Московское концертное агентство Pop Farm основали в 2013 году Андрей Саморуков и Дмитрий Зарецкий. За десять лет работы оно помогло привезти в Россию десятки иностранных музыкантов, среди которых Arctic Monkeys, Foals, Kasabian, Suede, Placebo, Imagine Dragons, Twenty One Pilots, The xx, Hot Chip, Idles, The 1975, а также Эд Ширан, Sia, Билли Айлиш и другие.