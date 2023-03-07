Автор фильма о Стиве Джобсе снимет документальное кино про Илона Маска Статьи редакции
Дата выхода неизвестна.
- Фильм снимет Алекс Гибни — автор картины «Стив Джобс: человек в машине», истории о банкротстве Enron, ленты о Михаиле Ходорковском, документального фильма про Pornhub для Netflix и других проектов, пишут Deadline и Variety
- Рабочее название — «Маск». Гибни рассказал, что работает над лентой уже несколько месяцев. По его словам, это будет фильм, в котором «подробно и без приукрашивания» рассмотрят личность и деятельность Илона Маска.
- Фильм продюсирует компания Jigsaw Productions вместе с Closer Media, Anonymous Content и Double Agent. На чём конкретно сосредоточится лента — биографии Маска или успехах и неудачах связанных с ним компаний — пока неизвестно, отмечает The Verge. Дата выхода также неизвестна.
- Это не первый документальный фильм о предпринимателе. Например, в 2018 году вышел «Илон Маск: настоящий железный человек» про достижения Маска, а в 2022-м — лента про проблемы с автопилотом Tesla. Также он фигурирует в «Возвращении в космос» — об истории SpaceX — и фильме «Доверяете ли вы этому компьютеру?» про «опасности» ИИ.
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Я что-то пропустил? Маск разве помер уже?
В роли Маска встречайте
Не лгбэтэшно
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интересно будет посмотреть ,что же в итоге получится ,у маска достаточно тернистый путь в жизни ,есть что показать
Какой счет к оплате, такой и результат )))
Господи, показалось написано сначала, что у него счёт в палате. Думал из платной дурки выписался)
Об успешных бизнесменах если честно фильмов пруд пруди, и у всех них тернистый путь. Что интересного может рассказать док.фильм про жизнь Маска, нежели труд и вклад этого товарища?
документального фильма про Pornhub для Netflix
даже такое есть,надо будет глянуть
Тоже воспринял как анонс) готовим салфетки господа!
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А после фильма и в президенты можно. Технология обкатана
Давно пора! Очень мало о нем известно, нужно еще и кино
Рабочее название — «Маск. Гибни»
А мог бы сделать реалити шоу TweetJourney
Легенда, жаль что все про него уже всё знают.
Был же уже вроде…