«Строить понятные отношения невозможно»: в «Газпром-медиа» ответили на сообщения об отказе от публикаций на YouTube Статьи редакции
Холдинг будет размещать видео на принадлежащей ему площадке.
- «Газпром-медиа» собирается публиковать видеоконтент на Rutube после того, как в марте 2022 года YouTube «незаконно заблокировал каналы “Газпром-Медиа Холдинга” ТНТ и НТВ», рассказали РБК в компании.
- Днём 7 февраля 2023 года Telegram-канал Baza со ссылкой на источники сообщил, что глава «Газпром-медиа» Александр Жаров якобы распорядился о запрете публикации контента на YouTube с 1 февраля.
- Видео на YouTube-каналах «Матч ТВ» (3,48 млн подписчиков) и «Телеканал Пятница» (4,9 млн) не выходили уже больше недели, заметила Baza. На канале «ТНТ Смотри ещё!» (637 тысяч подписчиков) последнее видео вышло 5 февраля 2023 года.
- Осенью 2022 года суд в Москве обязал Google восстановить доступ к YouTube-каналу ТНТ или платить «Газпром-медиа холдингу» неустойку. Такое же решение суд вынес в отношении YouTube-канала НТВ.
- Baza связала решение «Газпром-медиа» с возможной блокировкой YouTube в России, слухи о которой ходят с марта 2022 года. Против блокировки официально выступало, например, Минцифры.
1000 просмотров
Рутуб? А что это?
Помню, что эта срань не грузилась даже в лучшие времена. Видосу на рутубе приходилось искать аналог на ютубе даже 15 лет назад.
А виноват, конечно, YouTube, ага.
Нет, бл.... Газпром виноват. Сам себя заблочил за принадлежность к стране
получается камеди вернутся опять на рутуб
Люди, которые продолжают это смотреть, должны страдать по определению
Ты давно открывал Рутуб?
Жаль, Я камеди именно в а Ютубе смотрел
Молодцы, нужно развивать свое
но смотреть мы глючный рутуб все равно не будем
Там и без тебя будут смотреть
Вот и смотри. Не обляпайся.
Да, заставят сотрудников Газпром-Медиа смотреть
Пятнадцатирублевые посмотрят
Это наврядли 😂
Ты давно его открывал?
как сказал один сантехник "тут дело нe в трубах, тут всю систему менять нужно"
Было бы интересно посмотреть роадмап Газпрома по развитию своих видеоплощадок.
По идеи Газпром крупнейший производитель контента и крупнейший видео-хостинг в РФ (с vk, rutube), точно же должны поженить сервисы. Кажется в этом роадмапе есть час Х, когда врубается регулярка и youtube блочат.
Осталось понять, где брать сотни серверов для масштабирования системы и регулярной замены
Комментарий удален модератором
Как же мы теперь без ТНТ на YouTube
Только охваты потеряют. Никто на эту говноплощадку за год так толком не перешел, ни аудитория, ни авторы, так пытаются трафик нагнать.
Я смотрел ТНТ через приложение Ютуб для иксбокс, а рутуб само собой не сделал приложение для иксбокс, да и вообще он говной воняет, как и большинство цифровых сервисов, которыми владеет гос-во.