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Заслуженный лолипоп

«Строить понятные отношения невозможно»: в «Газпром-медиа» ответили на сообщения об отказе от публикаций на YouTube Статьи редакции

Холдинг будет размещать видео на принадлежащей ему площадке.

  • «Газпром-медиа» собирается публиковать видеоконтент на Rutube после того, как в марте 2022 года YouTube «незаконно заблокировал каналы “Газпром-Медиа Холдинга” ТНТ и НТВ», рассказали РБК в компании.

Строить долгосрочные и понятные деловые отношения с площадкой, которая в одностороннем порядке их расторгает, невозможно. С Rutube подобных проблем не может быть по определению, это российский ресурс.

«Газпром-медиа»
  • Днём 7 февраля 2023 года Telegram-канал Baza со ссылкой на источники сообщил, что глава «Газпром-медиа» Александр Жаров якобы распорядился о запрете публикации контента на YouTube с 1 февраля.
  • Видео на YouTube-каналах «Матч ТВ» (3,48 млн подписчиков) и «Телеканал Пятница» (4,9 млн) не выходили уже больше недели, заметила Baza. На канале «ТНТ Смотри ещё!» (637 тысяч подписчиков) последнее видео вышло 5 февраля 2023 года.
  • Осенью 2022 года суд в Москве обязал Google восстановить доступ к YouTube-каналу ТНТ или платить «Газпром-медиа холдингу» неустойку. Такое же решение суд вынес в отношении YouTube-канала НТВ.
  • Baza связала решение «Газпром-медиа» с возможной блокировкой YouTube в России, слухи о которой ходят с марта 2022 года. Против блокировки официально выступало, например, Минцифры.

#новость #youtube #газпроммедиа

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22 комментария
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 Слегка Придурковатый

Рутуб? А что это?

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compostirony

Помню, что эта срань не грузилась даже в лучшие времена. Видосу на рутубе приходилось искать аналог на ютубе даже 15 лет назад.

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Вадим Д.

А виноват, конечно, YouTube, ага.

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Михаил

Нет, бл.... Газпром виноват. Сам себя заблочил за принадлежность к стране

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Виталий Лановой

получается камеди вернутся опять на рутуб

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Sergeant Ding

Люди, которые продолжают это смотреть, должны страдать по определению

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SMD

Ты давно открывал Рутуб?

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Ale K

Жаль, Я камеди именно в а Ютубе смотрел

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zP1LOT

Молодцы, нужно развивать свое

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Виталий Лановой

но смотреть мы глючный рутуб все равно не будем

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zP1LOT

Там и без тебя будут смотреть

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compostirony

Вот и смотри. Не обляпайся.

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Sergeant Ding

Да, заставят сотрудников Газпром-Медиа смотреть

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Борис Вишневский

Пятнадцатирублевые посмотрят

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Кот учённый

Это наврядли 😂

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SMD

Ты давно его открывал?

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Martin Prestone

как сказал один сантехник "тут дело нe в трубах, тут всю систему менять нужно"

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Alex

Было бы интересно посмотреть роадмап Газпрома по развитию своих видеоплощадок.
По идеи Газпром крупнейший производитель контента и крупнейший видео-хостинг в РФ (с vk, rutube), точно же должны поженить сервисы. Кажется в этом роадмапе есть час Х, когда врубается регулярка и youtube блочат.

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Sergeant Ding

Осталось понять, где брать сотни серверов для масштабирования системы и регулярной замены

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Sergeant Ding

Как же мы теперь без ТНТ на YouTube

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Techno George

Только охваты потеряют. Никто на эту говноплощадку за год так толком не перешел, ни аудитория, ни авторы, так пытаются трафик нагнать.

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Роман

Я смотрел ТНТ через приложение Ютуб для иксбокс, а рутуб само собой не сделал приложение для иксбокс, да и вообще он говной воняет, как и большинство цифровых сервисов, которыми владеет гос-во.

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