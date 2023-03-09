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В России заблокировали музыкальный сервис Last.fm Статьи редакции

Приложение, позволяющее отслеживать прослушанную музыку с помощью плагинов для медиаплееров и стримингов, теперь недоступно без VPN.

  • Согласно данным «Роскомсвободы», причиной для блокировки послужила страница, на которой располагается информация об одной из песен украинского исполнителя Jalsomino. Какой госорган потребовал ограничить доступ к странице, неясно.
  • Last.fm или отдельные страницы сервиса уже блокировали в России — например, ещё в 2019 году, — но после доступ к сайту восстанавливали.
мозг в баночке @susassassin

почему я не могу зайти на ластфм без впн 🤨🤨🤨

Несколько пользователей пожаловались на проблемы с доступом около 13:00 по мск

#новость #блокировки

3167 просмотров
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45 комментариев
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 Rha

Бабулька.jpg

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Al

Чтобы найти там песню, надо знать артиста этого, либо целенаправлено прослушать и потом «возбудиться».
Опять какой-то клоун из 2010 взбудоражился.
Приложение скроблит нормально.

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Роман Кузнецов

А им кроме меня ещё кто-то пользуется? Я думал он умер в 2010.

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Лысый пёс_анон

А чего бы и не скроблить, когда можно все свои прослушивания собирать со всех площадок

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ЯД

Тоже щас удивился, что он вообще еще есть. Вообще, никогда не понимал причину его использования в принципе.

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Роман Кузнецов

В пик его популярности, наверное с 2005-2010 это делалось для понтов. Ну и гуляя по профилям пользователей можно много годноты найти, так сказать недооцененых, не раскрученных исполнителей.

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Ксения Евсюкова

Плюс, там музыкальная совместимость вроде рассчитывалась. Люди ночами оставляли и крутили какую-то музыку, чтобы больше часов наслушать. Сейчас бы нормально стриминг прокачивало определенных исполнителей)

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Malina Krasnaya

воистину, могли бы уже и не заморачиваться с блокировкой

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Дмитрий Леонов

во во, могли бы решить проблему, не начиная её)))

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Kuper Bad

Аххх) я вчера одну песню искал и поисковик выдал ластфм)) я тоже об этом подумал, а чё он ещё работает?))
Крутой сервис был в свое время.

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Роман Кузнецов

Согласен Алгоритм рекомендаций был топ.

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Илья Рыбаков

получается что пользуется, может некоторые там делают своё радио под игровые серваки

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muiren

Какое это имеет значение? Ну завтра более актуальный Shazam заблочат, тоже оправдание найдёте?

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Слегка Придурковатый

Когда РКН забанит вообще всё, им ничего не останется, как банить самого себя. И вот тогда-то режим рухнет!

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Случайные фотографии

https://m.lenta.ru/news/2016/12/12/127001/

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Слегка Придурковатый

Это было давно и неправда. Они с тех пор уже давно скиллы прокачали, поэтому теперь если и банить себя - то только от безысходности (ну просто потому что банить уже станет нечего). Такъ победим!

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Случайные фотографии
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Techno George

Сейчас наверное даже где-нибудь в Таджикистане больше интернет свобод.
У РКН реально видимо какие-то палки есть как у ментов, по которым им наверх надо отчитываться.

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Фиолетовый Штурм

Last in peace

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lakoros

В России заблокировали Последний ФМ.

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Михаил Толстых

Вот молодцы!!1111
Россияне спасены от чудовищной русофобии этого ласт фм!!!1!1!
И без него переживем, только выйграли

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Artyom

Никогда им не пользовался. В чём суть сервиса?

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Рыра

google.com

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Дмитрий Леонов

в гугле душная инфа, тут проще могут объяснить)

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Перечитатель

Откровенно, я с VPN уж не слезаю, т.п. практически все, чем я пользуюсь заблокировано, кроме VC :-)

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Pasha Z

кому домен нужен 101fm.ru ?? Дата первой регистрации 14.08.2000, Цена - 100 $

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ЯД

Гросс-Днепров под левыми акками теперь сидит на виси?

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Pasha Z

Гросс-Днепров попросит 10 тыс. $

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ЯД

Ахулиардов, ващет)))

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ЯД

А частота эта в Мск и Питере свободная?

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Pasha Z

Вещал на частоте 101.2 FM в Москве 16 января 1992 — 1 июля 2000

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ЯД

Кто? И причём здесь 101,2фм, если домен 101фм?
Ап: всё, загуглил.

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Иван Помидоров

Эх, Радио 101, отличное было радио.

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Никита

https://101.ru/

101.ru - Слушать онлайн радио бесплатно
Вы можете слушать любимую радиостанцию в онлайн режиме из дома, с работы, в дороге всего лишь…
101.ru
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Alexey Therm

винамп не запретили ещё?

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Сергей Дурнов

Крутой сервис с лучшими рекомендациями. Для меня его убила невозможность использовать скробблер с мобильными приложениями.

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Soviet Pooh

Почему невозможность? У меня полная интеграция

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Роман Кузнецов

Подтверждаю, работает.

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Сергей Дурнов

хм, надо же

а VK там есть?

или типа вообще с любых приложений?

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Значительный ключ

Что? Опять?

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Значительный ключ

Он же по-моему уже лет как 10 зачем-то заблокирован...

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krub

Because

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Igor Batkovich

скоро deny all, а потом будут новости, такой то сайт одобрили, допустили! ;-)

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Дмитрий
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artem o
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