Издательства «Эксмо-АСТ» будут выпускать пересказы книг, на которые не смогли получить права Статьи редакции
Некоторые участники считают, что это плохо скажется на отношениях с зарубежными издателями.
- Издательская группа «Эксмо-АСТ» (входят «Эксмо», АСТ, «Бомбора», «Манн, Иванов, Фербер» и другие) рассматривает возможность выпускать книги ушедших из России издательств в виде «саммари», или краткого изложения, пишет «Ъ» со ссылкой на компанию.
- Первое «саммари» она выпустит 16 февраля 2023 года — это пересказ мемуаров принца Гарри издательства Penguin Random House, которое после 24 февраля не работает с российскими компаниями. По этому же принципу «Эксмо-АСТ» планирует в будущем выпустить книгу Джен Синсеро «Не ной», права на которую не удалось продлить.
- «Эксмо-АСТ» считает идею «стартапом, который поможет частично решить проблему доступности новинок нон-фикшен, и альтернативой принудительной лицензии». К тому же закон о цитировании это не нарушает: авторы будут пересказывать книги «своим языком» — не используя отрывки из них. Так же в России работает, например, сервис Smart Reading.
- Некоторые издательства, впрочем, раскритиковали идею. В Individuum не отрицают, что пересказ не нарушает законов, но говорят, что «чисто по-человечески так делать не стоит». С этим согласны и в Ad Marginem Press. По словам издателя, на рынке много других книг, на которые «свободно продаются права».
- Максимальный штраф за нарушение авторских прав — это стоимость проданных книг, помноженная на два, говорят юристы. Но на данный момент многие издательства «предпочитают не возбуждать исков в российских судах».
- В апреле 2022 года СМИ писали о разработке проекта о принудительном лицензировании контента, на который правообладатели из «недружественных» стран отозвали лицензии. Стриминги выступили против, но уже в августе его внесли в Госдуму.
- В декабре 2022 года Минцифры также начало готовить законопроект о принудительном лицензировании зарубежного ПО, разработчики которого ушли из России.
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– А потом, дорогие детишечки, Хенрик Порристер, пошёл в Карликову выбоину. А в конце концов уничтожил-таки злого волшебника Карла ибн Кощея с помощью своих друзей: Юры и Гертруды.
аж кровь из ушей
Это тот Эксмо-аст, который на каждый чих в суды подаёт, а тут и сам пиратить решил. Хаха
Вот это поворот 😁
Самые ярые приверженцы прав, традиционных укладов и защиты от "серого импорта" они еще те говнари. Как только пахнет выгодой в краю против которого боролись - сразу туда бегут.
ТЫ НЕ ПАНИМАЕШЬ - ЭТА ДРУХОЕ!!!!!!!!!!!1!1!1!1!
Так литрес тоже с пиратства начинал
В 12 лет мальчика-сироту пригласили в школу волшебства, где он вытворяет всякое
А в 18 лет идёт на фронт и попадает по артобстрел под Артёмовском.
Сову "положь", ть, пока я тебя не прибила.
вытворял всякое... своей волшебной палочкой
«Эксмо-АСТ», а если кто-то перескажет лучше вас, вы в суд подадите за пиратство ?????
Да!
Не паль, а реплика
Стартап это компания/проект с новой идеей требующий финансирования. Каким образом просто поведение компании называется стартапом?
Когда я завёл блог на vc — уже стал стартапером, ты чего
Хотели написать "гопстопом", но спохватились.
Ахахаха, прорыв реально. Сверхдержава в пересказе.
"Некоторые участники считают, что это плохо скажется на отношениях с зарубежными издателями."- только некоторые,а с остальными что?
Время шло маразм крепчал
Они понимают, что business as usual на их жизни уже не случится, а значит и мнение зарубежных издателей не имеет значения.
Интересно, чем пересказ будет отличаться от художественного перевода) Вангую - ничем! Ну станет Гарри Поттер называться Гарри Гончаровым, а Драко Малфой станет Драко Злабоверным)
Конечно же отличается 🤣
Пример - приложение blinkist
Это скорее выжимка сути - написано же - нонфикшн
В таком ключе можно и про музыку судить. Слова поменять, суть оставить прежней. Не думаю, что вам бы это понравилось
Как бы да. Емец который "Таня Гроттер" в своей первой книжку делал много пересечений с философским камнем. В итоге, если верно помню с него что-то стрясли за это.
Жорик Горшков, Даня ...
А кроме Гарри Поттера что других книг нет?😂
Какое-то просто дновое днище. Если кинотеатрам лавочку с левыми копиями прикроют — они, небось, театральные кружки из местных ДК будут звать на сцене перед экраном «Аватар» разыгрывать.
Больше всего меня поражает и расстраивает, что и на этот «продукт» наверняка найдется потребитель.
А там и до медицинских препаратов в пересказе какого-нибудь СургучФарма недалеко...
Будет что-то типа такого, только с Поттером?
будет как с Пинокио - станет Буратино
и т.п.
по сути ничего не изменится, только места поменяют и имена
вспоминается школьная учительница по литературе, которая брала с полки толстую книгу с краткими пересказами произведений из классики и фигачила по ней каждый урок... сыпала тезисами, чужими замыленными фразами, толку никакого(
Как-то побывала на Брифли, почитала несколько кратких пересказов на тему "Как писАть хорошо". Из полных версий до конца дочитала только одну - Паустовского. Так что неизвестно, насколько краткие пересказы хуже оригинала.
Но ведь мы не можем исключать субъективизм.
Разных переводчиков воспринимаешь по-разному, а когда в переводе ещё и пересказ))
Это мне напоминает школьные сочинения, ставшие легендой.
"Пьер Безухов носил панталоны с высоким жабо.
Когда бомбы стали разрываться в гуще солдат, Пьеру неожиданно открылся внутренний мир простых русских людей.
Фамусов, этот старорежимный дворянин, воспитывал Софью как и всех общественных девиц.
Комната Раскольникова была похожа на гроб с желтыми обоями.
Обломов любил лежать на диване совершенно один. Этим он непонятен нам, молодым современным читателям…"
Дети станут ещё безграмотнее, если ранее они просто читали "краткие содержания", то теперь остаются без возможности сделать собственные выводы на основе оригинала. Быдло легче поддаётся стадному управлению, понимаю(
не будет ни каких кратких пересказов, будет написано краткий, а на деле выпустят книгу не меньше оригинала)))
Ждём следующий шаг: для всех, кто не может купить еду, в магазине стоит человек, который рассказывает тебе, как она на вкус
Однажды, на базаре Ходжа увидел как толстый чайханщик тряс какого-то нищего бродягу, требуя у него платы за обед.
— Но я же только понюхал твой плов! — оправдывался бродяга.
— Но запах тоже стоит денег! — отвечал ему толстяк.
— Подожди, отпусти его — я заплачу тебе за все, — с этими словами Ходжа Насреддин подошел к чайханщику. Тот отпустил беднягу. Ходжа вынул из кармана несколько монет и потряс их над ухом чайханщика.
— Что это? — изумился тот.
— Кто продаёт запах плова, тот в оплату получает звон монет — невозмутимо ответил Ходжа…
Ага плати за запах еды звоном монет или рассказом о том как купюры выглядят...
Мне Мойша напел (с) :)))))))))))
В России вместо книг теперь военный устав)
Что интересно, на том же Литресе в публикации подобных саммари отказывают, требуя предоставить письменное согласие правообладателя)
ВО ВСЕХ КИНОТЕАТРАХ СТРАНЫ:
Пересказ фильма "Аватар: путь воды"
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Не, а чем «Волшебник Изумрудного города» Волкова не пересказ «Страны Оз »? 🤷🏻♂️
(Удалено цензурой!)
Да друзья ... у меня приличных слов уже не остаётся...
ну издатели странные какие то)
запретили легальные каналы и потом - а чего это пиратят то нас))
от поклонников забыла закрыть машину, на руках ребёнок и пакеты - угоняйте нахуй, ты сама виновата?
Какое саммари, кому оно нужно если есть summarize (GPT/etc.)?
В пересказе? Тут с переводами проблема - часто теряется слог автора, шутки и манера письма
Да это капец. Воровство же. Надо хоть как-то с авторами договариваться)) А так конечно лишать нас мирового искусства не правильно!
Глубокий комментарий, Алена
Аватар показал — схема рабочая. Почему бы и на книги не перенести.
А кому интересно принадлежат права на книгу Цезаря "Записки о Галльской войне" ?
Издательство: Эксмо, 2021 г тебе объяснит)
https://www.labirint.ru/books/816358/
А на библию?
Ахахахах, чтоооооо
Фанфики давно уже популярны. Только раньше на этом люди в сети зарабатывали (некоторые, очень даже неплохо), а теперь издательства решили отобрать у них хлеб.
Хз зачем стартапу так себя ограничивать каким-то нонфикшоном? Чтобы потом авитовские менежыры мешали развитию?
Тем более, что президент поставил курс на импортозамещение и прорывные технологии, а времени на раскачку нет, поэтому нужно начинать с пересказа технической литературы и создания креативных иллюстраций к ним.
Потом добавить авторский пересказ книг по экономике, чтобы противостоять коварному западу и его, ни на что не влияющим, санкциям
Мальчик, имя которого трудно вспомнить, но кажется оно звучало как Генри Поттер, периодически стал задумываться о кредите от компании «Сбер». Ему так захотелось купить новую волшебную палочку...