Осетинская, бывший шеф-редактор РБК, а также бывший главред «Ведомостей» и российского Forbes, основала The Bell в 2017 году. Издание начиналось с электронной рассылки экономически значимых новостей. Позднее оно привлекло инвестиции в $600 тысяч, в том числе от Бориса Зимина и Европейского фонда за демократию.