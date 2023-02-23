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Ежегодный Слава

YouTube заблокировал канал Артемия Лебедева Статьи редакции

Основатель «Студии Артемия Лебедева» и блогер обещал публиковать выпуски на Rutube и во «ВКонтакте».

  • О блокировке своего канала вечером 22 февраля 2023 года сообщил сам дизайнер. На своей странице в Instagram (принадлежит признанной экстремистской Meta) он разместил скриншот части письма YouTube: там говорится, что канал заблокировали из-за нарушения правил сервиса, решение можно обжаловать.
  • В своём Telegram-канале Лебедев обещал делиться новыми выпусками во «ВКонтакте», на Rutube и «Яндекс Музыке» и позже опубликовал новый ролик.
  • «Фонтанка» напоминает, что у YouTube-канала Лебедева был 1 млн подписчиков.
  • Канал Лебедева — не единственный в последнее время, который блокируется на YouTube. Например, сервис заблокировал каналы ТНТ, «Первого канала», «Звезды», НТВ. Осенью 2022 года суд в Москве обязал Google платить неустойки компаниям до разблокировки.
Скриншот одного из выпусков

Первым эту новость на vc.ru заметил A.A. Rayskiy

#новость #лебедев #youtube

1374 просмотров
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60 комментариев
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 bloger

Пусть возвращается в уютную жежешечку к бугагашечкам )))

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Vlad S.

Ну заблокировали и заблокировали

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Генеральный корабль

Знатный был пи&добол

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1 комментарий
Rafa Ramazanov

Что бубнить то...

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Некто

А как же лозунги свобода слова! толерантность, терпимость и конечно же демократия!
Это что за свобода такая, где нет права на личное мнение? Вернее оно есть но не у каждого.

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Pavel Cree

Ничего страшного, пусть высказывает личное мнение на скрепном рутубе.

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8 комментариев
egfrgfkfl

Демократия это не значит что можно полную чепуху транслировать в общество и с каждым годом это всё усиливается. Всему есть предел.

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4 комментария
Garmonbon

на рутьюбе он сейчас ощутит полную демократию после модерации роликов по 2 недели. думаю придется мат очень сильно запикивать.

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1 комментарий
Marow from Neverland

свобода слова это про отсутствие цензуры. цензуру осуществляет государство, и лебедеву не запрещено пользоваться соцсетями

ютуб приравнивает Z-риторику к пропаганде ненависти, поэтому удаляет весь такой контент со своей площадки. лебедев волен сходить на вимео или твиттер, постить свои видосы на рутубе или вконтакте, где политика модерации не такая строгая.

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2 комментария
Мурад Муртазалиев

Я вот вообще ни разу нри смотрел его канал, но я прям почему-то уверен, что Ютуб забанил его согласно своим правилам. Возможно он топил за разделение другой страны?

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1 комментарий
Вадим Д.

Вот теперь он каааак переедет на рутуб и... вообще никто об этом не узнает.
Ну и ладно, могут себе позволить. Зато татьяныча в интернете будет меньше.

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ЯжПрограммист

Так он уже давно там дублируется, давно было понятно что и до него очередь дойдёт.

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Leonid Bushuev

жаль же.

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Аватарка- не приговор

ну всё теперь там больше нечего смотреть🤣

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Андрей

да и пох

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Black7

Давно пора было

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Слегка Придурковатый

Мне так на это глубоко похуй, что я решил написать этот камент.

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ЯжПрограммист

Приложите картинку, чтобы все могли прочувствовать глубину вашего безразличия к этой ситуации!)

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1 комментарий
Илья Илья

Конечно плохо, что заблокировали. Но это такой абсолютный мерзкий человек, что аж при упоминание его имени начинаются рвотные позывы.

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Февраль Камшотов

На Яндекс.Музыке буду слушать как и раньше -)

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Garmonbon

слушать, не смотреть

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2 комментария
egfrgfkfl

да нормально наоборот, они же все "путина и узурпаторов" поддерживают, vk вообще слабый сервис не смотрю его

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ЯжПрограммист

Отмороженного камикадзе наверное за это же блокнули?

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Сергей Аликин

Артемка так сильно заватанился? Или что у него произошло?

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cmpstrn

Давно уже.

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Voin Mraka

скорее всего зерг раш ему устроили

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ЯжПрограммист

Это не связано с позицией, если грамотно и организованно работать по каналу то можно любого снести.

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Blackrock
Канал Лебедева — не единственный в последнее время, который блокируется на YouTube. Например, сервис заблокировал каналы ТНТ, «Первого канала», «Звезды», НТВ. Осенью 2022 года суд в Москве обязал Google платить неустойки компаниям до разблокировки

Гоблина канал тоже заблокировали

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Андрей петров

помер Никодим, да и *** с ним.
Совсем не жаль.
Перекрашивается не только внешне, на раз-два-три.
Семеро маток сосать - это надо талант иметь, не каждому дано, а он умеет.
Одна отвалилась, остальные в три струи будут пытаться доиться.

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Xi

То есть, если вам кто-то не нравится, то его можно банить и это норм. А если забанят того, кто нравится, то это плохо и против свободы слова?)

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3 комментария
dixi

а еще заблокировали камикадзе ди,наверное для баланса

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Black7

Найти этих ублюдков, найти родителей этих ублюдков и наказать!

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Hardy

А он разве не сидит еще ?

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1 комментарий
Hardy

За это стоит выпить 🥃

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Шалтай Болтай

Наконец-то то этого клоуна на кремлевском подсосе вышвырнули с Ютуба.

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Иван Егоров

Почему ютуб что-либо блокирует, а не уходит полностью — это технически сложно?

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