В России заблокировали музыкальный сервис Last.fm Статьи редакции
Приложение, позволяющее отслеживать прослушанную музыку с помощью плагинов для медиаплееров и стримингов, теперь недоступно без VPN.
- Согласно данным «Роскомсвободы», причиной для блокировки послужила страница, на которой располагается информация об одной из песен украинского исполнителя Jalsomino. Какой госорган потребовал ограничить доступ к странице, неясно.
- Last.fm или отдельные страницы сервиса уже блокировали в России — например, ещё в 2019 году, — но после доступ к сайту восстанавливали.
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Чтобы найти там песню, надо знать артиста этого, либо целенаправлено прослушать и потом «возбудиться».
Опять какой-то клоун из 2010 взбудоражился.
Приложение скроблит нормально.
А им кроме меня ещё кто-то пользуется? Я думал он умер в 2010.
А чего бы и не скроблить, когда можно все свои прослушивания собирать со всех площадок
Тоже щас удивился, что он вообще еще есть. Вообще, никогда не понимал причину его использования в принципе.
В пик его популярности, наверное с 2005-2010 это делалось для понтов. Ну и гуляя по профилям пользователей можно много годноты найти, так сказать недооцененых, не раскрученных исполнителей.
Плюс, там музыкальная совместимость вроде рассчитывалась. Люди ночами оставляли и крутили какую-то музыку, чтобы больше часов наслушать. Сейчас бы нормально стриминг прокачивало определенных исполнителей)
воистину, могли бы уже и не заморачиваться с блокировкой
во во, могли бы решить проблему, не начиная её)))
Аххх) я вчера одну песню искал и поисковик выдал ластфм)) я тоже об этом подумал, а чё он ещё работает?))
Крутой сервис был в свое время.
Согласен Алгоритм рекомендаций был топ.
получается что пользуется, может некоторые там делают своё радио под игровые серваки
Какое это имеет значение? Ну завтра более актуальный Shazam заблочат, тоже оправдание найдёте?
Когда РКН забанит вообще всё, им ничего не останется, как банить самого себя. И вот тогда-то режим рухнет!
https://m.lenta.ru/news/2016/12/12/127001/
Это было давно и неправда. Они с тех пор уже давно скиллы прокачали, поэтому теперь если и банить себя - то только от безысходности (ну просто потому что банить уже станет нечего). Такъ победим!
Сейчас наверное даже где-нибудь в Таджикистане больше интернет свобод.
У РКН реально видимо какие-то палки есть как у ментов, по которым им наверх надо отчитываться.
Last in peace
В России заблокировали Последний ФМ.
Вот молодцы!!1111
Россияне спасены от чудовищной русофобии этого ласт фм!!!1!1!
И без него переживем, только выйграли
Никогда им не пользовался. В чём суть сервиса?
google.com
в гугле душная инфа, тут проще могут объяснить)
Откровенно, я с VPN уж не слезаю, т.п. практически все, чем я пользуюсь заблокировано, кроме VC :-)
кому домен нужен 101fm.ru ?? Дата первой регистрации 14.08.2000, Цена - 100 $
Гросс-Днепров под левыми акками теперь сидит на виси?
Гросс-Днепров попросит 10 тыс. $
Ахулиардов, ващет)))
А частота эта в Мск и Питере свободная?
Вещал на частоте 101.2 FM в Москве 16 января 1992 — 1 июля 2000
Кто? И причём здесь 101,2фм, если домен 101фм?
Ап: всё, загуглил.
Эх, Радио 101, отличное было радио.
https://101.ru/
винамп не запретили ещё?
Крутой сервис с лучшими рекомендациями. Для меня его убила невозможность использовать скробблер с мобильными приложениями.
Почему невозможность? У меня полная интеграция
Подтверждаю, работает.
хм, надо же
а VK там есть?
или типа вообще с любых приложений?
Что? Опять?
Он же по-моему уже лет как 10 зачем-то заблокирован...
Because
скоро deny all, а потом будут новости, такой то сайт одобрили, допустили! ;-)