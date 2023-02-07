«Газпром-медиа» прекратил работу над «Аудиоклубом» — собственной аудиоплатформой с подкастами и радио Статьи редакции
Вместо этого холдинг сосредоточится на дистрибуции аудиоконтента через RuTube и Yappy.
- «Газпром-медиа» заморозил проект аудиоплатформы «Аудиоклуб», пишет «Ъ» со ссылкой на источники. По их словам, решение огласили сотрудникам ещё в конце 2022 года, а причиной стал уход большей части команды — в том числе исполнительного директора Кирилла Артемьева.
- Запуск «Аудиоклуба» анонсировали в апреле 2022 года. В июле началось закрытое бета-тестирование, по результатам которого в сентябре запустили публичную бета-версию сервиса. Последнее обновление мобильного приложения «Аудиоклуб» вышло в ноябре, на Android у сервиса 100 тысяч скачиваний. Страницы сервиса в «ВКонтакте» и «Одноклассниках» не обновляются с 6 сентября.
Летом 2022-го «Аудиоклуб» подписал соглашение с одним из крупных дистрибьюторов цифрового контента, но в конечном счёте руководство «Газпром-медиа» не согласовало бюджет на дальнейшее развитие проекта, говорят источники.
- Как говорил гендиректор «Газпром-медиа» Александр Жаров, на платформе должен был присутствовать «весь спектр аудиоконтента», а одной из особенностей должны были стать аудиокниги и радиопередачи.
- В холдинге пояснили «Ъ», что проект «не будет реализован в исходном виде как отдельный музыкальный сервис» из-за ухода иностранных компаний. При этом в «Газпром-медиа» не отказываются от дистрибуции аудиоконтента — но планируют интегрировать его в Rutube и соцсеть с вертикальными видео Yappy.
- Источник «Ъ» среди цифровых дистрибьюторов считает, что свернуть проект было логично: «Газпром-медиа» уже пытается сделать аналоги YouTube и TikTok, но на музыкальном рынке ему было бы сложно переманить аудиторию — потому что есть «Яндекс Музыка», VK и «Звук».
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Ну да, это же так "перспективно и современно". Там с видео-то проблемы, а тут ещё и подкасты.
Подкасты крутятся, бабосы мутятся
В средине аудиодорожки будет встроена реклама и надо будет голосом отвечать на вопрос о рекламном ролике.
В случае неправильного ответа, реклама прослушивается повторно.
Распознавание голоса будут пилить студенты за шаурму.
Технологически это должно быть легче же. Решили начать с меньшего, а там и до видео могли бы добраться
Простите, на очки вчера случайно изволил приземлиться, бюджет освоения проекта можно узнать? Хотя бы по слухам в знающих кругах
ты что, без них совсем кротик?
Котик, Леопольдович же
какая разница,его больше нет
Я ни капли не удивлен. Как правило если наш крупный бизнес или государство хочет что то сделать, то как правило это заканчивается полным фиаско. И чем громче и амбициознее проект, тем более вероятно что будет фиаско
Я чуть-чуть-чуть, на 1 атом не соглашусь. Госуслуги вроде появились и работают. Но это, судя по всему, единственный нормальный проект не списанный ч баланса после освоения млрд ..
Г-услуги нужны самому государству в первую очередь, электронные повестки присылать очень удобно. Вроде бы отказались от этого но и хуйня ещё не закончилась. Удобно же, уведомил аккаунт и всё он теперь уже виновен в том что не пришёл или другое прочее.
Ну успехов им... Закона об уведомлении через госуслуги нет.
Будет!
Подождите немного.
Как говорится на каждую меру всегда есть контр мера.
Госуслуги это не совсем коммерческий проект. То скорее цифровизация административной системы государства. Да безусловно это здорово и МФЦ это тоже идея неплохая. Но это не совсем про отношения производитель/ потребитель
Тем более мне сложно представить каким образом можно экспортировать "госуслуги"
Сразу было понятно, что это дрисьня
Не соглашусь: чтобы сразу было понятно, нужно было, чтобы сначала о сервисе было известно
отличный план, как раз RuTube и Yappy самые популярные ресурсы
Не сработало 👇
Бабло попилено, лавочку можно закрывать
"сосредоточится на дистрибуции аудиоконтента через RuTube и Yappy"... О да: подкастеры уже стоят в очереди, чтобы добавлять свои подкасты туда))))
(недавно ряд подкастеров отказались сотрудничать с ВК Музыкой, которая добавляет себе подкасты, а тут вот оно что)
Уже вижу как мы у себя в подкасте приглашаем подписываться деловую аудиторию на наш подкаст в RuTube и Yappy :D
Хотя, если эти платформы придумают что-то для более тесного взаимодействия авторов со слушателями подкастов, то шанс есть. Например: лайв стримы с записями и выгрузкой в другие места, донаты, платные выпуски. Эх, мечты..