Covid-19 и ограничения сильно ударили по нам. Это были очень тяжелые два года — мы не получили абсолютно никакой поддержки от государства и потеряли очень много денег, но мы подумали, что без нас в России будет скучно, и поэтому решили не сдаваться и стали спасать себя сами.

Нам удалось сохранить компанию , и мы надеялись на фестивальное лето, которое должно было поправить наше финансовое положение. <...> Но это всё уже неважно. Cкорее всего, иностранные артисты вернутся в нашу страну нескоро.