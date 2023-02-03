В целом региональные кинотеатры чувствуют себя лучше, причины — активное развитие кинопроката в них. Раньше на Москву приходилось 30% сборов, в последние годы — 15%. Также стало меньше артхаусных и фестивальных фильмов, которые были популярны в Москве и Санкт-Петербурге. Могло сказаться и то, что именно из крупных городов в основном уезжали после начала «спецоперации». Точные причины ещё нужно изучить.