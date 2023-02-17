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Полина Лааксо

Пиратство, пересказы нон-фикшена и поддержка своих авторов: глава «Эксмо-АСТ» — о ситуации на книжном рынке Статьи редакции

Как российский книжный рынок завершил 2022 год и что его ждёт теперь — главное из интервью Олега Новикова для «Ведомостей».

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Олег Новиков. Источник: «Секрет фирмы»

Каким был 2022 год для рынка

  • В денежном выражении российский книжный рынок вырос на 10% — до 109 млрд рублей. В ноябре 2022 года в «Эксмо-АСТ» полагали, что прирост составит около 15%.
  • Себестоимость бумажных книг увеличилась на 30% из-за подорожания производства. По количеству выпущенных экземпляров рынок бумажных книг без учёта учебной литературы упал год к году на 7%: это значит, что он весь рынок рос за счёт увеличения цен на книги, а не за счёт роста потребления.
  • Объём продаж на рынке цифровых форматов сохранился на уровне 2021 года и составил 11 млрд рублей. Продажи электронных книг выросли на 5% год к году, а сегмент аудиокниг сжался на 10%. Среди причин — уход зарубежных сервисов из России и отключение ряда платёжных решений, а также пиратство.

С февраля 2022 года трафик на пиратских ресурсах вырос на 20%. Тут основная проблема у нас с «Яндексом», который, по нашим оценкам, является крупнейшим генератором такого трафика.

Более десяти уже заблокированных пиратских сайтов практически ежедневно создают зеркала, а механизмов предотвращения их индексации у издателей попросту нет. «Яндекс» не убирает их из выдачи, ссылаясь на отсутствие законных оснований. Хотя сам в прошлом году вышел на рынок цифровых книг.

глава «Эксмо-АСТ» Олег Новиков

Как завершила 2022 год группа «Эксмо-АСТ»

  • В деньгах группа компаний выросла на 15% год к году — общая выручка превысила 60 млрд рублей. Число проданных книг осталось на уровне 2021 года (цифры не приводят).
  • Компании помог растущий спрос на художественную литературу, включая комиксы и мангу: её доля от общей выручки «Эксмо-АСТ» превышает 50%. Новиков считает, что она помогала россиянам «отвлечься от окружающей реальности».
  • Среди других благоприятных факторов — большой складской запас, который компания формировала ещё в 2020-2021 году по более низким ценам, а также снижение активности других участников книжного рынка. Последние ожидали, что спрос на книги упадёт, и потому сокращали выпуск.

Как обстоят дела с контрактами на книги зарубежных издательств

  • В издательском бизнесе, как правило, действуют длинные контракты на пять лет — часть уже истекла. По оценкам издательской группы, в год она будет терять «четверть пакета зарубежных авторов», которые прекратили сотрудничество с российскими издателями. Но ситуация не «критичная», говорит Новиков, так как доля иностранных произведений от выручки группы составляет 20%.
  • Компания работает с независимыми издательствами из Европы, США и Китая и отмечает, что старается убедить старых партнёров обновить договоры. Так, например, поступили испаноязычное подразделение Penguin Random House, французский издательский дом Gallimard и другие.

Какое будущее у идеи с пересказами книг

  • Изложение книг, которые компания не может публиковать в России, — это способ познакомить читателей с ключевыми идеями авторов. Но формат больше подходит для прикладной литературы — и то не всей, поэтому широкое распространение «вряд ли получит», говорит Новиков.

Вопрос [о механизме принудительной лицензии] очень тонкий и требует учёта всех нюансов, с тем чтобы не разрушить монетизацию труда писателей и не обесценить авторское право. И нам бы не хотелось менять создававшуюся десятилетиями культуру легального потребления контента.

В то же время мы должны думать об интересах читателя, который привык получать доступ ко всем новинкам одновременно со всем миром.

глава «Эксмо-АСТ» Олег Новиков

Как на рынке скажется запрет «пропаганды ЛГБТ»

  • «Всё будет зависеть от правоприменительной практики», — говорит Новиков. По его словам, формулировки в законе слишком общие и расплывчатые, из-за чего издательства и магазины не до конца понимают, что нельзя печатать и продавать.
  • Если трактовать поправки «широко», то под запрет попадает половина классики и «много современной прозы». По существу же речь идёт, скорее, о доле книг в 0,5% и меньше.

Как поддерживать российских писателей

  • У «Эксмо-АСТ» есть издательства, книжная розница, сервисы цифровой дистрибуции, типографии, а ещё в 2022 году она организовала сценарную группу и привлекла к презентации произведений от молодых авторов представителей видеосервисов.
  • Так компания надеется повысить шансы малоизвестных российских писателей продать права на экранизации, которые нередко влияют на продажи и иногда увеличивают их в десятки раз.

Общий объём инвестиций, который мы планируем направить на софинансирование кинопроектов, заинтересованных в сотрудничестве с нашими авторами, составит в 2023 году около 300 млн рублей.

Речь идет о поддержке трёх-четырёх проектов — если опыт будет успешным.

глава «Эксмо-АСТ» Олег Новиков
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Прочий якорь
Издательство «Эксмо-АСТ» начнёт инвестировать в экранизации российских книг Статьи редакции

В первый проект оно вложит 200 млн рублей, в остальных будет покрывать 25% затрат на кинопроизводство.

От чего будет зависеть развитие книжного рынка

  • Главный фактор — это доходы населения. Если они падают, сокращаются и продажи книг.
  • Помимо этого, компания надеется на поддержку со стороны государства, чтобы развивать книжное производство внутри страны: это могут быть льготные ставки по кредитам и снятие пошлин на ввоз полиграфического оборудования, которое не выпускают в России.

#новость #книги

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5 комментариев
Вадим Д.

С такими ценниками на бумажные книги кто-то ещё думает, что пиратство может прекратиться?
Я очень люблю книги, но покупаю крайне редко и в первую очередь именно из-за конских цен.

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Serge Arsentiev

Спасибо, интересно. Причем я видел плашку этой новости в ленте ВК от Ведомостей, но выжимку прочитать конечно, быстрее и полезнее

"С февраля 2022 года трафик на пиратских ресурсах вырос на 20%."
Как они это считают, и откуда такие круглые цифры, остаётся, конечно загадкой.

Скорее всего, у АСТа приличные долги, и невозможность с ними расплатиться - каковую ситуацию зачем-то прикрывают таким бравурным (в-целом), интервью.

Вот у меня тут случай был - впервые за 2 (два) месяца увидел в метро человека с бумажной книгой небольшого формата. Видимо, он-то и купил её у АСТ за 109 млрд. руб. в 2022-м еще году :)

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Невкусно и грустно
включая комиксы и мангу: её доля от общей выручки «Эксмо-АСТ» превышает 50%.

Лол. Нормальный такой профайл среднего покупателя книг

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Дарья Смолякова

По фото, я подумала, что сейчас он пояснит по ситуации между администрацией города и ореховской братвой. Но нет, все ок. Проблем никаких нет. Зарубежные авторы дали "согласие" на пересказ своих книг.

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Maxim

Всегда был противником электронных книг, читал исключительно «бумагу», но с нынешними ценами перешел на темную сторону

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