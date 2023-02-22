МТС вышла из проекта по развитию концертной площадки рядом со «Сколково» — «Ъ» Статьи редакции
Сам оператор заявил, что отказался только от «нейминга».
- МТС отказалась от партнёрства с концертной площадкой на 11 тысяч человек рядом с центром «Сколково», сообщили «Ъ» источники среди билетных операторов. Решение не объяснили ни МТС, ни инициатор проекта — холдинг семьи Гуцериевых «ЭсЭфАй».
- В рамках десятилетнего соглашения МТС должна была стать «титульным» партнёром комплекса, создать для него ИТ-инфраструктуру, добавить свои билетные сервисы Ticketland и Ponominalu, а также проводить на площадке собственные мероприятия. Комплекс также хотели назвать «МТС Live Arena».
- Он открылся в конце 2022 года, но без упоминания МТС — как Live Arena. Оператор также не фигурирует среди партнёров на сайте. Весной 2023-го на площадке пройдёт несколько концертов, но Ticketland и Ponominalu билеты на них не продают, проверила редакция vc.ru. Хотя часть из них представлена на «МТС Live».
- МТС пояснила «Ъ», что отказалась только от «нейминга» и продолжит сотрудничать с площадкой в билетном и промоутерском бизнесе.
- Основная цель открытия залов под известными брендами — это снизить расходы на организацию туров артистов, так как можно бронировать даты «оптом», считает продюсер Colisium International Music Forum Сергей Бабич. Ещё одно преимущество — возможность получить больше выручки, если стать билетным оператором по умолчанию.
- По этой причине МТС уже несколько лет развивает сеть залов: в 2021 году она открыла «МТС Live Холл» в Екатеринбурге, а 2022-м стала управлять двумя площадками в Москве и Санкт-Петербурге — это «МТС Live Холл» и «МТС Live Арена» соответственно.
- МТС и «ЭсЭфАй» (тогда — «Сафмар») рассказали о планах открыть зал площадью 49,5 тысяч м² в 2019 году. Структуры «ЭсЭфАй» отвечали за строительство и инвестиции, а МТС должна была обеспечить комплекс технологиями. Он должен был заработать в 2020 году, но сроки перенесли из-за пандемии.
- Помимо МТС, свои концертные сети развивает также VK. В декабре 2022 года она открыла площадку на месте московского Adrenaline Stadium, а в феврале — на месте московского клуба Gipsy. С 2021 года пространство для мероприятий есть и у «Яндекса».
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А что вообще тянет бизнес открывать эти, как их там, концертные площадки, во? Просто слыхал что инвалиды, ой, VK, уже открыли чуть ли не два.
Ну вы скажите прибыль, а я скажу что у МТС, что у VK девелопмент ведь не разу не профильная тема.
Почему ? Вы определяете во что компании должны инвестировать? Может нам вообще без музыки сидеть и не поддерживать молодых артистов как это делают игроки перечисленные выше ?
Ну, вышла и вышла
Будет строить площадку для ебли с пляской.
В метавселенной.
В статье ошибка, когда открыли центр там МТС было указано, потом сняли, а на дорожных знаках МТС замазали!!!!
прям как золотые арки на соусах, оставшихся в наследство от макдональдса
При этом остальным площадкам МТС своё название добавляет. Да у них и других площадок вон валом.
Площадка очень классная. В ней должен был выступать Цирк дю Солей со своими шоу. Делалось все по уму. Но момент выхода на рынок проекта оказался не очень удачным: пандемия, санкции…
Похуй.