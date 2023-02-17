Пиратство, пересказы нон-фикшена и поддержка своих авторов: глава «Эксмо-АСТ» — о ситуации на книжном рынке Статьи редакции
Как российский книжный рынок завершил 2022 год и что его ждёт теперь — главное из интервью Олега Новикова для «Ведомостей».
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Каким был 2022 год для рынка
- В денежном выражении российский книжный рынок вырос на 10% — до 109 млрд рублей. В ноябре 2022 года в «Эксмо-АСТ» полагали, что прирост составит около 15%.
- Себестоимость бумажных книг увеличилась на 30% из-за подорожания производства. По количеству выпущенных экземпляров рынок бумажных книг без учёта учебной литературы упал год к году на 7%: это значит, что он весь рынок рос за счёт увеличения цен на книги, а не за счёт роста потребления.
- Объём продаж на рынке цифровых форматов сохранился на уровне 2021 года и составил 11 млрд рублей. Продажи электронных книг выросли на 5% год к году, а сегмент аудиокниг сжался на 10%. Среди причин — уход зарубежных сервисов из России и отключение ряда платёжных решений, а также пиратство.
Как завершила 2022 год группа «Эксмо-АСТ»
- В деньгах группа компаний выросла на 15% год к году — общая выручка превысила 60 млрд рублей. Число проданных книг осталось на уровне 2021 года (цифры не приводят).
- Компании помог растущий спрос на художественную литературу, включая комиксы и мангу: её доля от общей выручки «Эксмо-АСТ» превышает 50%. Новиков считает, что она помогала россиянам «отвлечься от окружающей реальности».
- Среди других благоприятных факторов — большой складской запас, который компания формировала ещё в 2020-2021 году по более низким ценам, а также снижение активности других участников книжного рынка. Последние ожидали, что спрос на книги упадёт, и потому сокращали выпуск.
Как обстоят дела с контрактами на книги зарубежных издательств
- В издательском бизнесе, как правило, действуют длинные контракты на пять лет — часть уже истекла. По оценкам издательской группы, в год она будет терять «четверть пакета зарубежных авторов», которые прекратили сотрудничество с российскими издателями. Но ситуация не «критичная», говорит Новиков, так как доля иностранных произведений от выручки группы составляет 20%.
- Компания работает с независимыми издательствами из Европы, США и Китая и отмечает, что старается убедить старых партнёров обновить договоры. Так, например, поступили испаноязычное подразделение Penguin Random House, французский издательский дом Gallimard и другие.
Какое будущее у идеи с пересказами книг
- Изложение книг, которые компания не может публиковать в России, — это способ познакомить читателей с ключевыми идеями авторов. Но формат больше подходит для прикладной литературы — и то не всей, поэтому широкое распространение «вряд ли получит», говорит Новиков.
Как на рынке скажется запрет «пропаганды ЛГБТ»
- «Всё будет зависеть от правоприменительной практики», — говорит Новиков. По его словам, формулировки в законе слишком общие и расплывчатые, из-за чего издательства и магазины не до конца понимают, что нельзя печатать и продавать.
- Если трактовать поправки «широко», то под запрет попадает половина классики и «много современной прозы». По существу же речь идёт, скорее, о доле книг в 0,5% и меньше.
Как поддерживать российских писателей
- У «Эксмо-АСТ» есть издательства, книжная розница, сервисы цифровой дистрибуции, типографии, а ещё в 2022 году она организовала сценарную группу и привлекла к презентации произведений от молодых авторов представителей видеосервисов.
- Так компания надеется повысить шансы малоизвестных российских писателей продать права на экранизации, которые нередко влияют на продажи и иногда увеличивают их в десятки раз.
От чего будет зависеть развитие книжного рынка
- Главный фактор — это доходы населения. Если они падают, сокращаются и продажи книг.
- Помимо этого, компания надеется на поддержку со стороны государства, чтобы развивать книжное производство внутри страны: это могут быть льготные ставки по кредитам и снятие пошлин на ввоз полиграфического оборудования, которое не выпускают в России.
С такими ценниками на бумажные книги кто-то ещё думает, что пиратство может прекратиться?
Я очень люблю книги, но покупаю крайне редко и в первую очередь именно из-за конских цен.
Спасибо, интересно. Причем я видел плашку этой новости в ленте ВК от Ведомостей, но выжимку прочитать конечно, быстрее и полезнее
"С февраля 2022 года трафик на пиратских ресурсах вырос на 20%."
Как они это считают, и откуда такие круглые цифры, остаётся, конечно загадкой.
Скорее всего, у АСТа приличные долги, и невозможность с ними расплатиться - каковую ситуацию зачем-то прикрывают таким бравурным (в-целом), интервью.
Вот у меня тут случай был - впервые за 2 (два) месяца увидел в метро человека с бумажной книгой небольшого формата. Видимо, он-то и купил её у АСТ за 109 млрд. руб. в 2022-м еще году :)
Лол. Нормальный такой профайл среднего покупателя книг
По фото, я подумала, что сейчас он пояснит по ситуации между администрацией города и ореховской братвой. Но нет, все ок. Проблем никаких нет. Зарубежные авторы дали "согласие" на пересказ своих книг.
Всегда был противником электронных книг, читал исключительно «бумагу», но с нынешними ценами перешел на темную сторону