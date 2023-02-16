«Это идеальная игра»: Apple TV показала трейлер фильма «Тетрис» об истории создания игры Статьи редакции
Картина выйдет 31 марта 2023 года.
Сюжет «Тетриса» основан на реальных событиях и расскажет о том, как советский программист Алексей Пажитнов (Никита Ефремов) и датский геймдизайнер Хэнк Роджерс (Тэрон Эджертон) боролись за права на культовую головоломку, чем привлекли внимание агентов КГБ.
В дебютном трейлере фильма помимо главных героев можно увидеть и нескольких исторических личностей включая президента СССР Михаила Горбачёва и Хироси Ямаути, третьего по счёту гендиректора Nintendo.
Постановщиком «Тетриса» выступил Джон С. Бейрд, известный по «Грязи», а автор «Кингсмэна» Мэттью Вон спродюсировал картину.
- «Тетрис» выйдет в стриминговом сервисе Apple TV+ уже 31 марта.
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Ждем фэнтези боевик про Марио ))
Я бы скорей послушал историю гения, который придумал это)
https://en.wikipedia.org/wiki/Gunpei_Yokoi — придумал GameBoy, Game & Watch, D-pad (стрелки на контроллерах в виде крестика), продюсировал Donkey Kong, Mario Bros. и Metroid.
Конец)
Было в 90х
Про Марио уже много фильмов, а про Тетрис ещё нет.
https://www.youtube.com/watch?v=qDd_1nqmDpc
Если бы "Гена и Чебурашка" снимались в фильме
Точняк, нужен еще фильм про историю Змейки
А то я все смотрел на Гену и не мог понять, кого он мне напоминает
У этой игры немало поклонников:
Это лего, а не тетрис.
ждем сериала по игре Бармен, когда надо было кружки раскидывать по столам, а когда не успевал, посетители везли мордой по столу.
Почему в трейлере все трезвые? Какая то клюква.
Иногда просто поражаешься - как людям приходят в голову такие гениальные идеи?
Смеющийся товарищ майор, да такая симпатичная)
Атмосферно и ностальгично - посмотрю!
И даже Тинькову похоже какая-то роль перепала😅
Ну авторство тетриса известно. А остальные события показанные в фильме насколько достоверны? :)
Шутки шутками а игра реально культовая, сколько вечеров я убил за игрой в тетрис не сосчитать
Обязательно стоит глянуть, никогда историей создания игры не интересовался
А в США можно разве фильмы снимать про умных русских?
Советских
Нациальность то русский
«По итогам переписи населения 2010 года в РФ около 27 тысяч человек определили свою национальность как «советскую»» -wiki.
Не поняли вы мою шутку:)
Возможно в фильме умные только разработчик и пара его друзей. Остальные хотят их за это расстрелять.
В американских фильмах/сериалах, где СССР показывают - специальный фильтр используют? Цвет везде один и тот же))
Так вот как СССР развалили - победили в перестрелке за тетрис
В России как обычно всегда серо и КГБ только и хочет тетрис присвоить...
Ясно-понятно - "клюквизм".
Американцам вообще самим не надоело стряпать так?
Интересно, будет сцена как на улице в москве пьяный медведь играет на балалайке?