании GfK (есть у vc.ru), которая опросила 7,5 тысяч респондентов в возрасте 16-55 лет, проживающих в городах России. Для сравнения, в первом квартале 2022-го эти показатели составляли 46% и 30% соответственно.
Источник: GfK
  • Лидером по общему количеству подписчиков и по количеству платящих подписчиков остался «Кинопоиск»: в конце 2022 года его подпиской пользовались 17,8% опрошенных, 13,1% — платили за неё.
  • Второе и третье место разделили «иви» и Wink. Согласно исследованию, общее количество их подписчиков составило 10% и 8,3% соответственно; количество платящих подписчиков — 6,1% и 6,2%.
  • Четвёртое и пятое — у Okko и Kion. Подписка на первый есть у 6,2% опрошенных горожан, платят за нее 3,2%. У второго эти показатели выросли до 5,8% и 3,4% соответственно.
Источник: GfK
Источник: GfK

#новость #gfk #ivi #кинопоиск #wink #okko #kion #онлайнкинотеатры

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17 комментариев
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 Вадим Д.

Ну так а чего бы меняться призовым местам? Контент ушёл более-менее одинаково со всех онлайн-показушек. Я в рамках подписки на яндекс посматриваю Кинопоиск, пробовал остальные: из адекватных только иви, пожалуй.

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Ivan Mart

Ну они очень много стали в свой контент вкладывать.

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неформат

на кп можно как то отдельно подписаться? он в рамках плюса, а всякие винкоиви сами по себе = не релевантно, уж не говоря о тех кто просто забыл / забил отписаться

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nanochat.ru

Зырители киношек - не нужны. Стране нужны авиаконструкторы, радиоинженеры, программисты, дата-сатанисты, нейросетевики-затейники, математики, конструктора коптеров, систем скрытной радиосвязи, точных боеприпасов. Онлайн-кинотеатры - закопать. Все есть в торрентах. Организаторов онлайн-кинотеатров - на завод, сервера - в нужное дело.

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nambavan

давно у доктора был?

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nanochat.ru

1. Этот доктор щас с тобой в одной комнате?
2. Врачей развелось, а в стране загибается авиация.

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nambavan
Врачей развелось, а в стране загибается авиация.
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thinkabout1t

аахахаха дата-сатанисты мне нравится)

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Вадим Д.

Да, серваки скоро экспроприировать начнуть. Клетчатые паралленые импортёры не тянут.

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Инженер-душнила
Организаторов онлайн-кинотеатров - на завод

от них там не будет толка

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Архаров Петр

Ну тогда и контента не будет нового, раз все в торренты уйдут.

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Симбат Аракелян

Кинопоиск - лучшие. Это не просто стриминговый сервис: они постоянно выпускают поясняющие посты к премьерам, делают подборки по актеру, жанру и многое другое. Плюсом Яндекс музыка и самая дешёвая стоимость подписки среди остальных

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Инженер-душнила
Плюсом Яндекс музыка и самая дешёвая стоимость подписки среди остальных

еще бы оттуда музыка не пропадала....и кино...цены б ей не было

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Ivan Mart

Для меня Яндекс.музыка сейчас сделала одну из самых крутых фишек.
Клипы "на твоей волне". Как человек, которых знакомился с новой для себя музыкой на Mtv - эта фишка дарит очень крутые эмоции (правда её ещё бы дополнить немного, а то сыровата ещё).

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Инженер-душнила

осталось подождать пока Газманов на гранты создаст базу песен и тогда ух заживем!

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Комментарий удален модератором

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Андрей Епанчинцев

Что там смотреть сейчас..?

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Kurt

было бы еще много новинок, было бы вообще идеально

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