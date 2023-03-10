Впервые с 1987 года в США и Великобритании продали больше виниловых пластинок, чем CD-дисков Статьи редакции
На пластинки приходится 71% продаж музыки на физических носителях.
- По данным отчёта о доходах Американской ассоциации звукозаписывающих компаний (RIAA), продажи виниловых пластинок в США в 2022 году превысили продажи СD-дисков: 41 млн копий против 33 млн, пишет The Verge.
- Продажи виниловых пластинок росли последние 16 лет, в 2022 году на них пришёлся 71% выручки от продаж физических музыкальных носителей — это $1,7 млрд. В 2021-м было 54%. Продажи компакт-дисков в 2022-м упали на 18%, посчитали в RIAA.
- В январе 2023 года Ассоциация розничных продавцов развлечений (ERA) также сообщила о той же тенденции. Продажи виниловых альбомов выросли на 11% до £150,5 млн, а CD-дисков — упали на 17,4% до £124 млн. Винил принёс больше выручки, чем диски, также впервые с 1987 года.
- Продажи этого формата выросли в том числе в Германии, Японии и Южной Корее.
- The Verge называет несколько причин роста интереса к винилу: звук лучшего качества, по сравнению с цифровым, ностальгия, осязаемость формата и художественное оформление. В США самыми продаваемыми пластинками в 2022 году стали альбомы Тейлор Свифт (1,7 млн копий), Гарри Стайлза (719 тысяч) и The Beatles (553 тысячи), по данным Luminate.
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в том чтоб слушать пластинки хотя бы эстетика есть
Ебота это, а не эстетика
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Загнивающий запад скатывается на винил! Что следом, патефоны, печное отопление и вода из болот? (-:
У них патефоны - а у нас скоро вся страна на губной гармошке будет играть, такими темпами.
Купленной в кредит вскладчину всем подъездом, да.
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Деградируют и загнивают, скоро на фонографы перейдут.
Тоже Максим читаете, Маша?
Настоящая илита слушает бобины, увидите цены на современные или отреставрированные магнитофоны и бобины охуеете