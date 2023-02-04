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Страшный парфюмер

Издательство «Эксмо-АСТ» начнёт инвестировать в экранизации российских книг Статьи редакции

В первый проект оно вложит 200 млн рублей, в остальных будет покрывать 25% затрат на кинопроизводство.

  • «Эксмо-АСТ» (входят «Эксмо», АСТ, «МИФ», «Бомбора» и другие) будет инвестировать в экранизации книг российских авторов, которые она выпускает, пишет РБК со ссылкой на президента группы Олега Новикова.
  • На первый проект издательство планирует выделить 200 млн рублей, в дальнейшем «Эксмо-АСТ» будет покрывать 25% затрат на кинопроизводство. На финансирование направят средства управляющей компании группы. Для издательства это первые инвестиции в съёмки кино.
  • Список проектов пока не сформировали. Потенциальные экранизации отберут путём питчинга в феврале 2023 года. Делать это будет жюри, куда войдут представители онлайн-кинотеатров Premier и Kion, киностудий 1-2-3 Production и Cosmos Studio и других. Всего рассмотрят 26 заявок.
  • В среднем бюджет российского полнометражного фильма в 2019 году составлял 175,9 млн рублей — по данным Фонда кино, более свежих показателей организация не публиковала, отмечает РБК.
  • В «Эксмо-АСТ» заявили, что готовы брать «до 98% историй, так как из каждой — за редким исключением — можно сделать кинематографичную». Но печатные истории придётся дорабатывать — делать это будут издательство, автор и студия.
  • Жюри же будет опираться на востребованность книги, актуальность сюжета и запланированный бюджет. Сейчас, например, особым спросом пользуются семейные истории, говорят в издательстве. Готовы экранизировать и фэнтези — если студия готова тратиться на высокобюджетный проект.

#новость #эксмо

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32 комментария
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 Вадим Д.

Если речь не о классике, а судя по всему имеются в виду изделия современных графоманов — то, может, ну его нахрен, а?

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Андрей Вечерний

А на что ещё БэдКомедиану пилить обзоры?
Дайте человеку работу

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Павел Иванов

На массажисток. Очень трендовая тема и людям будет полезно

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Невкусно и грустно

Вадим, чтобы были как штык на премьере Попаданцев через год!

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Techno George

О каких конкретно современных графоманах речь? Точно кроме графоманов никого нет?

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Алексей Прасковьин

Ну дерзайте, если считаете что есть. Ждем ваш книжный топ от современных российских авторов

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Old Ball

Мне из полторы тысячи последних прочитанных книг, больше всего цикл Низший зашёл, Дёма Михайлова

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Techno George

Ну обоснуйте свою позицию, если поддерживаете предыдущий комментарий, а не переводите стрелки в духе Михалкова. Или надо закинуть всегда свое снобское псевдопревосходство? Как минимум Акунин, Глуховский доказали свой потенциал для большого экрана. Есть еще Сорокин, Пелевин, Водолазкин, Иванов. Более того, чтобы снять хороший фильм или сериал, текст необязательно должен быть шедевром или из под пера Достоевского или Шекспира. Куча культовых или классных фильмов снято по книгам авторов чьи имена вряд ли знакомы широкой публике - кто вообще знал Джорджа Мартина или Ричарда Моргана. Николас Пилледжи, Кормак Маккарти или Элмор Леонард тоже широкой публике вряд ли знакомы. Дополнительно появляются возможности для авторов сделать имя в киноиндустрии, режиссеров, монтажеров итп. Просто новые рабочие места для творческих профессий.

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Iskra

Лучше вообще ничего не делать, да? Манюню вон сняли и неплохо.

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Вадим Д.

Какую манюню? А говно лучше не экранизировать, ага.

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Iskra

сериал манюня

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Громадный меч

Неоклассика.

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Алексей Прасковьин
а судя по всему имеются в виду изделия современных графоманов — то, может, ну его нахрен, а?

Пчела-попаданец сама себя не экранизирует...

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Монументальный Утконос

И только по книгам, не противоречащим линии партии, ага.
И с расово верными актёрами, ага.
Фильм по книге Пелевина «Ампир V» вон положили на полку, так как там снялся Оксимирон.

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Iskra

а минусы? Нет, будем западную повесточку хавать. Как в США говорят? Не хочешь - не смотри. Не смотри 2 ч. на старых больных геев на фоне зомби-апокалипсиса.

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Монументальный Утконос

Ох, я и не помню, когда последний раз видел фильм/сериал с геями там всякими. Да и вообще я геев не боюсь.
А вот пидорасов ненавижу — всех бы выебал.

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Iskra

смысл коммента, что даже если они возьмут на роль "расово верных актёров", то это не твое дело. Не смотри.

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Монументальный Утконос

Ладно, не буду. Спасибо.

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Похер
а минусы?

Так вот же они.

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Игорь Протасов

А в каком фильме на это не смотреть?

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Iskra

сериал одни из нас

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Игорь Протасов

Читаю описание. Где там геи?
Нашел. В третьем эпизоде. И в нем же и умирают.
Больше в описание геев не вижу

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Михаил Барабаш

так вроде пока 3 эпизода всего и вышло

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Дмитрий Р

Я хотел сам пост написать по этой теме, но опередил. Американцы реально зае***** своей повесткой. 3 серия Last of Us это конечно трэш. Я прокрутил до конца не смотря серию, просто понять чем это закончиться, но теперь весь просмотр под вопросом, так как непонятно, где они снова "между строк" промоют мозги когда ты подсел на контент типо "это нормально и современно".

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Похер

Не бойся, у нас в стране свой промываткль мозгов есть

Нетфлткс не блокирует все остальные источники контента и не пропагандирует ненависть ко всем странам вокруг, чтобы потом послать тебя убивать и умирать

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Ivan Mart

Его 3 года на полку откладывали ещё до 24 февраля.

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lalka here.kek

Будут постановочные диалоги в закрытых помещениях, томным голосом, о великих темах и победах. Будут нам рассказывать актёры, которым за 60, пропитые некрофилы и алкаши. Будут нам рассказывать, как они кого-то там должны были победить 100 лет назад, но Байдан насрал в штаны и Дудь развалил СССР. А так бы ух! Финляндию не отдали бы!

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Монументальный Утконос

Вы забыли про Обаму, нассавшего в подъезде 👆🏻

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Михаил Барабаш

Вот чего бойся
Эксмо выжгло поле российского книгопечатания, теперь решили за кинематограф взяться.

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Громадный меч

Год ов Вар экранизируйте, блин!

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Ракот

Я б хотел посмотреть экранизации книг Перумова.

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Офицерский Абдужаббор

Попаданцы станут наконец известными

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