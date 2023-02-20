«Почта Банк» до конца 2023-го вложит 150 млн рублей в свой сервис для покупки билетов на концерты, спектакли и выставки Статьи редакции
Но для рынка объёмом более 60 млрд рублей этого может быть недостаточно, считают его участники.
- «Почта Банк» до конца 2023 года инвестирует более 150 млн рублей в развитие собственного агрегатора билетов на культурные мероприятия, рассказали «Ъ» в компании. Он работает на базе платформы SmartBilet, которую банк выкупил в марте 2022 года.
- Онлайн-витрина размещена на сайте банка и в приложении. Изначально она показывала только те билеты, которые можно оплатить с помощью «Пушкинской карты» — «Почта Банк» выступает её оператором. А одной из главных функций была «Коллективная покупка»: она позволяла учителям приобрести билеты на группы учеников.
- Теперь на сайте доступны мероприятия, которые не входят в программу молодёжной карты и посетить которые можно в одиночку, убедилась редакция vc.ru. На момент публикации на витрине размещено свыше 10 тысяч событий в более чем 450 российских городов, посёлков и сёл.
- В конце 2023 года банк рассчитывает вывести сервис на окупаемость, а в течение ближайших пяти лет войти в пятёрку лидеров рынка. Опрошенные «Ъ» участники рынка считают, что «цель попадания в топ-5 адекватна», так как крупных игроков всего трое, и они идут с «большим отрывом» от остальных (кто это, не уточняется — vc.ru).
- К тому же в течение трёх лет рынок билетов будет восстанавливаться «за счёт развития уникального российского контента» после просадки в 2022 году на 15-20 млрд рублей, говорит гендиректор «Афиши» Илья Альтшулер. И это шанс для «Почта Банка» занять свою долю.
- Однако 150 млн рублей — это «копейки» для рынка объёмом более 60 млрд рублей, считает один из собеседников «Ъ». По его словам, в одном только 2021 году Ticketland и «Кассир.ру» потратили на развитие около 1 млрд рублей каждый.
- Если банк будет наращивать выручку только за счёт госсубсидий, то есть продавая события по молодёжной карте, то он может войти в пятёрку, но так и останется «карманным оператором», считает продюсер Colisium International Music Forum Сергей Бабич.
- Чтобы конкурировать с другими билетными платформами, «Почта Банку» нужно ещё больше событий, не входящих в «Пушкинскую карту», а также больше эксклюзивных мероприятий. Ещё одно его потенциальное преимущество — это возможность продавать билеты в отделениях почты по всей стране. Так компания может однажды стать «новой билетной экосистемой».
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Хорошее дело. А в отделение точно не надо будет идти за билетами? (-:
Конечно надо, это священный ритуал. И важно, при входе в отделение, громко и четко спросить «кто крайний?» и не перепутать с «кто последний?», иначе хуями обложат 🌝
Почтой будут отправлять, приходить будут уже после события
Но с кьюаром, по которому можно посмотреть запись
Но с доплатой и в рутубе.
сделали бы нормальную доставку лучше