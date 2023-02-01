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Netflix обяжет подписчиков раз в месяц подключаться к основному Wi-Fi — так компания будет бороться с шерингом паролей Статьи редакции

В противном случае профили будут блокировать до тех пор, пока они не подключатся к домашней сети или не создадут свой основной аккаунт.

  • Об этом пишет The Streamable, который ознакомился с новыми правилами онлайн-кинотеатра — в ближайшее время их начнут внедрять во всём мире.
  • Аккаунты Netflix по-прежнему разрешат сделать общими, но только в пределах одного домохозяйства. Для этого пользователи разных устройств каждый 31 день должны будут подключаться к сети Wi-Fi, которая принадлежит владельцу аккаунта, открыть приложение или сайт, а затем включить любой фильм или сериал.
  • Пользователи должны делиться аккаунтом только внутри одного домохозяйства — в противном случае профили будут блокировать до тех пор, пока они не создадут свой основной аккаунт или не подключатся к домашней сети Wi-Fi.
  • Подписчики, которые часто путешествуют и смотрят Netflix вне дома, смогут запрашивать временный код, который предоставит доступ к их аккаунту в течение семи дней.
  • В Netflix уточнили, что используют IP-адреса, идентификаторы устройств и активность аккаунтов, чтобы выявить, подключён ли человек к основной сети, которая принадлежит владельцу профиля.

  • Netflix уже долгое время борется с шерингом паролей, так как считает, что пользователи начали злоупотреблять этой лазейкой. Как правило, новые ограничения сперва тестируют в странах, где онлайн-кинотеатр пользуется меньшим спросом.

#новость #netflix

2854 просмотров
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78 комментариев
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 Сергей Я

Господи, что за кринж💩 Более технологичных способов они не придумали? Селфи возле адресной таблички им не надо отправлять?🤦🏻‍♂️

Почему только у Нетфликса такая проблема? Я КиноПоиска есть такая проблема?

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Влад Светлый

Рядовые пользователи это "кринж" просто не заметят, потому что и так заходят в свой аккаунт из домашней сети.

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1 комментарий
unknown

Селфи не хватит - это легко фейкануть, нужно снимать видео, крутить головой, камерой, адресной табличной - тогда будет технологично (авито всегда готов поделиться лучшими практиками)

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Илья Чирков

Ну формально у многих сервисов такие правила семейных подписок, просто не все за этим следят.

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Виктор Исаков

Фото с паспортом на фоне адресной таблички, с геотегом внутри фотографии)

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Слегка Придурковатый

Айда на торренты, пацаны. Хватит хуйнёй заниматься.

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Вася Пражкин

Что-то на нищебродском..

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3 комментария
ЯжПрограммист

Уже там, шеф.

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Порридж Смузиевич

Не, ну за Сашку Пистолетова всегда лайк

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Nicole

торрент один раз- торрент навсегда

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Future Prophecies

Решение уровня фаанг видно из далека

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Твой лучший друг

Отписался от Netflix. Почти 20€ за сериалы психологически дорого.
Да еще и русскую озвучку перестали делать.

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Торжественный ключ

Рекомендую смотреть в оригинале с сабами, намноооого больше удовольствия получите. В дубляже иногда такая отсебятина проскакивает - ужас. Не говоря уже об отсутствии оригинальной речи актеров, которая часто влияет на образ персонажа.

Любой дубляж - зло )

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12 комментариев
Михаил

Так без озвучки даже лучше. Будет стимул выучить, наконец, английский, и больше не ныть в комментариях.

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6 комментариев
Dimitri

Так премиум стоит 12,99 евро, 18 если вы на 4 девайсах смотрите.

Да и русской озвучкой у них никогда густо не было.

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3 комментария
Revenant

В 21 веке пытаться верифицировать профиль путем проверки принадлежности к сети, в которой он был зарегистрирован - вот уж, действительно, "торжество" человеческого интеллекта.

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Юрий Б.

А как лучше?

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Николай Н

Мастер класс как просрать ещё больше подписчиков

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Karabas Barabas

Уходит эпоха дешевого нетфликса 😁

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Сплошной волк

сограждане, привыкшие если не к полной халяве и пиратству, но к экономии на любом повороте:

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Dima Tsurkan

И это одно из лучших качеств наших сограждан ❤️

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4 комментария
Иван Егоров

А чо с этим пареньком стало? Справился с зависимостью от компа?

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Prosto Zurab

Мне кинопоиск зашёл если честно, никакого навязчивого негро-трансо-лгбткенгшщзз контента

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N

Так в кинопоиске и так ничего нет. Будет ещё меньше

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Андрей Мельник

Мне больше Start со своим оригинальным контентом заходит и ещё Премьер.

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Сергей И

На каждый такой шаг Netflix есть Zetflix, как бы это кринжово сейчас не звучало.

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Александр Хитро

зачем мне эти ваши нетфликсы, если есть rezka

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badResistor
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2 комментария
Valentin Sherstobit

И zona , звучит ещё зловеще

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Иван Егоров

Если родственники отвалятся, то я уйду с премиума, однако уверен, что родственники не буду регистрироваться.

В итоге в моем случае нетфликс меньше заработает.

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Михаил Иванович

А там же вроде раньше были официальные семейные аккаунты

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1 комментарий
дибиров гаджи

Ну и пошли они

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Андрей Вечерний

Эй, Нетфликс!
Я предлагаю более технологичные варианты:

1) Сдача биологического материала под биометрию
2) Ввод капчи через почту (физическую)
3) Установка флага с логотипом Нетфликс на доме (либо у окна многоквартирки)
4) Посещение офиса Нетфликс лично для получения талона на месяц использования.

Варианты можно комбинировать, или использовать все сразу.

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Ами Варджа

Сто бед - Кинопаб в ответ.

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badResistor

платная пиратская хрень за то что и так можно скачать посмотреть/бесплатно?)

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3 комментария
Alexey Dymov

Кто-то ещё продолжает смотреть это говно?

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Mr Vuuu

Поделись списком аналогов, если это дерьмо.

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Old Papay

эээээээээ в смысле? лавочку хотят закрыть

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badResistor

А проверка на единовременное подключение и блокировку работы при двойном доступе с разных IP сделать нельзя? Дешевле и проще явно.

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Mr Vuuu

Они не хотят полностью истребить шеринг аккаунтов, только с перепродажей борются.

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2 комментария
Ол Сен

Блин, а если под впн?

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