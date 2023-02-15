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Полина Лааксо

Издательства «Эксмо-АСТ» будут выпускать пересказы книг, на которые не смогли получить права Статьи редакции

Некоторые участники считают, что это плохо скажется на отношениях с зарубежными издателями.

  • Издательская группа «Эксмо-АСТ» (входят «Эксмо», АСТ, «Бомбора», «Манн, Иванов, Фербер» и другие) рассматривает возможность выпускать книги ушедших из России издательств в виде «саммари», или краткого изложения, пишет «Ъ» со ссылкой на компанию.
  • Первое «саммари» она выпустит 16 февраля 2023 года — это пересказ мемуаров принца Гарри издательства Penguin Random House, которое после 24 февраля не работает с российскими компаниями. По этому же принципу «Эксмо-АСТ» планирует в будущем выпустить книгу Джен Синсеро «Не ной», права на которую не удалось продлить.
  • «Эксмо-АСТ» считает идею «стартапом, который поможет частично решить проблему доступности новинок нон-фикшен, и альтернативой принудительной лицензии». К тому же закон о цитировании это не нарушает: авторы будут пересказывать книги «своим языком» — не используя отрывки из них. Так же в России работает, например, сервис Smart Reading.
  • Некоторые издательства, впрочем, раскритиковали идею. В Individuum не отрицают, что пересказ не нарушает законов, но говорят, что «чисто по-человечески так делать не стоит». С этим согласны и в Ad Marginem Press. По словам издателя, на рынке много других книг, на которые «свободно продаются права».

[Выпуск книг в пересказе] — высокорисковый прецедент для всего рынка: допускать пиратство в том или ином виде — а формат «саммари» можно считать завуалированным пиратством,— значит отбрасывать российский рынок легального контента на несколько лет назад.

анонимный собеседник «Ъ» среди издателей
  • Максимальный штраф за нарушение авторских прав — это стоимость проданных книг, помноженная на два, говорят юристы. Но на данный момент многие издательства «предпочитают не возбуждать исков в российских судах».
Источник: «Петербургский дневник»
  • В апреле 2022 года СМИ писали о разработке проекта о принудительном лицензировании контента, на который правообладатели из «недружественных» стран отозвали лицензии. Стриминги выступили против, но уже в августе его внесли в Госдуму.
  • В декабре 2022 года Минцифры также начало готовить законопроект о принудительном лицензировании зарубежного ПО, разработчики которого ушли из России.

#новость #лицензирование #издательство

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82 комментария
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 Вадим Д.

– А потом, дорогие детишечки, Хенрик Порристер, пошёл в Карликову выбоину. А в конце концов уничтожил-таки злого волшебника Карла ибн Кощея с помощью своих друзей: Юры и Гертруды.

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Эдуард Самойлов

аж кровь из ушей

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1 комментарий
Престижный бас

Это тот Эксмо-аст, который на каждый чих в суды подаёт, а тут и сам пиратить решил. Хаха

Вот это поворот 😁

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badResistor

Самые ярые приверженцы прав, традиционных укладов и защиты от "серого импорта" они еще те говнари. Как только пахнет выгодой в краю против которого боролись - сразу туда бегут.

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Андрей Кузнецов

ТЫ НЕ ПАНИМАЕШЬ - ЭТА ДРУХОЕ!!!!!!!!!!!1!1!1!1!

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Игорь Протасов

Так литрес тоже с пиратства начинал

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Андрей Вечерний

В 12 лет мальчика-сироту пригласили в школу волшебства, где он вытворяет всякое

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Вкусный ГОСТ

А в 18 лет идёт на фронт и попадает по артобстрел под Артёмовском.

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1 комментарий
Популярный чувак

Сову "положь", ть, пока я тебя не прибила.

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4 комментария
Марьян Санду

вытворял всякое... своей волшебной палочкой

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avzan79 timyrovec

«Эксмо-АСТ», а если кто-то перескажет лучше вас, вы в суд подадите за пиратство ?????

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Конкретный клуб

Да!

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Андрей Кузнецов

Не паль, а реплика

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badResistor
«Эксмо-АСТ» считает идею «стартапом,

Стартап это компания/проект с новой идеей требующий финансирования. Каким образом просто поведение компании называется стартапом?

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Андрей Вечерний

Когда я завёл блог на vc — уже стал стартапером, ты чего

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Pavel Klimov

Хотели написать "гопстопом", но спохватились.

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Pavel Cree

Ахахаха, прорыв реально. Сверхдержава в пересказе.

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Николай Краснов

"Некоторые участники считают, что это плохо скажется на отношениях с зарубежными издателями."- только некоторые,а с остальными что?
Время шло маразм крепчал

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Robastik: веб-парсер Excel
с остальными что?

Они понимают, что business as usual на их жизни уже не случится, а значит и мнение зарубежных издателей не имеет значения.

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Андрей Комягин

Интересно, чем пересказ будет отличаться от художественного перевода) Вангую - ничем! Ну станет Гарри Поттер называться Гарри Гончаровым, а Драко Малфой станет Драко Злабоверным)

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Щукин Сергей

Конечно же отличается 🤣
Пример - приложение blinkist
Это скорее выжимка сути - написано же - нонфикшн

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4 комментария
Григорий Красильников

В таком ключе можно и про музыку судить. Слова поменять, суть оставить прежней. Не думаю, что вам бы это понравилось

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3 комментария
badResistor

Как бы да. Емец который "Таня Гроттер" в своей первой книжку делал много пересечений с философским камнем. В итоге, если верно помню с него что-то стрясли за это.

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1 комментарий
Конкретный клуб

Жорик Горшков, Даня ...

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Биткоин Газманова

А кроме Гарри Поттера что других книг нет?😂

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1 комментарий
Император Нолимоций

Какое-то просто дновое днище. Если кинотеатрам лавочку с левыми копиями прикроют — они, небось, театральные кружки из местных ДК будут звать на сцене перед экраном «Аватар» разыгрывать.

Больше всего меня поражает и расстраивает, что и на этот «продукт» наверняка найдется потребитель.

А там и до медицинских препаратов в пересказе какого-нибудь СургучФарма недалеко...

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ЯжПрограммист

Будет что-то типа такого, только с Поттером?

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avzan79 timyrovec

будет как с Пинокио - станет Буратино
и т.п.
по сути ничего не изменится, только места поменяют и имена

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9 комментариев
Katerina Koshkina

вспоминается школьная учительница по литературе, которая брала с полки толстую книгу с краткими пересказами произведений из классики и фигачила по ней каждый урок... сыпала тезисами, чужими замыленными фразами, толку никакого(

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Ольга Маньшина

Как-то побывала на Брифли, почитала несколько кратких пересказов на тему "Как писАть хорошо". Из полных версий до конца дочитала только одну - Паустовского. Так что неизвестно, насколько краткие пересказы хуже оригинала.

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Популярный чувак

Но ведь мы не можем исключать субъективизм.
Разных переводчиков воспринимаешь по-разному, а когда в переводе ещё и пересказ))
Это мне напоминает школьные сочинения, ставшие легендой.
"Пьер Безухов носил панталоны с высоким жабо.
Когда бомбы стали разрываться в гуще солдат, Пьеру неожиданно открылся внутренний мир простых русских людей.
Фамусов, этот старорежимный дворянин, воспитывал Софью как и всех общественных девиц.
Комната Раскольникова была похожа на гроб с желтыми обоями.
Обломов любил лежать на диване совершенно один. Этим он непонятен нам, молодым современным читателям…"
Дети станут ещё безграмотнее, если ранее они просто читали "краткие содержания", то теперь остаются без возможности сделать собственные выводы на основе оригинала. Быдло легче поддаётся стадному управлению, понимаю(

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1 комментарий
avzan79 timyrovec

не будет ни каких кратких пересказов, будет написано краткий, а на деле выпустят книгу не меньше оригинала)))

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Arch3rv3rs3

Ждём следующий шаг: для всех, кто не может купить еду, в магазине стоит человек, который рассказывает тебе, как она на вкус

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Популярный чувак

Однажды, на базаре Ходжа увидел как толстый чайханщик тряс какого-то нищего бродягу, требуя у него платы за обед.
— Но я же только понюхал твой плов! — оправдывался бродяга.
— Но запах тоже стоит денег! — отвечал ему толстяк.
— Подожди, отпусти его — я заплачу тебе за все, — с этими словами Ходжа Насреддин подошел к чайханщику. Тот отпустил беднягу. Ходжа вынул из кармана несколько монет и потряс их над ухом чайханщика.
— Что это? — изумился тот.
— Кто продаёт запах плова, тот в оплату получает звон монет — невозмутимо ответил Ходжа…

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1 комментарий
Конкретный клуб

Ага плати за запах еды звоном монет или рассказом о том как купюры выглядят...

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Невкусно и грустно

Мне Мойша напел (с) :)))))))))))

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Zloy Marketolog

В России вместо книг теперь военный устав)

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Мария Иванова

Что интересно, на том же Литресе в публикации подобных саммари отказывают, требуя предоставить письменное согласие правообладателя)

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avzan79 timyrovec

ВО ВСЕХ КИНОТЕАТРАХ СТРАНЫ:
Пересказ фильма "Аватар: путь воды"
Скидка 30%

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Leonid Starostin

Не, а чем «Волшебник Изумрудного города» Волкова не пересказ «Страны Оз »? 🤷🏻‍♂️

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Конкретный клуб

(Удалено цензурой!)
Да друзья ... у меня приличных слов уже не остаётся...

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Руслан Астафьев

ну издатели странные какие то)
запретили легальные каналы и потом - а чего это пиратят то нас))

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Популярный чувак

от поклонников забыла закрыть машину, на руках ребёнок и пакеты - угоняйте нахуй, ты сама виновата?

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ANews

Какое саммари, кому оно нужно если есть summarize (GPT/etc.)?

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Николай Грустный

В пересказе? Тут с переводами проблема - часто теряется слог автора, шутки и манера письма

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Алена Дорникова

Да это капец. Воровство же. Надо хоть как-то с авторами договариваться)) А так конечно лишать нас мирового искусства не правильно!

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Юрий Б.

Глубокий комментарий, Алена

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Перечитатель
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Сергей Исаков

Аватар показал — схема рабочая. Почему бы и на книги не перенести.

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Blackrock

А кому интересно принадлежат права на книгу Цезаря "Записки о Галльской войне" ?

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Популярный чувак

Издательство: Эксмо, 2021 г тебе объяснит)
https://www.labirint.ru/books/816358/

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Игорь Протасов

А на библию?

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Ann Koval

Ахахахах, чтоооооо

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Токсичный Позитивщик

Фанфики давно уже популярны. Только раньше на этом люди в сети зарабатывали (некоторые, очень даже неплохо), а теперь издательства решили отобрать у них хлеб.

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Иван Иванов

Хз зачем стартапу так себя ограничивать каким-то нонфикшоном? Чтобы потом авитовские менежыры мешали развитию?

Тем более, что президент поставил курс на импортозамещение и прорывные технологии, а времени на раскачку нет, поэтому нужно начинать с пересказа технической литературы и создания креативных иллюстраций к ним.
Потом добавить авторский пересказ книг по экономике, чтобы противостоять коварному западу и его, ни на что не влияющим, санкциям

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Имя Фамилия

Мальчик, имя которого трудно вспомнить, но кажется оно звучало как Генри Поттер, периодически стал задумываться о кредите от компании «Сбер». Ему так захотелось купить новую волшебную палочку...

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