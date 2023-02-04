Издательство «Эксмо-АСТ» начнёт инвестировать в экранизации российских книг Статьи редакции
В первый проект оно вложит 200 млн рублей, в остальных будет покрывать 25% затрат на кинопроизводство.
- «Эксмо-АСТ» (входят «Эксмо», АСТ, «МИФ», «Бомбора» и другие) будет инвестировать в экранизации книг российских авторов, которые она выпускает, пишет РБК со ссылкой на президента группы Олега Новикова.
- На первый проект издательство планирует выделить 200 млн рублей, в дальнейшем «Эксмо-АСТ» будет покрывать 25% затрат на кинопроизводство. На финансирование направят средства управляющей компании группы. Для издательства это первые инвестиции в съёмки кино.
- Список проектов пока не сформировали. Потенциальные экранизации отберут путём питчинга в феврале 2023 года. Делать это будет жюри, куда войдут представители онлайн-кинотеатров Premier и Kion, киностудий 1-2-3 Production и Cosmos Studio и других. Всего рассмотрят 26 заявок.
- В среднем бюджет российского полнометражного фильма в 2019 году составлял 175,9 млн рублей — по данным Фонда кино, более свежих показателей организация не публиковала, отмечает РБК.
- В «Эксмо-АСТ» заявили, что готовы брать «до 98% историй, так как из каждой — за редким исключением — можно сделать кинематографичную». Но печатные истории придётся дорабатывать — делать это будут издательство, автор и студия.
- Жюри же будет опираться на востребованность книги, актуальность сюжета и запланированный бюджет. Сейчас, например, особым спросом пользуются семейные истории, говорят в издательстве. Готовы экранизировать и фэнтези — если студия готова тратиться на высокобюджетный проект.
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Если речь не о классике, а судя по всему имеются в виду изделия современных графоманов — то, может, ну его нахрен, а?
А на что ещё БэдКомедиану пилить обзоры?
Дайте человеку работу
На массажисток. Очень трендовая тема и людям будет полезно
Вадим, чтобы были как штык на премьере Попаданцев через год!
О каких конкретно современных графоманах речь? Точно кроме графоманов никого нет?
Ну дерзайте, если считаете что есть. Ждем ваш книжный топ от современных российских авторов
Мне из полторы тысячи последних прочитанных книг, больше всего цикл Низший зашёл, Дёма Михайлова
Ну обоснуйте свою позицию, если поддерживаете предыдущий комментарий, а не переводите стрелки в духе Михалкова. Или надо закинуть всегда свое снобское псевдопревосходство? Как минимум Акунин, Глуховский доказали свой потенциал для большого экрана. Есть еще Сорокин, Пелевин, Водолазкин, Иванов. Более того, чтобы снять хороший фильм или сериал, текст необязательно должен быть шедевром или из под пера Достоевского или Шекспира. Куча культовых или классных фильмов снято по книгам авторов чьи имена вряд ли знакомы широкой публике - кто вообще знал Джорджа Мартина или Ричарда Моргана. Николас Пилледжи, Кормак Маккарти или Элмор Леонард тоже широкой публике вряд ли знакомы. Дополнительно появляются возможности для авторов сделать имя в киноиндустрии, режиссеров, монтажеров итп. Просто новые рабочие места для творческих профессий.
Лучше вообще ничего не делать, да? Манюню вон сняли и неплохо.
Какую манюню? А говно лучше не экранизировать, ага.
сериал манюня
Неоклассика.
Пчела-попаданец сама себя не экранизирует...
И только по книгам, не противоречащим линии партии, ага.
И с расово верными актёрами, ага.
Фильм по книге Пелевина «Ампир V» вон положили на полку, так как там снялся Оксимирон.
а минусы? Нет, будем западную повесточку хавать. Как в США говорят? Не хочешь - не смотри. Не смотри 2 ч. на старых больных геев на фоне зомби-апокалипсиса.
Ох, я и не помню, когда последний раз видел фильм/сериал с геями там всякими. Да и вообще я геев не боюсь.
А вот пидорасов ненавижу — всех бы выебал.
смысл коммента, что даже если они возьмут на роль "расово верных актёров", то это не твое дело. Не смотри.
Ладно, не буду. Спасибо.
Так вот же они.
А в каком фильме на это не смотреть?
сериал одни из нас
Читаю описание. Где там геи?
Нашел. В третьем эпизоде. И в нем же и умирают.
Больше в описание геев не вижу
так вроде пока 3 эпизода всего и вышло
Я хотел сам пост написать по этой теме, но опередил. Американцы реально зае***** своей повесткой. 3 серия Last of Us это конечно трэш. Я прокрутил до конца не смотря серию, просто понять чем это закончиться, но теперь весь просмотр под вопросом, так как непонятно, где они снова "между строк" промоют мозги когда ты подсел на контент типо "это нормально и современно".
Не бойся, у нас в стране свой промываткль мозгов есть
Нетфлткс не блокирует все остальные источники контента и не пропагандирует ненависть ко всем странам вокруг, чтобы потом послать тебя убивать и умирать
Его 3 года на полку откладывали ещё до 24 февраля.
Будут постановочные диалоги в закрытых помещениях, томным голосом, о великих темах и победах. Будут нам рассказывать актёры, которым за 60, пропитые некрофилы и алкаши. Будут нам рассказывать, как они кого-то там должны были победить 100 лет назад, но Байдан насрал в штаны и Дудь развалил СССР. А так бы ух! Финляндию не отдали бы!
Вы забыли про Обаму, нассавшего в подъезде 👆🏻
Вот чего бойся
Эксмо выжгло поле российского книгопечатания, теперь решили за кинематограф взяться.
Год ов Вар экранизируйте, блин!
Я б хотел посмотреть экранизации книг Перумова.
Попаданцы станут наконец известными