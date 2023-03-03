Московское концертное агентство Pop Farm запустилось в Европе под названием Honeycomb Статьи редакции
Теперь оно работает в более чем десяти странах, а в России только раздаёт оставшиеся долги за отменённые концерты.
Московское концертное агентство Pop Farm основали в 2013 году Андрей Саморуков и Дмитрий Зарецкий. За десять лет работы оно помогло привезти в Россию десятки иностранных музыкантов, среди которых Arctic Monkeys, Foals, Kasabian, Suede, Placebo, Imagine Dragons, Twenty One Pilots, The xx, Hot Chip, Idles, The 1975, а также Эд Ширан, Sia, Билли Айлиш и другие.
Помимо этого, Pop Farm организовывало фестиваль «Боль» и участвовало в продвижении «Субботника», «Ласточки», «Пикника "Афиши"» и Ahmad Tea Music Festival. Однако 3 марта 2022 года рассказало, что все его запланированные мероприятия «отменились».
С тех пор, судя по соцсетям, Pop Farm провело всего два концерта российских исполнителей и почти не говорило о том, что будет делать дальше. Как шли дела агентства, его основатели рассказали журналу IQ спустя год после мартовского обращения. Коротко пересказываем главное.
Про неготовность иностранных артистов выступать в России
- Ещё за неделю до 24 февраля агенты зарубежных музыкантов начали отменять выступления в России. Именно их шоу составляли 95% бизнеса компании, поэтому последняя ещё тогда поняла: у неё вряд ли получится продолжать работу в стране.
- «Одна отмена — это плохо. Двадцать — уже катастрофа», — отметили основатели. На концерты тех оставшихся 5%, которые составляли российские артисты, команда не надеялась: они публично выступали против политических решений правительства.
Про задолженность перед покупателями
- В 2023 году в России Pop Farm занимается только возвратом денег за отменённые события — в том числе те, что неоднократно переносились из-за Covid-19. По оценкам компании, сумма долга перед «сотнями тысяч слушателей» составляла €10 млн. Сколько отдали и сколько предстоит вернуть — неизвестно.
- Большую часть заявок обрабатывают вручную, поскольку покупатели нередко пишут об одном и том же билете в разные каналы связи, а также требуют вернуть деньги за состоявшиеся шоу, которые они сами не смогли посетить из-за отсутствия прививки от Covid-19.
- В некоторых случаях проблемы с возвратами возникают из-за сервисов, через которые клиенты оплачивали билеты. Например, вернуть деньги, проведённые через Apple Pay и Google Pay, почти невозможно: «по сути эта технология больше не существует в России».
- Возвраты также занимают дольше времени потому, что значительный объём денег шёл через билетных операторов, и часть из них обанкротилась.
Про перезапуск за рубежом
- Без возможности развиваться в России компания стала искать способы выйти на зарубежные рынки. Теперь она базируется в Белграде, Сербия, куда перевезла всю команду, и называется Honeycomb. Логотип и цвета бренда напоминают Pop Farm, — это цитрусовый срез и жёлтые оттенки, обратила внимание редакция vc.ru.
- Среди стран, в которых работает Honecomb, есть Турция, Израиль, Греция, Болгария, Румыния, Хорватия, Венгрия, Грузия, Армения, Азербайджан, Казахстан, сама Сербия и Кипр. Агентство ведёт бизнес вместе с участниками локальных музыкальных рынков.
- В каждой стране у Honecomb есть местный офис — это звенья, которые должны помочь компании построить «систему связанных между собой рынков», но на это уйдёт много времени, признаются основатели.
- Сложнее стало также заниматься и организацией: в России чаще всего речь шла о паре концертов одного артиста, а теперь агентство может устроить ему тур по всем странам присутствия. На подготовку к этому уходят месяцы.
- Первые мероприятия Honecomb провело в конце 2022 года, когда ещё не афишировала свой перезапуск, — это концерты Земфиры в 11 городах, включая Лондон, европейский тур Монеточки и два концерта американца Оливера Три (среди предстоящих шоу — Би-2, Oxxxymiron, Noize MC и Луи Томлинсон, чей концерт должен был состояться в Москве).
- Honecomb рассчитывает организовывать концерты не только в клубах, но также на стадионах, и не отказывается от идеи запустить ещё один фестиваль.
Теперь фестиваль «Боль» проходит бессрочно, но с другими организаторами.
Билеты для граждан по подписке за 13% дохода. Удобно.
В целом мне кажется эпоха концертов потихоньку уходит в принципе. Повторения Метлы на тушинском поле или Продиджи на Красной навряд ли когда либо еще увидим. Общество изменилось.
эпоха концертов уходит? это с чего такие выводы, я прошу прощения? .__. если вы о том, что она СЕЙЧАС уходит, то её, по-моему, ушли........
Нее, я про потерю интереса молодежи к этому. Они теперь больше домашние котики не употребляют наркотики. Да и сейчас нет групп, которые могут собрать под миллион и более зрителей, как в 91ом. Нет истерии с обмороками, как в 60ые по битлам. Осталось пара европейских фестивалей и лалаполуза и все :(
Ну Вы Россию на весь мир-то не ровняйте. Там все хорошо с заполняемостью и интересом.
Так я вроде и не равняю, сразу об этом и написал. Я про то, что сейчас нет субкультур - основных посетителей и потребителей музыки.
Есть они, вы не курсе просто)
Как называются? ЧВК Рёдан?))
Вот, видите, сами в курсе. Молодые субкультуры всегда были, есть и будут, это ведь не какие-то определенные "структуры", а возрастная прослойка)
Это был стеб) нету их, не-ту. Последние эмо были и то уже вяленькие и быстро отмерли. Это явление 20 века.
При чем тут эмо? Эмо это нефоры, которые грустняшу ловят. Их количество ничуть меньше не стало, сейчас это движ "за лгбтк+", "не хочу взрослеть", "экологини", "феменологини" и т. д.
А как это с музыкой связано? Они себя скорее приклеивают в арт галлереях и переворачивают пингвинов и их нельзя назвать субкультурами в полной мере. А эмо субкультура, у них свои группы были.
Так и у этих свои группы есть)) Концерты Weeknd мало собирают? LilPip? Juice WRLD?
Lil Peep главный хедлайнер этого лета 😂😂
Не в названии суть, а в том, что субкультуры есть, и "как раньше не будет" это только мы сами себе можем сказать ))
Бро, он умер лет 5 назад
Разница какая, он умер, другой не умер))
Я вам в чем-то завидую, что вот так романтизируете музыку, ее популярность, движения молодежные))
Как нет? А кто ж тогда ходит на концерты? Уже уровень доковидного 2019-го превышен по посещаемости.
Так старые деды вроде меня и ходят, чтобы заслэмиться в мошпите)) Помню последний концерт muse в Лужниках, там вся публика в районе 35 и старше была.
Таблетки пить не забывай ))
Шутка, без обид, все таблетки уже пьем))
Спасибо, что напомнил))
Сравнил жопу с пальцем. У мьюз лучшие годы давно позади. И да, я там был :)
Так я ж не спорю. А у кого впереди?
Так у молодежи новые кумиры, а деды вроде нас просто их не знают
Концерты и музыка для молодых, несозревших, наполненных тестостероновым газом кожаных мешков. У вас уже ничего этого нет)
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Была ферма, стал комбинат? Чё не птицефабрика?
так значит вот кому мы должны спасибо сказать за концерты зарубежных артистов)
Давай Челентано к нам!
Лошары вы в канаве! (с) Челентано
мда нехило вам из за ковида досталось
Теперь надежда совсем улетучивается, очень фэстов не хватает
нужно было под названием "шуня" запускать
Не нужны нам эти западные артисты!
У нас всё своё есть не хуже!
Растлевают молодёжь нашу только!
У себя там пусть голубые песни поют!
Хорошая песня и жить помогает!
А у них всё неправославное, полуголые все!
Ко-ко-ко, кудах!
Боль это уже не фестиваль, а самая настоящая жизнь сейчас
Ну правильно, самое время уходить в Европу!
Да чо ты хейтишь. Не веришь им что ли, что к ним много людей обращалось со словами «Мы не будем сдавать билеты — в знак благодарности за то, что вы делали для нас на протяжении десяти лет. Пускай эти деньги останутся у вас».
Фу таким быть.
Ну хз, я кассира Пятерочки за рубль взъебу, а тут - целый билет )
Так ты не кассира, а пятерочку. А чуваки немного другим занимаются.
Мне так и не вернули деньги за несостоявшийся парклайв, жаль, что не состсоялся
Там вообще другие организаторы, причем тут Pop Farm
признавайтесь, кого больше всего хотели там увидеть? :—(
Майкла Джексона