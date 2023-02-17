С февраля 2022 года трафик на пиратских ресурсах вырос на 20%. Тут основная проблема у нас с «Яндексом», который, по нашим оценкам, является крупнейшим генератором такого трафика.

Более десяти уже заблокированных пиратских сайтов практически ежедневно создают зеркала, а механизмов предотвращения их индексации у издателей попросту нет. «Яндекс» не убирает их из выдачи, ссылаясь на отсутствие законных оснований. Хотя сам в прошлом году вышел на рынок цифровых книг.