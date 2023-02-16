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DTF

«Это идеальная игра»: Apple TV показала трейлер фильма «Тетрис» об истории создания игры Статьи редакции

Картина выйдет 31 марта 2023 года.

  • Сюжет «Тетриса» основан на реальных событиях и расскажет о том, как советский программист Алексей Пажитнов (Никита Ефремов) и датский геймдизайнер Хэнк Роджерс (Тэрон Эджертон) боролись за права на культовую головоломку, чем привлекли внимание агентов КГБ.

  • В дебютном трейлере фильма помимо главных героев можно увидеть и нескольких исторических личностей включая президента СССР Михаила Горбачёва и Хироси Ямаути, третьего по счёту гендиректора Nintendo.

  • Постановщиком «Тетриса» выступил Джон С. Бейрд, известный по «Грязи», а автор «Кингсмэна» Мэттью Вон спродюсировал картину.

  • «Тетрис» выйдет в стриминговом сервисе Apple TV+ уже 31 марта.
Истории
Придумать популярную игру, но не заработать на ней: история «Тетриса» и его изобретателя Статьи редакции

Права на головоломку Алексея Пажитнова десять лет принадлежали советскому правительству, а за рубежом её без лицензии продавали иностранные предприниматели.

Алексей Пажитнов The Digital Antiquarian

#новость #тетрис

963 просмотров
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27 комментариев
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 Мухча Пухча

Ждем фэнтези боевик про Марио ))

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Арсений

Я бы скорей послушал историю гения, который придумал это)

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Artem Petrenkov

https://en.wikipedia.org/wiki/Gunpei_Yokoi — придумал GameBoy, Game & Watch, D-pad (стрелки на контроллерах в виде крестика), продюсировал Donkey Kong, Mario Bros. и Metroid.

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Айдар Гаязов

Конец)

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Артём К

Было в 90х

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Denis Bystruev

Про Марио уже много фильмов, а про Тетрис ещё нет.

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Агент К

https://www.youtube.com/watch?v=qDd_1nqmDpc

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Веселый файл

Если бы "Гена и Чебурашка" снимались в фильме

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Арсений

Точняк, нужен еще фильм про историю Змейки
А то я все смотрел на Гену и не мог понять, кого он мне напоминает

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Вася Пражкин

У этой игры немало поклонников:

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Vasili Kubarev

Это лего, а не тетрис.

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Nikolay Skidanov

ждем сериала по игре Бармен, когда надо было кружки раскидывать по столам, а когда не успевал, посетители везли мордой по столу.

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Куртуазный маньерист

Почему в трейлере все трезвые? Какая то клюква.

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Vasili Kubarev

Иногда просто поражаешься - как людям приходят в голову такие гениальные идеи?

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lakoros
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Двигаю

Смеющийся товарищ майор, да такая симпатичная)
Атмосферно и ностальгично - посмотрю!
И даже Тинькову похоже какая-то роль перепала😅

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Сергей Коновалов
Сюжет «Тетриса» основан на реальных событиях и расскажет о том

Ну авторство тетриса известно. А остальные события показанные в фильме насколько достоверны? :)

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Арсений

Шутки шутками а игра реально культовая, сколько вечеров я убил за игрой в тетрис не сосчитать
Обязательно стоит глянуть, никогда историей создания игры не интересовался

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Перечитатель

А в США можно разве фильмы снимать про умных русских?

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шатал устоев

Советских

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Перечитатель

Нациальность то русский

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шатал устоев

«По итогам переписи населения 2010 года в РФ около 27 тысяч человек определили свою национальность как «советскую»» -wiki.
Не поняли вы мою шутку:)

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lakoros

Возможно в фильме умные только разработчик и пара его друзей. Остальные хотят их за это расстрелять.

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Илья Васильев

В американских фильмах/сериалах, где СССР показывают - специальный фильтр используют? Цвет везде один и тот же))

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Gollut

Так вот как СССР развалили - победили в перестрелке за тетрис

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ilia

В России как обычно всегда серо и КГБ только и хочет тетрис присвоить...

Ясно-понятно - "клюквизм".

Американцам вообще самим не надоело стряпать так?

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Ренат Лотфуллин

Интересно, будет сцена как на улице в москве пьяный медведь играет на балалайке?

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