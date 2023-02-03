Netflix сообщил, что правила о блокировке аккаунтов за шеринг паролей опубликовали по ошибке Статьи редакции
Пока ограничения действительны только для жителей Чили, Коста-Рики и Перу.
- 31 января 2023 года СМИ рассказали, что Netflix начнёт бороться с шерингом паролей. Он собирался разрешить использовать аккаунт нескольким людям, но раз в месяц все они должны подключаться к сети Wi-Fi, принадлежащей владельцу учётной записи, — иначе будут заблокированы.
- Уже 1 февраля представитель Netflix сообщил, что новые правила использования одной учётной записи несколькими зрителями были опубликованы по ошибке и коснутся только жителей Чили, Коста-Рики и Перу.
- По словам сотрудника стримингового сервиса, если бы компания решила ввести подобные правила на международном уровне, то официально сообщила бы об этом всем пользователям. В будущем Netflix добавит ограничения и для остальных, но расскажет об этом позже.
Стриминговый сервис уже долгое время борется с шерингом паролей, так как считает, что пользователи злоупотребляют «лазейкой».
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Просто перестанут пользоваться те, кто покупал доступ на двоих /троих. Видимо для нетфликса это несущественно.
Не очень понятно, что делать тем, у кого основной аккаунт на устройстве на проводе.