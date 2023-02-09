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«Люди не знают, что такое Nike»: Amazon выпустила трейлер фильма Air — о взлёте компании на «баскетбольном» рынке Статьи редакции

С Беном Аффлеком и Мэттом Деймоном в главных ролях.

  • Air расскажет о том, как продавец кроссовок Nike Сонни Ваккаро и соучредитель компании Фил Найт подписали контракт с молодым баскетболистом Майклом Джорданом, что в итоге принесло бренду всемирную известность.
  • Главные роли в фильме исполнили Мэтт Деймон («Отступники», «Марсианин»), Джейсон Бейтман («Хэнкок», «Озарк») и Бен Аффлек, который также выступил режиссёром картины.
  • Премьера ленты в кинотеатрах состоится 5 апреля 2023 года. После этого её выпустят в стриминговом сервисе Amazon Prime Video.

#nike #новость

166 просмотров
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6 комментариев
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 Илья Самойлов

Книга Фила Найта очень крутая, думаю и фильм должен быть норм, только в русской озвучке нет смысла ждать, очевидно (

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Михаил Барабаш

Казахстанская версия, например

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Kirill Zaytcev

Ну знаете не много кто знает Казахский

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Илья Самойлов

да там вроде ничего сложного, Бората смотрели?

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Торт Скряба

Скоро мир узнает Русич-Спорт

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Станислав Шарапов

Обожаю этих актёров!

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