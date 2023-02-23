YouTube заблокировал канал Артемия Лебедева Статьи редакции
Основатель «Студии Артемия Лебедева» и блогер обещал публиковать выпуски на Rutube и во «ВКонтакте».
- О блокировке своего канала вечером 22 февраля 2023 года сообщил сам дизайнер. На своей странице в Instagram (принадлежит признанной экстремистской Meta) он разместил скриншот части письма YouTube: там говорится, что канал заблокировали из-за нарушения правил сервиса, решение можно обжаловать.
- В своём Telegram-канале Лебедев обещал делиться новыми выпусками во «ВКонтакте», на Rutube и «Яндекс Музыке» и позже опубликовал новый ролик.
- «Фонтанка» напоминает, что у YouTube-канала Лебедева был 1 млн подписчиков.
- Канал Лебедева — не единственный в последнее время, который блокируется на YouTube. Например, сервис заблокировал каналы ТНТ, «Первого канала», «Звезды», НТВ. Осенью 2022 года суд в Москве обязал Google платить неустойки компаниям до разблокировки.
Первым эту новость на vc.ru заметил A.A. Rayskiy
1374 просмотров
Пусть возвращается в уютную жежешечку к бугагашечкам )))
Ну заблокировали и заблокировали
Знатный был пи&добол
Что бубнить то...
А как же лозунги свобода слова! толерантность, терпимость и конечно же демократия!
Это что за свобода такая, где нет права на личное мнение? Вернее оно есть но не у каждого.
Ничего страшного, пусть высказывает личное мнение на скрепном рутубе.
Демократия это не значит что можно полную чепуху транслировать в общество и с каждым годом это всё усиливается. Всему есть предел.
на рутьюбе он сейчас ощутит полную демократию после модерации роликов по 2 недели. думаю придется мат очень сильно запикивать.
свобода слова это про отсутствие цензуры. цензуру осуществляет государство, и лебедеву не запрещено пользоваться соцсетями
ютуб приравнивает Z-риторику к пропаганде ненависти, поэтому удаляет весь такой контент со своей площадки. лебедев волен сходить на вимео или твиттер, постить свои видосы на рутубе или вконтакте, где политика модерации не такая строгая.
Я вот вообще ни разу нри смотрел его канал, но я прям почему-то уверен, что Ютуб забанил его согласно своим правилам. Возможно он топил за разделение другой страны?
Вот теперь он каааак переедет на рутуб и... вообще никто об этом не узнает.
Ну и ладно, могут себе позволить. Зато татьяныча в интернете будет меньше.
Так он уже давно там дублируется, давно было понятно что и до него очередь дойдёт.
жаль же.
ну всё теперь там больше нечего смотреть🤣
да и пох
Давно пора было
Мне так на это глубоко похуй, что я решил написать этот камент.
Приложите картинку, чтобы все могли прочувствовать глубину вашего безразличия к этой ситуации!)
Конечно плохо, что заблокировали. Но это такой абсолютный мерзкий человек, что аж при упоминание его имени начинаются рвотные позывы.
На Яндекс.Музыке буду слушать как и раньше -)
слушать, не смотреть
да нормально наоборот, они же все "путина и узурпаторов" поддерживают, vk вообще слабый сервис не смотрю его
Отмороженного камикадзе наверное за это же блокнули?
Артемка так сильно заватанился? Или что у него произошло?
Давно уже.
скорее всего зерг раш ему устроили
Это не связано с позицией, если грамотно и организованно работать по каналу то можно любого снести.
Гоблина канал тоже заблокировали
помер Никодим, да и *** с ним.
Совсем не жаль.
Перекрашивается не только внешне, на раз-два-три.
Семеро маток сосать - это надо талант иметь, не каждому дано, а он умеет.
Одна отвалилась, остальные в три струи будут пытаться доиться.
То есть, если вам кто-то не нравится, то его можно банить и это норм. А если забанят того, кто нравится, то это плохо и против свободы слова?)
а еще заблокировали камикадзе ди,наверное для баланса
Найти этих ублюдков, найти родителей этих ублюдков и наказать!
А он разве не сидит еще ?
За это стоит выпить 🥃
Наконец-то то этого клоуна на кремлевском подсосе вышвырнули с Ютуба.
Почему ютуб что-либо блокирует, а не уходит полностью — это технически сложно?