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Полина Лааксо

Московское концертное агентство Pop Farm запустилось в Европе под названием Honeycomb Статьи редакции

Теперь оно работает в более чем десяти странах, а в России только раздаёт оставшиеся долги за отменённые концерты.

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Основатели Pop Farm Дмитрий Зарецкий и Андрей Саморуков

Московское концертное агентство Pop Farm основали в 2013 году Андрей Саморуков и Дмитрий Зарецкий. За десять лет работы оно помогло привезти в Россию десятки иностранных музыкантов, среди которых Arctic Monkeys, Foals, Kasabian, Suede, Placebo, Imagine Dragons, Twenty One Pilots, The xx, Hot Chip, Idles, The 1975, а также Эд Ширан, Sia, Билли Айлиш и другие.

Помимо этого, Pop Farm организовывало фестиваль «Боль» и участвовало в продвижении «Субботника», «Ласточки», «Пикника "Афиши"» и Ahmad Tea Music Festival. Однако 3 марта 2022 года рассказало, что все его запланированные мероприятия «отменились».

Covid-19 и ограничения сильно ударили по нам. Это были очень тяжелые два года — мы не получили абсолютно никакой поддержки от государства и потеряли очень много денег, но мы подумали, что без нас в России будет скучно, и поэтому решили не сдаваться и стали спасать себя сами.

Нам удалось сохранить компанию , и мы надеялись на фестивальное лето, которое должно было поправить наше финансовое положение. <...> Но это всё уже неважно. Cкорее всего, иностранные артисты вернутся в нашу страну нескоро.

обращение Pop Farm

С тех пор, судя по соцсетям, Pop Farm провело всего два концерта российских исполнителей и почти не говорило о том, что будет делать дальше. Как шли дела агентства, его основатели рассказали журналу IQ спустя год после мартовского обращения. Коротко пересказываем главное.

Про неготовность иностранных артистов выступать в России

  • Ещё за неделю до 24 февраля агенты зарубежных музыкантов начали отменять выступления в России. Именно их шоу составляли 95% бизнеса компании, поэтому последняя ещё тогда поняла: у неё вряд ли получится продолжать работу в стране.
  • «Одна отмена — это плохо. Двадцать — уже катастрофа», — отметили основатели. На концерты тех оставшихся 5%, которые составляли российские артисты, команда не надеялась: они публично выступали против политических решений правительства.

Про задолженность перед покупателями

  • В 2023 году в России Pop Farm занимается только возвратом денег за отменённые события — в том числе те, что неоднократно переносились из-за Covid-19. По оценкам компании, сумма долга перед «сотнями тысяч слушателей» составляла €10 млн. Сколько отдали и сколько предстоит вернуть — неизвестно.
  • Большую часть заявок обрабатывают вручную, поскольку покупатели нередко пишут об одном и том же билете в разные каналы связи, а также требуют вернуть деньги за состоявшиеся шоу, которые они сами не смогли посетить из-за отсутствия прививки от Covid-19.

Приятно, что не так уж мало людей, в частности тех, кто должен был пойти на наши фестивали, сказали: «Мы не будем сдавать билеты — в знак благодарности за то, что вы делали для нас на протяжении десяти лет. Пускай эти деньги останутся у вас».

основатели Pop Farm
  • В некоторых случаях проблемы с возвратами возникают из-за сервисов, через которые клиенты оплачивали билеты. Например, вернуть деньги, проведённые через Apple Pay и Google Pay, почти невозможно: «по сути эта технология больше не существует в России».
  • Возвраты также занимают дольше времени потому, что значительный объём денег шёл через билетных операторов, и часть из них обанкротилась.

Некоторым повезло больше: при оформлении возврата оператор оставляет комиссию за покупку себе. Так что для них даже это в некоторым смысле бизнес, а для нас — нет.

основатели Pop Farm

Про перезапуск за рубежом

  • Без возможности развиваться в России компания стала искать способы выйти на зарубежные рынки. Теперь она базируется в Белграде, Сербия, куда перевезла всю команду, и называется Honeycomb. Логотип и цвета бренда напоминают Pop Farm, — это цитрусовый срез и жёлтые оттенки, обратила внимание редакция vc.ru.
  • Среди стран, в которых работает Honecomb, есть Турция, Израиль, Греция, Болгария, Румыния, Хорватия, Венгрия, Грузия, Армения, Азербайджан, Казахстан, сама Сербия и Кипр. Агентство ведёт бизнес вместе с участниками локальных музыкальных рынков.

Мы не посредники, которые занимаются только букингом, — мы самые настоящие промоутеры. У нас есть доля во всех совместных предприятиях, и мы вовлечены в финансовую сторону каждого мероприятия.

Партнёры, в свою очередь, помогают нам с юридическими вопросами и бухгалтерией, а также связями с местными концертными площадками — в общем, помогают понять рынок.

основатели Pop Farm
  • В каждой стране у Honecomb есть местный офис — это звенья, которые должны помочь компании построить «систему связанных между собой рынков», но на это уйдёт много времени, признаются основатели.
  • Сложнее стало также заниматься и организацией: в России чаще всего речь шла о паре концертов одного артиста, а теперь агентство может устроить ему тур по всем странам присутствия. На подготовку к этому уходят месяцы.
  • Первые мероприятия Honecomb провело в конце 2022 года, когда ещё не афишировала свой перезапуск, — это концерты Земфиры в 11 городах, включая Лондон, европейский тур Монеточки и два концерта американца Оливера Три (среди предстоящих шоу — Би-2, Oxxxymiron, Noize MC и Луи Томлинсон, чей концерт должен был состояться в Москве).
  • Honecomb рассчитывает организовывать концерты не только в клубах, но также на стадионах, и не отказывается от идеи запустить ещё один фестиваль.

Правда, у нас нет задачи проводить масштабное шоу с громкими именами. И делать фестиваль «с группами и пивом» мы тоже не хотим. Нам важно придумать уникальный продукт.

Таким была для нас «Боль», ставшая культурным феноменом в России. Это был «доморощенный» фест независимой музыки с нишевыми музыкантами, который строился вокруг сообщества. Там сталкивались жанры и контексты, рождалось что-то новое.

основатели Pop Farm

#новость #музыка

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44 комментария
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 Pavel Cree

Теперь фестиваль «Боль» проходит бессрочно, но с другими организаторами.

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Император Нолимоций

Билеты для граждан по подписке за 13% дохода. Удобно.

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Доктор Богомол Тобогган

В целом мне кажется эпоха концертов потихоньку уходит в принципе. Повторения Метлы на тушинском поле или Продиджи на Красной навряд ли когда либо еще увидим. Общество изменилось.

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Полина Лааксо
Автор

эпоха концертов уходит? это с чего такие выводы, я прошу прощения? .__. если вы о том, что она СЕЙЧАС уходит, то её, по-моему, ушли........

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Доктор Богомол Тобогган

Нее, я про потерю интереса молодежи к этому. Они теперь больше домашние котики не употребляют наркотики. Да и сейчас нет групп, которые могут собрать под миллион и более зрителей, как в 91ом. Нет истерии с обмороками, как в 60ые по битлам. Осталось пара европейских фестивалей и лалаполуза и все :(

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Вася Пражкин

Ну Вы Россию на весь мир-то не ровняйте. Там все хорошо с заполняемостью и интересом.

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Доктор Богомол Тобогган

Так я вроде и не равняю, сразу об этом и написал. Я про то, что сейчас нет субкультур - основных посетителей и потребителей музыки.

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Не очень хороший человек

Есть они, вы не курсе просто)

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Доктор Богомол Тобогган

Как называются? ЧВК Рёдан?))

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Не очень хороший человек

Вот, видите, сами в курсе. Молодые субкультуры всегда были, есть и будут, это ведь не какие-то определенные "структуры", а возрастная прослойка)

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Доктор Богомол Тобогган

Это был стеб) нету их, не-ту. Последние эмо были и то уже вяленькие и быстро отмерли. Это явление 20 века.

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Не очень хороший человек

При чем тут эмо? Эмо это нефоры, которые грустняшу ловят. Их количество ничуть меньше не стало, сейчас это движ "за лгбтк+", "не хочу взрослеть", "экологини", "феменологини" и т. д.

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Доктор Богомол Тобогган

А как это с музыкой связано? Они себя скорее приклеивают в арт галлереях и переворачивают пингвинов и их нельзя назвать субкультурами в полной мере. А эмо субкультура, у них свои группы были.

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Не очень хороший человек

Так и у этих свои группы есть)) Концерты Weeknd мало собирают? LilPip? Juice WRLD?

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Доктор Богомол Тобогган

Lil Peep главный хедлайнер этого лета 😂😂

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Не очень хороший человек

Не в названии суть, а в том, что субкультуры есть, и "как раньше не будет" это только мы сами себе можем сказать ))

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Доктор Богомол Тобогган

Бро, он умер лет 5 назад

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Не очень хороший человек

Разница какая, он умер, другой не умер))

Я вам в чем-то завидую, что вот так романтизируете музыку, ее популярность, движения молодежные))

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Вася Пражкин

Как нет? А кто ж тогда ходит на концерты? Уже уровень доковидного 2019-го превышен по посещаемости.

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Доктор Богомол Тобогган

Так старые деды вроде меня и ходят, чтобы заслэмиться в мошпите)) Помню последний концерт muse в Лужниках, там вся публика в районе 35 и старше была.

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Не очень хороший человек
Помню последний концерт muse

Таблетки пить не забывай ))

Шутка, без обид, все таблетки уже пьем))

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Доктор Богомол Тобогган

Спасибо, что напомнил))

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Anton Vlasov

Сравнил жопу с пальцем. У мьюз лучшие годы давно позади. И да, я там был :)

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Доктор Богомол Тобогган

Так я ж не спорю. А у кого впереди?

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subst

Так у молодежи новые кумиры, а деды вроде нас просто их не знают

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Не очень хороший человек

Концерты и музыка для молодых, несозревших, наполненных тестостероновым газом кожаных мешков. У вас уже ничего этого нет)

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Artur Kuramshin

Android 3.0

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Вадим Д.

Была ферма, стал комбинат? Чё не птицефабрика?

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Евгений Гуров

так значит вот кому мы должны спасибо сказать за концерты зарубежных артистов)

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Перечитатель

Давай Челентано к нам!

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Не очень хороший человек

Лошары вы в канаве! (с) Челентано

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Глеб Буряков

мда нехило вам из за ковида досталось

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Мигель Маркин

Теперь надежда совсем улетучивается, очень фэстов не хватает

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MickeyRat

нужно было под названием "шуня" запускать

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Монументальный Утконос

Не нужны нам эти западные артисты!
У нас всё своё есть не хуже!
Растлевают молодёжь нашу только!
У себя там пусть голубые песни поют!
Хорошая песня и жить помогает!
А у них всё неправославное, полуголые все!
Ко-ко-ко, кудах!

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Виктория Канбай

Боль это уже не фестиваль, а самая настоящая жизнь сейчас

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Вася Пражкин
По оценкам компании, сумма долга перед «сотнями тысяч слушателей» составляла €10 млн.

Ну правильно, самое время уходить в Европу!

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Слегка Придурковатый

Да чо ты хейтишь. Не веришь им что ли, что к ним много людей обращалось со словами «Мы не будем сдавать билеты — в знак благодарности за то, что вы делали для нас на протяжении десяти лет. Пускай эти деньги останутся у вас».

Фу таким быть.

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Вася Пражкин

Ну хз, я кассира Пятерочки за рубль взъебу, а тут - целый билет )

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Не очень хороший человек

Так ты не кассира, а пятерочку. А чуваки немного другим занимаются.

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Режиссер Максим

Мне так и не вернули деньги за несостоявшийся парклайв, жаль, что не состсоялся

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Konstantin Lovkov

Там вообще другие организаторы, причем тут Pop Farm

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Полина Лааксо
Автор

признавайтесь, кого больше всего хотели там увидеть? :—(

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Доктор Богомол Тобогган

Майкла Джексона

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