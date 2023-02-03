Нелегальный прокат вредит, а Голливуд «подарил шанс» измениться: глава «Централ партнершип» — о киноиндустрии России Статьи редакции
Главное из интервью «Ведомостям» об успехе «Чебурашки», проблемах индустрии и возможностях, которые её ждут.
- С марта 2022 года голливудские кинокомпании, которые генерировали большую часть кассовых сборов в России, перестали выпускать в стране свои новинки. Из-за этого по итогам 2022-го сборы упали на 57,2% по сравнению допандемийным 2019-м — до 23,7 млрд рублей. По сравнению с 2021-м — на 41,9%.
- Гендиректор крупнейшего в России кинопрокатчика — компании «Централ партнершип» — Вадим Верещагин считает, что для восстановления показателей до уровня 2019-го индустрии понадобится два-три года.
Про успех «Чебурашки»
- Фильм «Чебурашка» в начале 2023-го стал самым кассовым в истории российского кинопроката, опередив многолетнего лидера — «Аватар», вышедший в 2009-м. По словам Верещагина, причиной успеха стала совокупность факторов: во-первых, это «самый популярный персонаж в стране», во-вторых — это семейное кино. К тому же, сама картина «получилась».
- При этом в «определённых сегментах» фильм «недобрал»: речь о молодёжи от 16 до 25 лет — отчасти потому, что они не ходят на российское кино, так как выросли в основном на голливудском, отчасти — потому что привыкли потреблять другой контент.
- Фильм останется в прокате, пока «не иссякнет зрительский ручеёк»: то есть, пока его не посмотрит «последний зритель». Верещагин также выразил надежду, что «Чебурашка» — это «первая ласточка», и следующие фильмы также будут собирать большую аудиторию, что способствует популяризации российского кино.
Про нелегальный прокат
- Хотя крупные киносети поставили в первые же после праздников выходные в прокат нелегальную копию «Аватара 2», на сборах «Чебурашки» это не сказалось, но другому фильму — драме «Мира» (сборы — 331,3 млн рублей) — это помешало, потому что у картин одна и та же аудитория.
- В целом, по мнению Верещагина, нелегальный прокат создаёт проблемы для киноиндустрии. Последние десять лет кинопрокат пытались сделать «прозрачным» — например, запустили систему ЕАИС, в которой есть данные обо всех сборах и билетах. Но из-за нелегального контента эта «прозрачность» пропадает: потому что неясно, сколько он реально собирает. К тому же, эти фильмы не получают прокатное удостоверение — а значит, непонятно, соответствует ли их содержание законам.
- Также неизвестно, на каких условиях показывают эти фильмы. В «классической» схеме кинотеатр оставляет себе 50% от кассы, а остальное делят между собой создатель фильма и его прокатчик. Сейчас пиратский контент позиционируют как «предсеансное обслуживание» — то есть его показывают перед каким-нибудь российским фильмом — и кинотеатры, «очевидно», забирают себе все деньги.
- Поэтому кинотеатрам выгоднее ставить «Аватар», а не российские релизы, считает Верещагин. Он убеждён, что если бы с создателями фильмов делились деньгами, полученными от показа нелегальных картин, те смогли бы снимать крупнобюджетные картины.
- В целом, эта практика мешает выпуску российских релизов — многим небольшим и средним прокатчикам приходится откладывать фильмы, потому что кинотеатры заявляют, что залов для их показа нет.
Про поддержку кинотеатров
- Кинотеатры нужно поддерживать — они важная часть киноиндустрии. Государство может придумать способ это сделать, но, возможно не в виде прямой субсидии.
- Придётся перестроиться под новую реальность: кинотеатры, возможно, должны стать определённым «местом притяжения» и продвигать фильмы. Те кинозалы, что подключаются к рекламным кампаниям, а не оставляют всё только на продюсера и дистрибьютора, уже «отлично» зарабатывают в отличие от тех, кто этого не делает.
Про принудительное лицензирование
Самая главная проблема — авторские права. Речь не только про фильмы, а ещё и об играх, ПО и прочем. И если закон примут, можно ждать ответа: в том числе отключение от иностранных магазинов приложений. В целом негативный эффект от этого будет больше положительного.
Кроме того, в этом механизме «нет необходимости» — потому что в России есть свой кинематограф, а голливудские фильмы вполне можно заменить отечественными. Это демонстрируют в том числе и сборы «Чебурашки».
Про региональные кинотеатры
- Так как во всех регионах разные цены на билеты, лучше ориентироваться на то, сколько их продали — и здесь данные отличаются. Например, в Туве прокат упал на 77%, в Ямало-Ненецком округе — на 22%. В Москве — на 45%, в Московской области и Санкт-Петербурге — на 49%
В целом региональные кинотеатры чувствуют себя лучше, причины — активное развитие кинопроката в них. Раньше на Москву приходилось 30% сборов, в последние годы — 15%. Также стало меньше артхаусных и фестивальных фильмов, которые были популярны в Москве и Санкт-Петербурге. Могло сказаться и то, что именно из крупных городов в основном уезжали после начала «спецоперации». Точные причины ещё нужно изучить.
«Голливуд подарил шанс стать принципиально другой индустрией»
Своим уходом российской индустрии подарили «сумасшедший шанс» — она может не зависеть от иностранного контента и не бороться с главным конкурентом, выискивая дату для выпуска фильма.
Сейчас российскому кинематографу нужно выпускать больше «заметных» — со сборами от 500 млн рублей — фильмов и приучать аудиторию ходить на них. Сейчас в год выпускают около 150 российских фильмов, из них заметных — 10-15, а нужно 60.
Надоели уже с этими "сумасшедшими шансами", раньше кто мешал?
Омериканка гадила, теперь заживем!!!
Раньше мешала конкуренция с нормальными фильмами, сценаристами и режиссерами. Теперь не мешает и можно снимать)
Наши киноделы столько отечественного gøvna наштамповапли, я прокручивая Кинопоиск аж за голову схватился.
А многих, если не большинства старых зарубежных фильмов, которые хочется пересмотреть, нет.
Вывод: подписки в топку, торрент решает.
Да ещё в платных подписках нужно фильмы докупать...красавцы
Ну да, это именно так и работает. Снимут очередной фильм про войну и будут удивляться, а что народ не идет
Война без конечностей?
да, вот сняли они "Т-34", так бля там же целая франшиза или вселенная, Т-72, Т-80, Т-90, Т-90АМ, #снимайнехочу
На них как раз и ходят, мне кажется
Какой-то полный кромешный расп'здос. Я дальше даже читать пока не могу. Он там нигде ниже не предложил мобилы отжимать, продавать и на «вырученное» кино снимать?
Михалков же собирает % с ввозимой электроники на развитие кино и пр, и подача была, что типа борьба с пиратством. Мало оказалось?
кинотеатры походу вообще ничего не должны зарабатывать
Ну да, ну да, чебурашка собрал кассу не потому, что больше тупо смотреть нечего, а потому что фильм "получился". Всё так и есть, Верещагин не обманывает
ну так это не работает. Люди собирают кассу там, где хорошее кино для них. Другие фильмы же не набирали. Да и не первый раз, когда отодвигают иностранные ленты, чтоб дать ходу своим, но подобного успеха и близко не было.
Да уж, посмотрел бы я на конкуренцию с тем же "Котом в сапогах".
То же самое я когда-то слышал/читал про производителей отечественных сыров. Чуда, как и ожидалось, тогда не случилось.
предлагаю это зафиксировать в генетическом коде нации. как? - спросите вы.
ну хорошо бы сделать праздник государственный - День Чебурашки. Обязательно в теплое время года. в мае например. числа 9-10. а стоп, там уже занято. ну тогда в июле, там вроде праздников нет. И весь день проводить в сумасшедшем угаре, наряжаясь в костюмы героев франшизы и маршируя по главным улицам города до площадей ровным строем, где нас уже будут ждать развлекательные программы песни и пляски от Газманова, сеанс экзорцизма от Охлобыстина и мастер класс от Машкова. в конце дня - разумеется праздничный салют и по домам.
Поржал от души
Вот да. Немцы карнавалят каждый год, а чем мы хуже?)
Говорят, чебурашка не настоящая! ...
Вот настоящая
А Чебурашка тут и ни при чем.
Это про успех страны в целом, видимо.
P.S. Поправили.
Наимилейшее создание))
Этот балабол сразу обсерился - собрался приучать аудиторию ходить на то, чего нет и не будет.
Очень надеюсь, что таким оптимистам, радующимся отсутствующей конкуренции, зритель все-таки напихает в панамку отказом тратить время и деньги на третьесортный шлак.
кул стори. снимут очередную каху, по всем федеральным утюгам выльют тонны рекламы и окупят 5 раз.
Чебурашка выстрелил по другой причине. Людям просто надо убедиться, точнее получить подтверждение, того, что мы хорошие. Вот Чебурашка у нас есть. Люди у которых Чебурашка не могут быть плохими. К фильму претензий нет как к продукту. Скоро ждём Дядю Фёдора и Алису Селезневу.. В общем Чебурашка головного мозга. Это не плохо, не хорошо, это данность.
Опять хейтеры собрались.
Наши потихоньку научились снимать. Последний Гром был вполне неплох. Я про то, где он мелкий.
А сериалы.. так вообще каждый год выходит 2-4 сериала прям достойных, лучше многих зарубежных в таком же жанре.
Сейчас вот буду смотреть Вампиры средней полосы второй сезон. На ДТФ пишут, что отлично получилось. Первый точно шикарный был.
Короче, красавцы. Нужно продолжать в том же духе.
И да, иностранный фильмы нужно делать невыгодными в России, чтобы смотрели наши фильмы, даже есди они сейчас хуже. Иначе непонятно, где нашим режиссёрам, сценаристам и т.д. набраться опыта, стать профессионалами своего дела. Конкурировать напрямую с такими бюджетами, как в США, с такими специалистами, которые наснимали хуеву тучу фильмов, когда у нас хуй пинали... Ну хз, нереалистична такая конкуренция, там будут на шаг впереди всегда. Государство обязано помогать нашим компаниям. И помогает, а это радует и эти изменения заменты, как я уже написал выше.
Дешево продался. Такую простыню хвалебную написал 🫃🏻
первый был настолько плох, что я решил пропустить второй2-4 сериала прям достойных, лучше многих зарубежных в таком же жанре.
это о каких сериалах речь?
ловите ура-патриота. Готов жрать говно лопатой, лишь бы российскоес такими специалистами, которые наснимали хуеву тучу фильмов, когда у нас хуй пинали...
чёртовы пендосы опять виноваты, что работали и развивались, пока наши режиссеры свои причинные места пинали
Последний гром точно не неплох. Ощущение, что у него бюджет скостили раза в два, поэтому половину не досняли. Поэтому вместо постепенного раскрытия злодея и мелкого грома как персонажа, идет концовка. Причем, при таких вводных он уж никак в полицию не пойдет
Насчет сериалов соглашусь, есть пара достойных.
Интересно, откуда такой безудержный оптимизм и далекоидущие выводы на основе успеха (пусть и небывалого) всего одной картины, которая шла в новогодние праздники практически без конкурентов?Хотя крупные киносети поставили в первые же после праздников выходные в прокат нелегальную копию «Аватара 2», на сборах «Чебурашки» это не сказалось, но другому фильму — драме «Мир» (сборы — 331,3 млн рублей) — это помешало, потому что у картин одна и та же аудитория.
Ну да, ну да, почти 6 миллиардов сборов "Чебурашки" ну никак не могли помешать фильму "Мира" отбить бюджет. Всему виной - куцый прокат западных синих человечков.
//но другому фильму — драме «Мир» (сборы — 331,3 млн рублей) — это помешало
Может, "Мира"?
да, исправила 😖
Пару отечественных весенних премьер жду для просмотра в кинотеатре.
"На солнце, вдоль рядов кукурузы" и "Вызов"
Оба вполне достойны.
Мне нравится, фильм «недобрал», хоть это и вообще не наша аудитория. Очень логично. Это приблизительно такая же логика, как когда количество скачиваний умножали на стоимость и считали недобор?)
Мммм... Пираты вредят тем, что не делятся деньгами... с этим товарищем именно. Так то пираты наверняка платят налоги как самозанятые, чтобы налоговая не спрашивала почему с деняк налоги не мутятся.так что казну они пополняют. Вообще мерзк-е интервью, однако: обычный чинушник не видит соли проблемы (плохие фильмы), видит проблемы в том, что народ не научен жр-ть д-рьмо, а стоило бы научить. Насмотрелись видите ли картин заморских, и требуют уровня не ниже и даже лучше - офигела челядь, не иначе. Еще и кинотеатры стали больше зарабатывать, а деньгами с чиновниками не делятся, ск-ты! Господи, хоть бы слова Медведева получили силу и пиратство зарубежного по, кино, игр и тд стало лигалаиз. Зарубежные компании никто с рынка не выкидывал- они сами ушли и отказались от наших денег и аудитории, так что йо-хо-хо, Дмитрий Анатольевич, все на борт!
в Туве прокат упал на 77%
падение на 77% = лучше...кинотеатры должны продвигать фильмы.
сначала предлагают аквагрим, теперь вкладываться в рекламу фильмов. при падении проката на 50-77% план просто охренительный
- Кинотеатр, чтобы выжить, начал показывать пиратский контент голливудских студий
- Российские киноделы из года в год снимающие треш и пилящие деньги Фонда кино:
Хоть человек и в бизнесе, но он реально не понимает как все работает и что происходит
Я думаю с Чебурашкой вышло немного иначе.
Кол-во посетителей кинотеатров это не какое-то бесконечное число, посчитать его можно спокойно ориентируясь на показатели прошлых лет (если в праздники). Получается, что принесенные ими деньги должны были, по идее, распределиться по нескольким картинам (условно проект "А" - 150 млн., проект "Б" - 200 млн., проект "В" - 150 млн. = 500 млн. за НГ праздники со всех посетителей), но из-за запрета или нехватки интересных фильмов, подавляющая касса утекла в один проект (Чебурашка "А" проект 320 млн., проект "Б" - 75 млн. и проект "В" - 105 млн.).
*как итог, Чебурашка забрал б0льший кусок от новогоднего "пирога" кассы, а другие проекты, даже снятые в РФ, недополучили предполагаемую прибыль с этих праздников.
Так что хлопать в ладоши и громко говорить, что "наконец-то научились снимать популярные фильмы", "теперь все фильмы будут такие", "мы нашли направление", "киноиндустрия РФ встает с колен" и пр. лозунги, на мой взгляд, не совсем уместны.
Будет нормальное кино, будут и деньги у киноделов, а то мы знаем государство дает деньги делают, фигню и ноют еще
Да не будет ничего нормального. Это очередная пилорама и пространство для популистских выкриков аля "Мы пебедили Запад", "Будем снимать спицефекты свои!".
Ну да, шанс измениться, может, и появился, но — спортивные трансляции, сериалы и всяческое дерьмище типа ёлок-125 и всё про ментов/бандитов/спортсменов (есть пара исключений, но пара), это и всё, к чему пришли.
8)) Хотелось сказать вероятно что-то про управление массами, но корректно видимо не получилось..
Если при конкуренции не было желания сделать хорошо, то откуда оно появится сейчас?
Чтобы русское кино стало интересным снова нужно не за голливудом гнаться, а нужна студия которая будет как русская А24
То есть
1) Студия у которой будут интересные сюжеты и сценарии
2) Которые представят новых актеров
3) У которых будет четкий маркетинг и умение работать с аудиторией (особенно c молодыми)
4) У которой будет культ в хорошем смысле слова, то есть зритель видя логотип будет знать что это кино нельзя пропустить
Надо учиться у А24
Для Евгена Bad Comedian работки прибавится
Не умаляя заслуг чебурашки, но такую кассу он собрал скорее вопреки, чем благодаря. В сетевых кинотеатрах весь декабрь помимо чебурашки крутили елки 9 и полицейского с рублевки (ну и еще какой-то российский хлам). Из голливудского самый достойный - три тысячи лет желаний, на который вряд ли попрется массовый зритель.
Второго Аватара, к примеру, многие сетевые вообще не стали показывать (и все еще не показывают), а в некоторых городах (Петербург) сетевики запустили прокат только после январских каникул.
У зрителя банально не было выбора: либо идти на откровенное говно, либо на в целом неплохого чебурашку.
прикольная картинка