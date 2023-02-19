Роскомнадзор заблокировал сайт издания The Bell Статьи редакции
До этого само СМИ и его основатель Елизавета Осетинская были объявлены иноагентами.
- Как следует из данных сервиса РКН для проверки сведений о блокировке интернет-ресурсов, доступ к сайту The Bell ограничен. Причина блокировки не указана.
- В апреле 2022 года Минюст внёс в реестр иностранных агентов основателя The Bell Елизавету Осетинскую и главреда Ирину Малкову. В декабре иноагентом было объявлено и само издание.
Осетинская, бывший шеф-редактор РБК, а также бывший главред «Ведомостей» и российского Forbes, основала The Bell в 2017 году. Издание начиналось с электронной рассылки экономически значимых новостей. Позднее оно привлекло инвестиции в $600 тысяч, в том числе от Бориса Зимина и Европейского фонда за демократию.
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В России демократия, но точка зрения может быть только одна!
Мне все время рассказывают, что в РФ полная свобода слова, а вот на Западе Дождь выгнали из Латвии, и Ютуб банит крайне популярные каналы Росзаборнадзора.
Такими действиями людей хоть научат пользоваться всякими там прокси. А то будет как совок, который вырастил море инфантилов.
по уши в "демократии", одни губы из неё торчат, строем нужно идти тихонечко, чтобы не гнать волну
Вместо тысячи слов для любителей гадить у подъезда, взбрасывать нужные мессенджи, закрывать глаза на ботофермы и спонсорство нужных месседжев, которые иногда вообще не подтверждаются или подверждаеются на 10-30%.
За что боролись, на то и напоролись.
Передайте куратору, что смысла в новых блокировках нет.
Всё решают технологии. У кого круче телефон, тот в итоге и победит.
Ну хоть 600.000 долларов удачно распилили, на хатку в Кёльне хватит, а в Берлине хватит аж на 2 хатки, но распил у Овального веселее прошёл
600к на 2 хаты в Берлине? Вы в каком году живете? 2005?
Там уже давно таких цен нет.
Звучит как бизнес план.
Честно, меня и блокировка достала, и то, во что зе Белл скатился за год. Из бизнес издания в оружейное
Да, бизнес сейчас в России прёт. Оружейный правда только
Мы уже настолько привыкли к VPN, что любая блокировка ничтожна и бессмысленна. Кому надо, тот получит доступ.
А что вы скажете насчет блокировки VPN?
Зато на Западе абсолютная свобода слова. В Австрии за цитирование любой фразы из Раша тодай - тюрьма. Адольф Усатый из Австрии родом. А за обоснованные вопросы или комментарии в мордокниге про евреев, украинцев, арабов, уголовки и тюрьма автоматом прилетают
А не пофиг ли на запад, когда живёшь в России?
Давайте вместе придумаем комментарий, за который я сяду в тюрьму в Австрии?
Жалость то какая, им поучиться у сайтов с пиратскими сериалами - тех чуть ли не каждую неделю блокируют, и они возобновляют работу на новом домене
Лордфильм, есть ощущение что они опережение работают. Сами банально каждый день перезжают на новый адрес)
Сайт нави еще забанили
А это что за сайт? Тоже политика?
Осетинская больше не норм🤭
)))
На фоне происходящих событий совсем не удивило
так ну а дни кто считать будет, время обед, а я не вижу день... совсем обленились уже
Да и хй с ними