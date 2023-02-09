«Люди не знают, что такое Nike»: Amazon выпустила трейлер фильма Air — о взлёте компании на «баскетбольном» рынке Статьи редакции
С Беном Аффлеком и Мэттом Деймоном в главных ролях.
- Air расскажет о том, как продавец кроссовок Nike Сонни Ваккаро и соучредитель компании Фил Найт подписали контракт с молодым баскетболистом Майклом Джорданом, что в итоге принесло бренду всемирную известность.
- Главные роли в фильме исполнили Мэтт Деймон («Отступники», «Марсианин»), Джейсон Бейтман («Хэнкок», «Озарк») и Бен Аффлек, который также выступил режиссёром картины.
- Премьера ленты в кинотеатрах состоится 5 апреля 2023 года. После этого её выпустят в стриминговом сервисе Amazon Prime Video.
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Книга Фила Найта очень крутая, думаю и фильм должен быть норм, только в русской озвучке нет смысла ждать, очевидно (
Казахстанская версия, например
Ну знаете не много кто знает Казахский
да там вроде ничего сложного, Бората смотрели?
Скоро мир узнает Русич-Спорт
Обожаю этих актёров!