Netflix обяжет подписчиков раз в месяц подключаться к основному Wi-Fi — так компания будет бороться с шерингом паролей Статьи редакции
В противном случае профили будут блокировать до тех пор, пока они не подключатся к домашней сети или не создадут свой основной аккаунт.
- Об этом пишет The Streamable, который ознакомился с новыми правилами онлайн-кинотеатра — в ближайшее время их начнут внедрять во всём мире.
- Аккаунты Netflix по-прежнему разрешат сделать общими, но только в пределах одного домохозяйства. Для этого пользователи разных устройств каждый 31 день должны будут подключаться к сети Wi-Fi, которая принадлежит владельцу аккаунта, открыть приложение или сайт, а затем включить любой фильм или сериал.
- Пользователи должны делиться аккаунтом только внутри одного домохозяйства — в противном случае профили будут блокировать до тех пор, пока они не создадут свой основной аккаунт или не подключатся к домашней сети Wi-Fi.
- Подписчики, которые часто путешествуют и смотрят Netflix вне дома, смогут запрашивать временный код, который предоставит доступ к их аккаунту в течение семи дней.
- В Netflix уточнили, что используют IP-адреса, идентификаторы устройств и активность аккаунтов, чтобы выявить, подключён ли человек к основной сети, которая принадлежит владельцу профиля.
Netflix уже долгое время борется с шерингом паролей, так как считает, что пользователи начали злоупотреблять этой лазейкой. Как правило, новые ограничения сперва тестируют в странах, где онлайн-кинотеатр пользуется меньшим спросом.
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Господи, что за кринж💩 Более технологичных способов они не придумали? Селфи возле адресной таблички им не надо отправлять?🤦🏻♂️
Почему только у Нетфликса такая проблема? Я КиноПоиска есть такая проблема?
Рядовые пользователи это "кринж" просто не заметят, потому что и так заходят в свой аккаунт из домашней сети.
Селфи не хватит - это легко фейкануть, нужно снимать видео, крутить головой, камерой, адресной табличной - тогда будет технологично (авито всегда готов поделиться лучшими практиками)
Ну формально у многих сервисов такие правила семейных подписок, просто не все за этим следят.
Фото с паспортом на фоне адресной таблички, с геотегом внутри фотографии)
Айда на торренты, пацаны. Хватит хуйнёй заниматься.
Что-то на нищебродском..
Уже там, шеф.
Не, ну за Сашку Пистолетова всегда лайк
торрент один раз- торрент навсегда
Решение уровня фаанг видно из далека
Отписался от Netflix. Почти 20€ за сериалы психологически дорого.
Да еще и русскую озвучку перестали делать.
Рекомендую смотреть в оригинале с сабами, намноооого больше удовольствия получите. В дубляже иногда такая отсебятина проскакивает - ужас. Не говоря уже об отсутствии оригинальной речи актеров, которая часто влияет на образ персонажа.
Любой дубляж - зло )
Так без озвучки даже лучше. Будет стимул выучить, наконец, английский, и больше не ныть в комментариях.
Так премиум стоит 12,99 евро, 18 если вы на 4 девайсах смотрите.
Да и русской озвучкой у них никогда густо не было.
В 21 веке пытаться верифицировать профиль путем проверки принадлежности к сети, в которой он был зарегистрирован - вот уж, действительно, "торжество" человеческого интеллекта.
А как лучше?
Мастер класс как просрать ещё больше подписчиков
Уходит эпоха дешевого нетфликса 😁
сограждане, привыкшие если не к полной халяве и пиратству, но к экономии на любом повороте:
И это одно из лучших качеств наших сограждан ❤️
А чо с этим пареньком стало? Справился с зависимостью от компа?
Мне кинопоиск зашёл если честно, никакого навязчивого негро-трансо-лгбткенгшщзз контента
Так в кинопоиске и так ничего нет. Будет ещё меньше
Мне больше Start со своим оригинальным контентом заходит и ещё Премьер.
На каждый такой шаг Netflix есть Zetflix, как бы это кринжово сейчас не звучало.
зачем мне эти ваши нетфликсы, если есть rezka
И zona , звучит ещё зловеще
Если родственники отвалятся, то я уйду с премиума, однако уверен, что родственники не буду регистрироваться.
В итоге в моем случае нетфликс меньше заработает.
А там же вроде раньше были официальные семейные аккаунты
Ну и пошли они
Эй, Нетфликс!
Я предлагаю более технологичные варианты:
1) Сдача биологического материала под биометрию
2) Ввод капчи через почту (физическую)
3) Установка флага с логотипом Нетфликс на доме (либо у окна многоквартирки)
4) Посещение офиса Нетфликс лично для получения талона на месяц использования.
Варианты можно комбинировать, или использовать все сразу.
Сто бед - Кинопаб в ответ.
платная пиратская хрень за то что и так можно скачать посмотреть/бесплатно?)
Кто-то ещё продолжает смотреть это говно?
Поделись списком аналогов, если это дерьмо.
эээээээээ в смысле? лавочку хотят закрыть
А проверка на единовременное подключение и блокировку работы при двойном доступе с разных IP сделать нельзя? Дешевле и проще явно.
Они не хотят полностью истребить шеринг аккаунтов, только с перепродажей борются.
Блин, а если под впн?