Выручка видеосервисов в России выросла лишь на 5% по итогам 2022 года на фоне ухода Netflix и западных киностудий Статьи редакции
В частности, на росте сказались повышение тарифов и выпуск оригинальных проектов.
- Общая выручка легальных видеосервисов в России составила 63,3 млрд рублей по итогам 2022 года против 60,3 млрд годом ранее, посчитали аналитики TelecomDaily. Рост составил лишь 5% против 54% по итогам 2021-го и средних 52% в 2019-м и 2020-м.
- Рекламная модель принесла 9% выручки (для сравнения, в 2021-м — 15%, в 2018-м — 36%). Остальное пришлось на платную (подписки, покупка или аренда отдельных фильмов и сериалов).
- По подсчётам аналитиков, на первое место по выручке по итогам года вышел «Кинопоиск» с долей 24,1% (14,6% в деньгах в 2021-м), затем идёт ivi с 20,5% (19,7%), Wink от «Ростелекома» с 11,4% (8,4%), Okko с 10,8% (10,4%), пятое место разделили Start и Kion от МТС с 6,8% (5% и менее 1% соответственно).
- Годом ранее на пятом месте был Netflix с долей 8,1%, YouTube и Megogo занимали 6,6% и 5,6% соответственно. Сейчас они не принимают платежи в России, Netflix и Megogo объявили об уходе с рынка.
- Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков, слова которого приводит РБК, связывает рост выручки по итогам года с несколькими факторами: рост выручки «Кинопоиска» на 72,8% год к году, перевод пользователей некоторых онлайн-кинотеатров на более дорогие тарифы, рост количества собственных оригинальных проектов, на которые удалось «заманить аудиторию».
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Кому вообще нужны эти русские сервисы 😭 чтобы что смотреть? Сериал «содержанки»? Есть же HDrezka, смотри не хочу
Волшебники топ, ради этого и стоит купить подписку
Ради чего? В том и вопрос. Он же есть на сайте про которой писал выше
Насчет конкретно этого сериала не знаю, но реклама на подобных конечно подбешивает. Особенно если смотришь с телевизора и под руками нет тачпада/мыши
Ты же потом ноешь, почему видео-сервисы в России не развиваются… вот поэтому и не развиваются, потому что ты идешь сместить бесплатно на какую-то помойку.
На КП есть неплохие ру серики - типа нулевого пациента. Но их оооочень мало. Ну и вкусовщина соответственно
Кто-то включает ВПН, ищет торрент, указывает путь на диск, качает и только потом смотрит.
А кто-то просто нажимает кнопку на кинопоиске.
ктото ставит torrserv - один раз, и потом постоянно нажмает кнопку в какойнибудь лампе и смотрит
Ага, только в кинопоиске почти ничего не осталось, все в сранную амедиатеку перевели, а то что не успели просто исчезло. Оригинального хорошего контента у них кот наплакал.
Футурама есть. Этого хватает)
Я захожу на резку без впн и других манипуляций. Наверно тут дело в вас. Это буквально тоже самое, что и люди летающими через турагентства и те, кто спокойно сам покупает авиа и подбирает отель на booking вечером сидя дома. У людей турпакетников подобное вызывает паническую атаку
А выручку кинопаба можно глянуть?)
в кинопабе не всё есть кстати - по моему сериалов с сервиса Start нету
Лучше бы все фильмы и сериалы встроили в какой-нибудь Кинопоиск. А то уже надоело, покупаешь не дешёвую подписку, например, Яндекса. и начинается: этот фильм ты можешь посмотреть, а чтобы этот — купить ещё Амедиатеку, или там Окко, или "Море.ТВ"...
Это же перебор уже явный, слишком много стало этих "кинотеатров". У меня нет желания платить всем, потому что в месяц ну я в лучшем случае посмотрю 2-3 фильма...
кому нужны сериалы, создаваемые нейросетью? Сами и смотрите.
нейросеть и посмотрит )
Похоже, что схема "ну и пусть валят, только мешали" не работает
Мешали пилить имелось ввиду
А разве через ВПН они не доступны?
Они не заблокированы в России. Они платежи из России не принимают, а заморачиваться с картами иностранных банков не все готовы
Нет, они и не открываются отсюда
Нет, впн не спасает)
Сойдёт фоном включить, чтобы болтал.
ну смотреть там нечего
Ну если бы наебывать бы перестали, глядишь, и люди бы пошли. А так сами пусть смотрят. Ну и ассортимент ни очем
И за этот год упадёт в два раза больше, ибо зарубежного контента почти не остаётся там.
Смотрю Винк от РТ уже года два точно. Не плачу вообще и не собираюсь. Промокоды рулят!
Без нетфликса проживем! Столько интересного каждый день по ТВ, еще за это платить, спасибо не надо.
Понятно, что смотреть особо нечего стало, и дело даже не в Нетфликсе
Потому что уже тошнить стало от стандартного набора "черно-лесбо-гей"
Плохо, что наши не стали снимать что-то лучше
Подход как всегда: "им все равно смотреть нечего - будут смотреть что дадим"