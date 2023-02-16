Сюжет «Тетриса» основан на реальных событиях и расскажет о том, как советский программист Алексей Пажитнов (Никита Ефремов) и датский геймдизайнер Хэнк Роджерс (Тэрон Эджертон) боролись за права на культовую головоломку, чем привлекли внимание агентов КГБ.