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Народный утюг

Автор фильма о Стиве Джобсе снимет документальное кино про Илона Маска Статьи редакции

Дата выхода неизвестна.

  • Фильм снимет Алекс Гибни — автор картины «Стив Джобс: человек в машине», истории о банкротстве Enron, ленты о Михаиле Ходорковском, документального фильма про Pornhub для Netflix и других проектов, пишут Deadline и Variety
  • Рабочее название — «Маск». Гибни рассказал, что работает над лентой уже несколько месяцев. По его словам, это будет фильм, в котором «подробно и без приукрашивания» рассмотрят личность и деятельность Илона Маска.
  • Фильм продюсирует компания Jigsaw Productions вместе с Closer Media, Anonymous Content и Double Agent. На чём конкретно сосредоточится лента — биографии Маска или успехах и неудачах связанных с ним компаний — пока неизвестно, отмечает The Verge. Дата выхода также неизвестна.
  • Это не первый документальный фильм о предпринимателе. Например, в 2018 году вышел «Илон Маск: настоящий железный человек» про достижения Маска, а в 2022-м — лента про проблемы с автопилотом Tesla. Также он фигурирует в «Возвращении в космос» — об истории SpaceX — и фильме «Доверяете ли вы этому компьютеру?» про «опасности» ИИ.

#новость #илонмаск

555 просмотров
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15 комментариев
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 Февраль Камшотов

Я что-то пропустил? Маск разве помер уже?

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Highest Smooth Operator

В роли Маска встречайте

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Сергей Федотов

Не лгбэтэшно

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Игорь Нешин

интересно будет посмотреть ,что же в итоге получится ,у маска достаточно тернистый путь в жизни ,есть что показать

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Сергей Леопольдович

Какой счет к оплате, такой и результат )))

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Евгений Широков

Господи, показалось написано сначала, что у него счёт в палате. Думал из платной дурки выписался)

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Евгений Широков

Об успешных бизнесменах если честно фильмов пруд пруди, и у всех них тернистый путь. Что интересного может рассказать док.фильм про жизнь Маска, нежели труд и вклад этого товарища?

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Jeff Trump

документального фильма про Pornhub для Netflix
даже такое есть,надо будет глянуть

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Евгений Широков

Тоже воспринял как анонс) готовим салфетки господа!

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Alexey Dymov

А после фильма и в президенты можно. Технология обкатана

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Bad Gateway

Давно пора! Очень мало о нем известно, нужно еще и кино

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Kiss MySnikers

Рабочее название — «Маск. Гибни»

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Artur Kuramshin

А мог бы сделать реалити шоу TweetJourney

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Fred Han

Легенда, жаль что все про него уже всё знают.

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Открытый калькулятор

Был же уже вроде…

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